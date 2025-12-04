Tướng Campuchia bị Thái Lan đồn 'tử trận' bất ngờ xuất hiện sau 5 tháng: Do lệnh của Thủ tướng Hun Manet?

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, Trung tướng quân đội Campuchia Srey Doek đã xuất hiện vào ngày 2/12, bác bỏ báo cáo từ phía Thái Lan rằng ông đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ vũ trang kéo dài 5 ngày tại biên giới hai nước hồi cuối tháng 7.

Trung tướng Doek - Phó Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và Tư lệnh Sư đoàn Hỗ trợ số 3 của Campuchia - đã xuất hiện vào ngày 2/12 cùng với bà Men Sam An - thành viên Hội đồng Cơ mật tối cao của Quốc vương Campuchia, Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển - tại một sự kiện chính thức ở tỉnh Preah Vihear của nước này.

Những bức ảnh chụp sự kiện cho thấy rõ ràng ông Doek đứng cạnh bà Sam An, chấm dứt nhiều tháng đồn đoán về cái chết của ông.

Trung tướng Srey Doek - Phó Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và Tư lệnh Sư đoàn Hỗ trợ số 3 của Campuchia (thứ 2 từ phải sang) - nhận quyên góp lương thực cho quân đội Campuchia từ bà Men Sam An - thành viên Hội đồng Cơ mật tối cao của Quốc vương Campuchia, Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển - tại tỉnh Preah Vihear, Campuchia, vào ngày 2/12. Ảnh: Quân đội Hoàng gia Campuchia

Theo Khmer Times, sự xuất hiện của ông Doek diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng giữa hai nước, sau khi phía Thái Lan đưa tin vị chỉ huy Campuchia đã thiệt mang trong một cuộc đụng độ tại biên giới. Các quan chức Campuchia liên tục bác bỏ các báo cáo này, gọi đó là thông tin sai lệch - một khẳng định giờ đây đã được xác nhận công khai.

Ngày 30/7, tờ Bangkok Post (Thái Lan) đưa tin Trung tướng Doek - người được tờ báo này mô tả là "thân tín" của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen - đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ ở biên giới. Bài báo này dựa theo một "nguồn tin" từ Quân khu 2 của Thái Lan.

Sau bài báo sai sự thật, Jakrapob Penkair - cựu Bộ trưởng thuộc Văn phòng Thủ tướng Thái Lan - đã lên Facebook để cáo buộc Trung tướng Doek là người "gây ra cuộc đổ máu này giữa hai nước”.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Campuchia vẫn tiếp tục phủ nhận thông tin.

Nhưng Trung tướng Doek đã không xuất hiện trước công chúng trong nhiều tháng qua, dẫn đến đồn đoán rằng báo cáo của Thái Lan có thể là sự thật - cho đến khi ông xuất hiện trở lại vào ngày 2/12 và đập tan mọi đồn đoán.

Khmer Times đưa tin, trong những thập kỷ qua, Trung tướng Doek đã tham gia công tác triển khai quân đội Campuchia tại các khu vực tranh chấp biên giới. Từ năm 2008 đến năm 2011, trong các cuộc đụng độ liên quan đến Đền Preah Vihear và các khu vực biên giới lân cận, ông đã chỉ huy các hoạt động này với tư cách là người đứng đầu một số sư đoàn.

Những chiến công của ông Doek được cho là bắt nguồn từ thời nội chiến Campuchia, khởi đầu là một sĩ quan dưới thời Khmer Đỏ và sau đó gia nhập lực lượng vũ trang quốc gia Campuchia. Quá trình chuyển đổi này, cùng với sự am hiểu địa hình biên giới (đặc biệt là xung quanh Oddar Meanchey và Preah Vihear), khiến vị tướng này trở thành một nhân tố chiến lược trong các cuộc tranh chấp biên giới.

Trung tướng Srey Doek - Phó Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và Tư lệnh Sư đoàn Hỗ trợ số 3 của Campuchia - tại một sự kiện. Ảnh: RCA

Theo Khmer Times, đúng một tuần sau khi đụng độ biên giới giữa Campuchia và Thái Lan kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn được ký kết tại Malaysia vào cuối tháng 7, Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố đã ra lệnh cho tư lệnh tiền tuyến không được đích thân đến nhận tiền quyên góp từ các phái đoàn đến thăm. Ông Hun Manet cũng kêu gọi các nhà tài trợ không đến thăm các khu vực xung đột, viện dẫn lý do cần phải bảo vệ an toàn cho các chỉ huy quân sự và bảo vệ thông tin mật.

“Trước hết, đó là vấn đề an toàn của họ, vì gần đây, lực lượng vũ trang Thái Lan đã nhắm mục tiêu vào các chỉ huy của chúng tôi trong các cuộc tấn công của họ”, ông Hun Manet nói. “Họ đã sử dụng máy bay không người lái để theo dõi vị trí của các chỉ huy quân sự của chúng tôi và tập trung hoạt động tấn công vào những nơi đó.”

Thủ tướng Campuchia cho biết thêm rằng chuyến thăm của các phái đoàn cũng có thể khiến bí mật quân sự gặp rủi ro do rò rỉ thông tin.