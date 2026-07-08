Phát hiện đôi vợ chồng già nghỉ hưu, ở nhà cũ, nhưng chuyển khoản 2 lần gần 20 tỷ đồng cho cùng 1 đơn vị

Cặp đôi Trung Quốc đã dồn toàn bộ gia sản vào 2 lần chuyển tiền này mà không hề do dự.

Suốt nhiều năm, vợ chồng ông Du Yingrong và bà Lu Suying ở Thượng Hải (Trung Quốc) lựa chọn cuộc sống giản dị trong một căn nhà cũ, chi tiêu tiết kiệm và gần như không mua sắm để dành toàn bộ tài sản tích lũy cho một hoạt động khác đặc biệt hơn.

Đó là khoản quyên góp góp phần mang lại cơ hội điều trị cho 455 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh.

Đầu năm 2018, khi nhìn thấy lời kêu gọi hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh trước Bệnh viện Tim mạch Thượng Hải, hai ông bà quyết định đóng góp 500.000 NDT (khoảng 2 tỷ VNĐ), giúp 10 em nhỏ có cơ hội được phẫu thuật.

Không lâu sau, họ tiếp tục quyên góp thêm 4,5 triệu NDT (khoảng 18 tỷ VNĐ), gần như toàn bộ số tài sản tích lũy trong suốt cuộc đời.

Khi đến thăm nơi ở của hai ông bà, nhân viên phụ trách chương trình từ thiện không khỏi bất ngờ trước cuộc sống hết sức đạm bạc. Trong căn nhà hầu như không có đồ dùng giá trị, nhiều vật dụng đã cũ và hư hỏng vẫn được tiếp tục sử dụng. Chiếc kính gãy gọng của ông Du cũng chỉ được dán băng keo để dùng tiếp. Chứng kiến hoàn cảnh đó, đại diện chương trình từng khuyên hai ông bà giữ lại một phần tài sản để chăm lo tuổi già.

Đáp lại, ông Du chia sẻ rằng cả hai đều không còn nhiều thời gian, vẫn có lương hưu và một khoản tiết kiệm nên không cần giữ quá nhiều tiền cho bản thân. Vì vậy, họ quyết định thực hiện trọn vẹn khoản quyên góp.

Do không có con, vợ chồng ông Du đã giao Quỹ Hoa kiều Thượng Hải thực hiện di nguyện và tiếp tục quản lý các hoạt động thiện nguyện sau khi cả hai qua đời.

Chỉ vài tuần sau khi hoàn tất việc quyên góp, ông Du qua đời vì bệnh ung thư. Bà Lu tiếp tục điều trị bệnh trong nhiều năm trước khi mất vào năm ngoái.

Khi tiến hành kiểm kê tài sản theo di nguyện, các nhân viên quỹ một lần nữa xúc động trước lối sống giản dị của hai ông bà. Họ để lại hàng chục cuốn sổ ghi chép chi tiêu hằng ngày rất chi tiết. Ông Du từng kể, nhiều lần ông mua một suất cơm hộp giá 17 NDT rồi chia đôi để hai vợ chồng cùng dùng.

Dù vật chất đơn sơ, đời sống tinh thần của họ vẫn rất phong phú. Trong nhà còn lưu giữ nhiều sổ ghi chép việc đọc sách, các tập báo được cắt dán cẩn thận, một chiếc máy nghe nhạc cũ, cây đàn violin cùng bộ vợt cầu lông.

Ông Du cũng dành nhiều sự quan tâm cho thị trường chứng khoán. Nhiều cuốn sổ tay ghi lại diễn biến thị trường và những phân tích do ông tự thực hiện vẫn còn được lưu giữ.

Khoản quyên góp tổng cộng 5 triệu NDT (gần 20 tỷ VNĐ) không phải là hoạt động thiện nguyện duy nhất của hai vợ chồng.

Năm 2010, sau trận động đất tại Ngọc Thụ (tỉnh Thanh Hải), họ quyên góp 10.000 NDT để hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Hai ông bà cũng đóng góp thêm 10.000 NDT cho dự án "Hầm nước cho các bà mẹ" tại khu vực Tây Bắc Trung Quốc.

Đến năm 2013, khi xảy ra động đất ở Lô Sơn (tỉnh Tứ Xuyên), họ tiếp tục ủng hộ 80.000 NDT cho công tác cứu trợ và đóng góp thêm 20.000 NDT để hỗ trợ học sinh tại địa phương.

Câu chuyện về hai ông bà được Quỹ Hoa kiều Thượng Hải giới thiệu tại một triển lãm tưởng niệm tổ chức vào cuối tháng 6. Ông Du qua đời năm 2018, ở tuổi 81, chỉ vài tuần sau khi hoàn tất việc quyên góp. Bà Lu mất vào tháng 8/2025, hưởng thọ 92 tuổi. Trước khi nghỉ hưu, ông là giáo viên, còn bà là bác sĩ. Cả hai đều từng học tại cùng một trường đại học ở Thượng Hải.

Tại triển lãm tưởng niệm, đại diện quỹ viết: "Cái chết không phải là điểm kết thúc, sự lãng quên mới là điểm kết thúc. Có thể họ không để lại tên tuổi trong lịch sử, nhưng 455 đứa trẻ được họ giúp đỡ sẽ luôn ghi nhớ tình yêu thương của hai ông bà."

(*Tổng hợp)