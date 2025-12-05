Hôm 4/12, tờ Irish Times đưa tin Ireland phát hiện 5 máy bay không người lái (UAV) hoạt động gần đường bay của chuyên cơ chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi ông đến thăm cấp nhà nước Ireland.

Vụ việc buộc giới chức trách phát đi cảnh báo an ninh nghiêm trọng, do lo ngại đây là nỗ lực can thiệp vào đường bay. Tờ báo Irish Times dẫn nguồn tin giấu tên cho biết thêm chuyên cơ chở chở Tổng thống Zelensky vốn đến sớm hơn dự kiến, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska tại sân bay Dublin, Ireland. (Ảnh: Getty)

Chính quyền Ireland cũng tiến hành thiết lập vùng cấm máy bay không người lái tạm thời tại thủ đô Dublin vào thời điểm ông Zelensky đến thăm, nhưng vẫn chưa công khai xác nhận vụ việc được báo cáo.

Chuyến đi của phái đoàn Ukraine đến Ireland nhằm giúp huy động sự ủng hộ ở châu Âu cho Kiev khi Nga vẫn tiếp tục cuộc xung đột ở Ukraine.

UAV không rõ nguồn gốc xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây, làm gián đoạn hoạt động không phận ở châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi những cuộc xâm nhập này là "chiến tranh hỗn hợp".

Trang web Journal, nơi đầu tiên đưa tin về việc phát hiện máy bay không người lái tại sân bay Dublin thông tin thêm cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định xem máy bay không người lái cất cánh từ đất liền hay từ nơi khác. Trước đó, cả trang web Journal và tờ Irish Times đều đưa tin chúng được phát hiện lần đầu tiên ở phía đông bắc thủ đô Dublin, cách sân bay khoảng 20 km.

Quan chức Ukraine nhận nhiều báo cáo liên quan đến kế hoạch ám sát ông Zelensky , bao gồm sự cố tại Văn phòng Tổng thống mà ông cho biết có xảy ra thương vong vào đầu năm 2022.

Vào tháng 5/2024, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông tin thêm họ phát hiện mạng lưới tội phạm đang chuẩn bị âm mưu ám sát Tổng thống Zelensky và quan chức cấp cao khác. Trong khi vào tháng 4/2024, chính quyền Ukraine và Ba Lan bắt giữ một công dân Ba Lan bị cáo buộc hỗ trợ âm mưu ám sát tại sân bay Rzeszow-Jasionka.