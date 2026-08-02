Phát hiện con cá mập dài 3,7 mét ở New York, một “thuyết âm mưu” kỳ lạ xuất hiện

Một con cá mập ăn thịt người khổng lồ dài gần 3,7 mét đang tàn phá các loài động vật biển lớn ở vùng biển ngoài khơi Long Island, New York, Mỹ - châm ngòi cho cuộc săn lùng kẻ săn mồi và một giả thuyết hoang đường rằng nó đột biến từ một vụ rò rỉ chất thải hạt nhân.

Con cá mập mako khổng lồ - được các chuyên gia mệnh danh là "Sharkzilla" - được cho là đã cắm những chiếc răng sắc nhọn của mình vào một con cá voi lưng gù gần Montauk, để lại vết cắn dài 0,6 mét trên mình nó.

Con cá mập được các chuyên gia đặt biệt danh là "Sharkzilla" để mô tả độ lớn và hung tợn của nó

Nó cũng ngoạm một con hải cẩu xám, gây ra vết rách dài 56 cm, đồng thời tấn công một con cá ngừ nặng 181 kg ở cùng khu vực, theo một tập mới của chương trình "Shark Week" trên kênh Discovery Channel.

Các vết thương là dấu hiệu cho thấy những con cá mập khổng lồ đang quay trở lại khu vực này, nhà khoa học hàng hải Craig O'Connell cho biết trong chương trình "Sharkzilla Takes New York".

Trong một diễn biến lạnh gáy, O'Connell cũng đưa ra giả thuyết rằng các thùng chứa chất thải hạt nhân có từ hàng thập kỷ trước có thể đã làm biến đổi gen loài động vật này thành một siêu cá mập, đồng thời khiến các loài động vật hoang dã khác biến dạng trong một hẻm vực sâu dưới lòng đại dương, tờ báo đưa tin.

Vào cuối những năm 1960, họ đã đổ 15.000 thùng chất thải hạt nhân xuống hẻm vực Hudson Canyon, O'Connell cho biết. Mười năm sau, họ ra khơi để kiểm tra các thùng này, và tất cả chúng đều đã bị rò rỉ.

Các vụ rò rỉ phóng xạ có thể đang tác động đến động vật hoang dã, kể cả các loài săn mồi đầu bảng, ông nói.

“Nếu các loài động vật chịu ảnh hưởng bởi chất thải hạt nhân, điều này có thể gây ra đột biến gen và sự phát triển bất thường. Nếu kẻ săn mồi này bị biến đổi gen, nó có thể nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và chết chóc hơn bất kỳ kẻ săn mồi nào trên Trái Đất. Chúng tôi gọi nó là Sharkzilla”, ông nói.

Trong chương trình, O'Connell đã ráo riết săn lùng con cá mập để gắn thẻ và thu thập mô của nó nhằm kiểm tra phóng xạ.

Các nhà khoa học đang săn lùng một loài cá mập đột biến. Nguồn: Discovery Channel Các nhà khoa học đang săn lùng một loài cá mập đột biến. Nguồn: Discovery Channel

O'Connell cũng cho biết có những dấu hiệu cho thấy bờ biển New York là điểm nóng của những con cá mập mako khổng lồ, loài có thể phát triển chiều dài hơn 4,3 mét.

“Trước đây, đây là nơi bạn đến để bắt những con cá mập quái vật. Có rất nhiều hồ sơ ghi nhận ngay ngoài khơi bờ biển Montauk”, ông nói. “Tất cả những con cá mập quái vật này đã bị đánh bắt đến cạn kiệt. Chúng đã biến mất. Nhưng tất cả bằng chứng chúng ta đang chứng kiến nói với tôi rằng tất cả những con cá mập lớn này có thể đã quay trở lại. Tôi biết những con cá mập lớn đó đang ở ngoài kia, và chúng ta sẽ tìm ra chúng”.

Kết quả xét nghiệm cuối cùng không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy "Sharkzilla" bị nhiễm phóng xạ, và các nhà khoa học cho biết nó có khả năng là một con cá mập mako đang mang thai với kỹ năng săn mồi cực kỳ nhanh chóng và chết chóc.

Cuộc điều tra dưới nước cũng tiết lộ khu vực này hiện là bãi đẻ của loài mako, và những con cá mập cái đáng gờm có nhiều khả năng đang đi săn để nuôi dưỡng những con non đang phát triển của chúng.

Nguồn: NYPost



