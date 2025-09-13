HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Phát hiện cơ sở kinh doanh ở Hà Nội tàng trữ 3,5 tấn xương bò không rõ nguồn gốc

Anh Anh |

Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa phát hiện và thu giữ 3,5 tấn xương bò không rõ nguồn gốc tại một cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã Vĩnh Thanh.

Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) vừa phối hợp với Công an xã Vĩnh Thanh kiểm tra cơ sở kinh doanh tại xóm 3 thôn Cổ Điển, phát hiện số lượng lớn xương động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tại cơ sở đang tàng trữ 3,5 tấn xương bò không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng trị giá số hàng hóa ước tính khoảng 28 triệu đồng.

Qua làm việc, bà Nguyễn Thị Diễm, chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên, không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 9 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ cơ sở số tiền 17 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 7,5 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định. Tổng mức phạt hành chính là 24,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Đội Quản lý thị trường số 9 cũng ban hành Quyết định tạm giữ số hàng hóa trên và buộc chủ số hàng hóa thực hiện tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm. Biện pháp này nhằm loại bỏ nguy cơ số lượng lớn thực phẩm không an toàn có thể lọt ra thị trường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đội Quản lý thị trường số 9 cho biết thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và công an cơ sở để ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm.

