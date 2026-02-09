Phát hiện “công tắc" đảo ngược lão hóa

Các nhà nghiên cứu từ Trường Y Yong Loo Lin thuộc Đại học Quốc gia Singapore đã xác định được một "công tắc phân tử" quan trọng có khả năng giúp não bộ con người chống lại phần nào các tác động của sự lão hóa.

Đó là một yếu tố phiên mã mang tên DMTF1, nếu được ứng dụng đúng cách có thể giúp phục hồi tiềm năng tái tạo của các tế bào gốc thần kinh.

"Công tắc phân tử" mới được xác định có thể giúp đảo ngược một số khía cạnh lão hóa của não bộ - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Theo SciTech Daily, khả năng tái tạo của các tế bào gốc thần kinh thường suy giảm theo tuổi tác và góp phần làm suy giảm chức năng não bộ, kéo theo nhiều căn bệnh thuộc nhóm sa sút trí tuệ/mất trí nhớ.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí chuyên ngành Science Advances, yếu tố phiên mã DMTF1 được chứng minh là có thể giúp đảo ngược sự suy giảm tự nhiên đó.

Các yếu tố phiên mã đóng vai trò là chất điều hòa gene, chỉ đạo thời điểm các gene cụ thể được kích hoạt và bảo đảm các tế bào hoạt động đúng chức năng.

Trong đó, DMTF1 đóng vai trò then chốt trong việc duy trì hoạt động của tế bào gốc thần kinh khi não bộ già đi, xác lập vị thế của nó như một nhân tố chính trong sinh học về lão hóa não.

Nghiên cứu được dẫn dắt bởi phó giáo sư Ong Sek Tong Derrick và tiến sĩ Liang Yajing đã tập trung vào việc tìm hiểu lý do tại sao các tế bào gốc thần kinh mất đi khả năng tái tạo theo thời gian và làm thế nào để đảo ngược sự suy giảm này.

Họ quan sát thấy mức độ DMTF1 giảm ở các tế bào gốc thần kinh bị lão hóa.

Tuy nhiên, chỉ cần kích hoạt lại DMTF1 là đủ để khôi phục khả năng tái tạo của các tế bào.

Ngoài ra, nghiên cứu còn tiết lộ một vai trò chưa từng được biết đến trước đây của DMTF1 trong việc điều hòa các gene hỗ trợ (Arid2 và Ss18) giúp DNA dễ tiếp cận hơn và kích hoạt các gene khác liên quan đến sự phát triển của tế bào.

Khi các gene hỗ trợ này không được điều hòa đúng cách, tế bào gốc thần kinh sẽ mất khả năng tự tái tạo.

Kết quả này cũng cho thấy các phương pháp tăng cường biểu hiện hoặc hoạt động của DMTF1 có thể có tiềm năng điều trị trong việc đảo ngược hoặc làm chậm sự suy giảm chức năng tế bào gốc thần kinh liên quan đến lão hóa, hứa hẹn giúp điều trị nhiều căn bệnh nan y trong hiện tại.