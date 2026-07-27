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Phát hiện cọc tiền mặt và vàng tổng giá trị hơn 100 triệu đồng tại bãi đỗ xe, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ lập tức xác minh

Kim Linh
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Lực lượng an ninh hàng không nhanh chóng xác minh thông tin chủ sở hữu của túi hành lý chứa nhiều tài sản giá trị.

Ngày 19/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực bãi đỗ xe công cộng đón khách đến của Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, hai chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân đã phát hiện một túi hành lý vô chủ. Ngay sau đó, lực lượng an ninh hàng không đã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh thông tin chủ sở hữu theo đúng quy trình.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định bên trong túi hành lý có nhiều tài sản với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Cụ thể, trong hành lý có 1.135 USD và 950.000 won tiền mặt cùng một số tài sản như vàng, mỹ phẩm… và giấy tờ tùy thân của hành khách. Toàn bộ tài sản được kiểm kê, lập biên bản, niêm phong và bảo quản theo đúng quy định.

Một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ an ninh trao trả tài sản cho hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Sau khi xác minh được chủ sở hữu là chị Bảo Trâm (trú tại xã Tân Bình, thành phố Cần Thơ), lực lượng an ninh hàng không đã tiến hành trao trả nguyên vẹn túi hành lý cùng toàn bộ tài sản bên trong cho hành khách.

Nhận lại tài sản, hành khách bày tỏ sự trân trọng và cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, chuyên nghiệp của lực lượng an ninh hàng không và các đơn vị đã phối hợp hỗ trợ.

Việc kịp thời phát hiện, trao trả tài sản cho hành khách thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tâm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân và du khách.

Theo Trang TTĐT Công an thành phố Cần Thơ

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Cần Thơ

bãi đỗ xe

cảng hàng không quốc tế Cần Thơ

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