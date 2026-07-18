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Phát hiện hàng chục tờ tiền 500.000 đồng trên chuyến tàu Bắc - Nam, nhân viên đường sắt lập tức kiểm kê, xác minh

Đinh Anh
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Tiếp viên tàu đã phát hiện chiếc ví da màu nâu chứa nhiều tiền mặt tại giường số 13, toa số 5 trên chuyến tàu SE1.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, sáng ngày 16/7, tổ tàu SE1 Hà Nội - Sài Gòn đã phát hiện và bàn giao một chiếc ví da bên cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng cho hành khách bỏ quên.

Cụ thể, vào khoảng 5h15 ngày 16/7, khi tàu SE1 vừa cập ga Hương Phố (Hà Tĩnh), trong lúc thực hiện công tác vệ sinh và kiểm tra toa xe theo quy định, tiếp viên Nguyễn Thị Tú đã phát hiện tại giường số 13, toa số 5 có một chiếc ví da màu nâu do hành khách để quên.

Ngay sau đó, nữ tiếp viên đã nhanh chóng báo cáo sự việc cho Trưởng tàu SE1. Trước sự chứng kiến của các bên liên quan, tổ tàu đã tiến hành lập biên bản kiểm kê tài sản.

Qua kiểm tra, tổ tàu xác nhận bên trong chiếc ví có 20 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng (tổng cộng 10.000.000 đồng) cùng hàng loạt giấy tờ tùy thân quan trọng, bao gồm: 3 thẻ căn cước công dân mang tên Nguyễn Công Sơn, Hà Thị Thu Hương, Nguyễn Hảo Yến; 2 giấy phép lái xe và 1 chứng minh nhân dân.

Tài sản của người dân bỏ quên trên tàu. Ảnh: Đường sắt Việt Nam

Đối chiếu với thông tin trên hệ thống vé điện tử, tổ tàu xác định chiếc ví trên là của ông Nguyễn Công Sơn. Do tàu phải tiếp tục hành trình, vào lúc 7h40 cùng ngày, khi tàu SE1 cập ga Đồng Hới, tổ tàu đã tiến hành lập biên bản bàn giao toàn bộ số tài sản trên cùng hồ sơ liên quan cho đại diện ga Đồng Hới tiếp nhận, bảo quản để tổ chức trao trả lại tận tay cho gia đình ông Sơn theo đúng quy định.

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