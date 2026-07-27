Phát hiện 60 xe tải trộn bê tông đổ 380 m3 liên tục cả ngày lẫn đêm, bí mật dưới lòng đất của công trình hơn 120.000 mét vuông lộ diện

Hoạt động đổ bê tông sử dụng khoảng 380 m3 bê tông, tương đương lượng vật liệu được vận chuyển bởi khoảng 50-60 xe trộn bê tông.

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Dự án công viên Rosa Almeida Encontro das Águas tại thành phố Manaus (bang Amazonas, Brazil) đang bước vào một trong những giai đoạn quan trọng nhất khi hoàn thành việc đổ bê tông cho hệ dầm và sàn của công trình trung tâm do kiến trúc sư huyền thoại Oscar Niemeyer thiết kế.

Theo chính quyền thành phố Manaus, hoạt động đổ bê tông sử dụng khoảng 380 m³ bê tông, tương đương lượng vật liệu được vận chuyển bởi khoảng 50-60 xe trộn bê tông. Đây là một trong những hạng mục kết cấu có quy mô lớn nhất của dự án và được triển khai liên tục trong suốt cả ngày đến đêm nhằm đảm bảo chất lượng thi công.

Công trình đánh dấu tác phẩm đầu tiên của Oscar Niemeyer tại vùng Amazonas. Tọa lạc trong Công viên Rosa Almeida Encontro das Águas, thuộc khu Colônia Antônio Aleixo ở phía đông Manaus, dự án mang phong cách kiến trúc đặc trưng với những đường cong mềm mại của Niemeyer, đồng thời hướng đến việc tôn vinh cảnh quan nơi hợp lưu giữa hai con sông Negro và Solimões - một trong những hiện tượng tự nhiên nổi tiếng nhất của Brazil.

Hạng mục trung tâm của dự án là công trình "oca" - không gian đa chức năng được thiết kế phục vụ các hoạt động văn hóa, giao lưu cộng đồng và chiêm ngưỡng cảnh quan. Với quy mô lớn và hình thức kiến trúc đặc biệt, đây được xem là điểm nhấn quan trọng nhất của toàn bộ công viên.

Theo đơn vị thi công, việc đổ bê tông khối lượng lớn đòi hỏi quá trình cung ứng vật liệu phải diễn ra liên tục. Chỉ cần xảy ra gián đoạn trong quá trình thi công cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng kết cấu, do đó hoạt động được tổ chức đồng bộ giữa nhà cung cấp bê tông, các đội thi công và đơn vị kiểm soát chất lượng.

Ông Pedro Paulo Cordeiro, Giám đốc Quy hoạch thuộc Viện Quy hoạch Đô thị thành phố Manaus, cho biết phần sàn đóng vai trò kết nối toàn bộ hệ kết cấu của công trình, bao gồm mái vòm và các cột chịu lực. Theo ông, các bộ phận này không hoạt động độc lập mà tạo thành một hệ thống thống nhất, bảo đảm khả năng chịu tải cũng như đáp ứng yêu cầu về thiết kế kiến trúc.

Sau khi hoàn thành giai đoạn đổ bê tông sàn, dự án sẽ chuyển sang thi công các cột trụ và mái vòm. Theo kỹ sư Leandro Ladeira, các cột sẽ cao khoảng 21 m, trong khi mái vòm có chiều cao khoảng 7 m. Đây được xem là những hạng mục có độ phức tạp cao, góp phần tạo nên hình ảnh đặc trưng của công trình trong không gian công viên.

Toàn bộ quá trình đổ bê tông được giám sát bởi hệ thống kiểm soát công nghệ chuyên dụng nhằm theo dõi chất lượng vật liệu ngay tại công trường. Chính quyền Manaus cho biết nhà cung cấp bê tông đã dành toàn bộ năng lực phục vụ riêng cho dự án trong ngày thi công để bảo đảm tiến độ và tính liên tục của quá trình đổ bê tông.

Khi hoàn thành, Công viên Rosa Almeida Encontro das Águas sẽ có diện tích hơn 120.000 m² với nhiều hạng mục như đài quan sát hướng ra nơi hợp lưu của hai dòng sông Negro và Solimões, nhà hàng, khu dịch vụ, đường mòn, không gian cây xanh và các khu vực sinh hoạt công cộng. Dự án cũng được thiết kế theo tiêu chí tiếp cận toàn diện nhằm phục vụ nhu cầu du lịch, giải trí và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.

Việc hoàn thành hạng mục đổ bê tông quy mô lớn được xem là cột mốc quan trọng, tạo nền tảng để công trình bước sang giai đoạn thi công phần mái vòm và các kết cấu nổi. Sau khi hoàn thiện, tác phẩm kiến trúc đầu tiên của Oscar Niemeyer tại vùng Amazon được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn biểu tượng mới của thành phố Manaus cũng như khu vực hợp lưu nổi tiếng giữa hai dòng sông Amazon.



