Phát hiện 42.000 tỷ đồng trong căn biệt thự rộng 1.765 m2 của một CEO chưa từng đến công ty làm việc

Sở hữu khối tài sản khổng lồ và cuộc sống xa hoa, vị CEO này bị đưa vào tầm ngắm trong vụ rửa tiền chấn động ở Singapore.

Theo tờ The Straits Times , năm 2023, Cảnh sát Singapore đã triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá một đường dây gồm nhiều người nước ngoài bị tình nghi rửa tiền có nguồn gốc từ các hoạt động tội phạm có tổ chức. Trong số những người bị điều tra có Su Binghai, doanh nhân được biết đến là giám đốc điều hành trong lĩnh vực công nghệ, đồng thời là cổ đông của ít nhất sáu công ty.

Dù mang danh CEO, Su Binghai lại hiếm khi xuất hiện tại nơi làm việc. Dave, một cựu nhân viên của doanh nhân này, cho biết chỉ sau vài tuần gia nhập công ty, anh đã nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường.

Su Binghai

Theo lời Dave, gia đình Su Binghai có cuộc sống vô cùng xa hoa, nhưng kể từ khi vào làm việc, anh chưa từng thấy ông chủ đến công ty dù chỉ một lần. Những thông tin do Dave cung cấp sau đó trở thành một trong những cơ sở để lực lượng chức năng phục vụ công tác điều tra.

Qua quá trình xác minh, cảnh sát phát hiện Su Binghai sống trong căn biệt thự 4 tầng rộng khoảng 1.765 m2 trên đường Jalan Asuhan, thuộc khu dân cư giàu có ở phía bắc Singapore.

Bên trong căn biệt thự được trang bị hàng loạt tiện ích cao cấp như phòng karaoke, phòng massage riêng, khu trò chơi điện tử, nhiều đồ dùng xa xỉ cùng 10 két sắt cỡ lớn.

Không chỉ sở hữu bất động sản đắt giá, Su Binghai còn có bộ sưu tập gồm 9 siêu xe, trong đó có hai chiếc Ferrari, hai chiếc Rolls-Royce và một chiếc McLaren GT. Riêng chiếc Rolls-Royce Phantom màu xanh Tiffany cùng chiếc McLaren được cất giữ tại một căn biệt thự khác.

Dave cho biết gia đình Su Binghai thường xuyên dùng bữa tại các nhà hàng cao cấp, luôn chọn phòng riêng và thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt. Theo lời kể của cựu nhân viên này, doanh nhân luôn mang theo cả xấp tiền mệnh giá 100 đô la Singapore (khoảng 2 triệu đồng/tờ). Sau mỗi bữa ăn, Su Binghai chỉ việc rút tiền mặt để thanh toán mà không cần sử dụng thẻ ngân hàng.

Ngoài cuộc sống xa hoa thường nhật, Su Binghai còn nổi tiếng với những bữa tiệc quy mô lớn được tổ chức ngay tại biệt thự. Mỗi buổi tiệc có hơn 60 khách mời, phần lớn là người nước ngoài và sau này đều bị kết án trong vụ án rửa tiền.

Các buổi tiệc được phục vụ bởi đầu bếp riêng, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp cùng nhiều loại rượu ngoại đắt tiền. Khách tham dự chủ yếu di chuyển bằng các dòng xe sang.

Khi muốn có không gian riêng tư hơn, Su Binghai cùng nhóm bạn thân thường tụ tập tại một căn biệt thự khác rộng hơn 1.000 m2 gần Stevens Road.

Trong căn biệt thự này, doanh nhân còn sưu tầm nhiều bức tranh sơn dầu có giá trị, đồ gia dụng của thương hiệu Hermes. Chỉ riêng một chiếc bát đựng salad cũng có giá hơn 2.000 đô la Singapore (hơn 40 triệu đồng).

Ngoài ra, Su Binghai sở hữu tủ quần áo đầy các sản phẩm của Louis Vuitton và thường xuyên được nhân viên của các thương hiệu xa xỉ giao hàng tận nhà.

Giữa tháng 8/2023, khi biết tin một số người quen đã bị bắt trong chiến dịch truy quét đường dây rửa tiền quy mô lớn của cảnh sát Singapore, Su Binghai lập tức lo ngại mình sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Ông ta yêu cầu tài xế quay về căn biệt thự trên đường Jalan Asuhan. Trên quãng đường khoảng 10 phút, doanh nhân liên tục gọi điện cho nhiều đầu mối tại Indonesia, Malaysia và Dubai - nơi Su Binghai sở hữu hai bất động sản với tổng giá trị khoảng 1,2 triệu USD (hơn 31 tỷ đồng).

Về đến nhà, Su Binghai thông báo với vợ rằng cả gia đình phải rời Singapore ngay lập tức. Trong khoảng thời gian gấp gáp, ông ta chỉ kịp thu dọn từ 20 - 30 chiếc đồng hồ Patek Philippe, một phần tiền mặt rồi bỏ trốn, chỉ vài giờ sau khi các vụ bắt giữ đầu tiên diễn ra.

Khi khám xét nơi ở của Su Binghai, cảnh sát thu giữ khối tài sản trị giá khoảng 2,1 tỷ đô la Singapore (hơn 42.000 tỷ đồng). Đây là vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore vào thời điểm đó, với tổng giá trị tang vật bị thu giữ lên tới khoảng 3 tỷ đô la Singapore (hơn 61.000 tỷ đồng). Sau vụ việc, Cảnh sát Singapore đã phát lệnh truy nã Su Binghai cùng gia đình.

Liên quan đến vụ án, tài xế riêng 41 tuổi của Su Binghai, là công dân Singapore, cũng bị truy tố. Người này bị buộc tội theo Điều 182 Bộ luật Hình sự Singapore vì khai báo gian dối với cảnh sát rằng Su Binghai không để lại bất kỳ tài sản có giá trị nào cho mình. Ngoài ra, tài xế còn bị truy tố thêm một tội danh theo Điều 204A do cản trở hoạt động thực thi công lý khi tìm cách tẩu tán 4 chiếc xe thuộc sở hữu của Su Binghai.

(Theo Straitstimes)