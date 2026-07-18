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Phát hiện cặp vợ chồng ngã từ chung cư tử vong, hai con nhỏ chết trong nhà

Chi Chi
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Hiện tại, phía cảnh sát đang tích cực kiểm tra xem có thư tuyệt mệnh hay các manh mối liên quan nào khác tại hiện trường hay không.

Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại thành phố Uijeongbu, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), khi cả bốn thành viên trong một gia đình được phát hiện đã tử vong, hiện lực lượng cảnh sát đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ lực lượng cảnh sát và cứu hỏa vào ngày 17 tháng 7, cơ quan chức năng nhận được báo cáo về việc một cặp vợ chồng ngoài 40 tuổi bị ngã từ trên cao xuống tại một căn hộ chung cư thuộc phường Yonghyeon, thành phố Uijeongbu vào khoảng 12 giờ 55 phút trưa cùng ngày. Dù cặp đôi đã nhanh chóng được lực lượng cứu hỏa chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng cả hai đều không qua khỏi.

Ảnh minh hoạ

Ngay sau đó, trong quá trình kiểm tra căn hộ nơi gia đình này sinh sống, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa tiếp tục phát hiện hai người con, lần lượt 12 tuổi và 8 tuổi, đã tử vong ở bên trong nhà.

Hiện tại, phía cảnh sát đang tích cực kiểm tra xem có thư tuyệt mệnh hay các manh mối liên quan nào khác tại hiện trường hay không, đồng thời tập trung điều tra để xác định chính xác nguyên nhân cũng như diễn biến của vụ việc đau lòng này.

Nguồn: Chosun

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