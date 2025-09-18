Phát hiện 4,9 tấn da heo bốc mùi hôi thối tại cơ sở sản xuất lạp xưởng

Sáng 18-9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cùng các cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất lạp xưởng của 1 hộ kinh doanh ở phường Quy Nhơn.

4,9 tấn da heo chứa trong 98 phi nhựa màu xanh đã bốc mùi hôi thối, đổi màu tại 1 cơ sở sản xuất lạp xưởng

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở đang kinh doanh nhiều sản phẩm lạp xưởng, gồm 1,4 tấn lạp xưởng loại đặc biệt, 1,1 tấn lạp xưởng loại 1 và 700 kg lạp xưởng loại 1 chưa đóng gói.

Các sản phẩm này được chế biến từ thịt đùi heo, mỡ heo… có kèm hóa đơn giá trị gia tăng. Ngoài ra, cơ sở còn có 2 tấn thịt đùi heo và 3 tấn mỡ heo có chứng từ hợp pháp.

Đáng chú ý, đoàn kiểm tra phát hiện 4,9 tấn da heo chứa trong 98 phi nhựa màu xanh đã bốc mùi hôi thối, đổi màu. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Qua làm việc, chủ hộ thừa nhận số da heo này mua trôi nổi trên thị trường, hoàn toàn không có giấy tờ hợp pháp.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu lạp xưởng tại cơ sở để giám định, làm căn cứ xử lý theo quy định.

Ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm vi phạm. Thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tiếp tục được tăng cường nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.