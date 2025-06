Phát hiện hàng trăm hộp sữa bột trẻ em nhập lậu

Ngày 1/6, Đội QLTT số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An ) cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) kiểm tra, phát hiện và tạm giữ hàng trăm hộp sữa bột dành cho trẻ em nhập lậu .

Lực lượng chức năng đã tạm giữ số sữa trên để tiếp tục làm rõ và xử lý.

Cụ thể, tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh của ông Nguyễn Văn B. (địa chỉ khối Nam, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang kinh doanh 186 sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng nhập khẩu nói trên.

Toàn bộ sản phẩm này không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Không có thông tin cảnh báo, hướng dẫn sử dụng hoặc pha chế, cách thức bảo quản bằng tiếng Việt Nam; không thể hiện thông tin số giấy tiếp nhận đăng ký, Bản công bố sản phẩm trên nhãn hàng hóa.

Sau khi lập biên bản, Đội QLTT số 1 đã tạm giữ số lượng sản phẩm sữa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ cơ sở kinh doanh hơn 150kg chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó 1 ngày, Đội QLTT số 8 (Chi cục QLTT Nghệ An) đã phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện một cơ sở tại huyện Thanh Chương đang kinh doanh gần 150kg chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, chiều ngày 29/5, Đội QLTT số 8 phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại xã Mai Giang (huyện Thanh Chương, Nghệ An) do ông N.Đ.D. làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cơ sở có 145 kg chân gà đông lạnh.

Lực lượng chức năng đã buộc tiêu hủy số hàng hóa vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng trên.

Đội QLTT số 8 đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu huỷ số hàng vi phạm trên.