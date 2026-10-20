Phát hiện 1 tư thế ngủ khiến các quý ông ngày càng ít tóc, xương khớp, dạ dày, sinh lý đều bị "phá hoại" âm thầm

Cuộc khủng hoảng rụng tóc: Ngủ nghiêng bên nào, rụng tóc bên đó

Đối với phái mạnh, đường chân tóc hình chữ M ở trán và hai bên thái dương luôn là "cơn ác mộng" báo hiệu nguy cơ hói đầu và suy giảm phong độ, già đi vài tuổi. Hầu hết nam giới đều đổ lỗi cho di truyền, áp lực công việc hay gội đầu sai cách nhưng một nghiên cứu y khoa công bố năm nay trên tạp chí danh tiếng JPRAS Open đã chỉ ra một sự thật ngỡ ngàng: Tư thế ngủ hàng đêm có mối liên hệ trực tiếp với mức độ sụt giảm lượng tóc và đường chân tóc.

Tư thế nằm nghiêng một bên suốt nhiều tiếng được phát hiện là nguyên nhân gây rụng tóc, làm rộng đường chân tóc (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu tiến hành quan sát 161 bệnh nhân nam mắc chứng rụng tóc di truyền với độ tuổi trung bình 32, thời gian rụng tóc kéo dài khoảng 4,5 năm. Bằng phương pháp đo đạc diện tích vùng tóc bị tụt bằng giấy kẻ ô, các nhà khoa học phát hiện ra sự bất đối xứng kinh hoàng.

Cụ thể, ở nhóm người có thói quen ngủ nghiêng bên trái, diện tích đường chân tóc bị tụt ở bên trái lớn hơn rõ rệt so với bên phải. Ngược lại, những anh em chuyên nằm nghiêng bên phải lại có vùng trán bên phải trơ trọi hơn. Đối với những người ngủ nằm ngửa hoặc tư thế xoay chuyển liên tục, diện tích rụng tóc ở hai bên thái dương lại hoàn toàn cân bằng. Nghiên cứu cũng tiến hành đo đạc hướng chải tóc hàng ngày nhưng không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào với việc đường chân tóc bị xô lệch.

Vậy điều gì thực sự xảy ra với mái tóc khi quý ông nằm nghiêng suốt 5 - 8 tiếng mỗi đêm?

Nhiều người khi nghe về nghiên cứu này liền "đoán già đoán non" rằng lực đè nén làm ngưng trệ tuần hoàn máu nuôi nang tóc. Tuy nhiên, bác sĩ phẫu thuật cấy ghép tóc Roxana Moayer tại Trung tâm Y tế USC Keith (Mỹ) đã bác bỏ giả thuyết này.

Bà chỉ ra rằng nếu áp lực gối làm hỏng nang tóc, thì vùng sau đầu khi nằm ngửa chịu tải trọng lớn nhất phải là nơi hói nặng nhất. Nhưng thực tế, phía sau đầu lại là nơi ít rụng tóc nhất và là "kho lưu trữ" nang tóc khỏe mạnh để cấy ghép. Đồng quan điểm, Y tá cao cấp Ashley Zsaton (Mỹ) chuyên về phục hồi tóc nhấn mạnh rằng nằm ngửa giúp tóc cân đối hai bên chứ không đồng nghĩa với việc bạn ít rụng tóc hơn.

Rụng tóc đang là vấn đề nam giải ở nam giới hiện đại (Ảnh minh họa)

Vấn đề cốt lõi được chuyên gia Ernesta Malinauskyte, Giám đốc Nghiên cứu Khoa học Sợi tại Phòng thí nghiệm TRI Princeton (Mỹ) làm rõ: Lực ma sát cơ học liên tục. Trung bình mỗi người trở mình hơn mười lần và thay đổi tư thế khoảng 1,6 lần mỗi giờ khi ngủ. Mỗi cú xoay người khiến sợi tóc bị uốn cong, kéo căng và chà xát mạnh vào vỏ gối. Sự ma sát lặp đi lặp lại này làm gãy rụng các sợi tóc yếu, gây ra tình trạng "rụng tóc do lực kéo" và khiến đường chân tóc bên tiếp xúc bị khuyết sâu thành hình chữ M lệch.

Điều này lạp lại lâu ngày khiến nhiều nam giới tuổi còn trẻ đã khổ sợ vì ngoại hình "già trước tuổi", nhan sắc lẫn sự tự tin giảm đi mấy phần.

Khi tư thế nằm nghiêng khiến toàn bộ cơ thể phái mạnh "biểu tình"

Không chỉ dừng lại ở mái tóc, việc dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể sang một bên suốt đêm còn gây ra những hệ lụy cơ học và sinh lý nghiêm trọng lên sức khỏe mà bất cứ quý ông nào cũng cần biết càng sớm càng tốt:

- Suy giảm lưu thông máu và ảnh hưởng sức khỏe sinh lý: Khi nằm nghiêng co quắp, vùng chậu và bẹn bị chèn ép liên tục. Điều này cản trở dòng máu lưu thông đến cơ quan sinh dục, làm giảm hiệu quả nuôi dưỡng mô mềm và gián đoạn quá trình phục hồi sinh lý tự nhiên vào ban đêm, là thời điểm cơ thể tiết hormone testosterone đỉnh điểm.

- Gia tăng nguy cơ xoắn tinh hoàn cấp tính: Ở nam giới trẻ tuổi, tư thế nằm nghiêng khiến hai đùi khép chặt, tạo áp lực biến động lên vùng bẹn. Sự thay đổi áp lực đột ngột khi xoay người trong lúc ngủ nghiêng có thể làm tăng nguy cơ xoắn dây tinh hoàn, một sự cố nam khoa nguy hiểm cần cấp cứu khẩn cấp.

Nhiều qúy ông không biết rằng tư thế nằm nghiêng 1 bên kéo dài còn hại cho sinh lý nam (Ảnh minh họa)

- Tàn phá khớp vai và làm biến dạng phom dáng: Đàn ông có khung xương vai rộng và thân trên nặng. Nằm nghiêng khiến toàn bộ tải trọng dồn lên một bên khớp vai, gây viêm bao gân mạn tính. Lực ép lệch này kéo dài còn dẫn đến thoái hóa đốt sống cổ, lệch vai, làm mất đi dáng đi đứng phong độ.

- Trào ngược dạ dày làm gián đoạn giấc ngủ: Nằm nghiêng sang bên phải khiến cơ vòng thực quản dưới nằm cao hơn vị trí chứa dịch vị dạ dày. Với nam giới hay uống bia rượu, ăn đêm hoặc tập gym cường độ cao, axit rất dễ trào ngược gây ợ nóng, mất ngủ và bào mòn men răng.

Mẹo bảo vệ vóc dáng và mái tóc cho các quý ông khi nằm ngủ

Các chuyên gia khẳng định bạn không cần gượng ép bản thân phải đổi tư thế ngủ ngay lập tức nếu điều đó gây mất ngủ, vì giấc ngủ chất lượng vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Tuy nhiên, anh em có thể áp dụng các mẹo đơn giản sau để giảm thiểu tối đa tác hại:

- Thay vỏ gối bằng chất liệu lụa hoặc satin: Học viện Da liễu Hoa Kỳ khuyến cáo bề mặt lụa trơn mịn giúp giảm tối đa lực ma sát khi trở mình, ngăn ngừa gãy rụng tóc hiệu quả.

- Sấy khô tóc hoàn toàn trước khi đi ngủ: Tóc ướt cực kỳ mong manh và dễ đứt gãy khi cọ xát với gối. Hãy thấm khô bằng khăn mềm và sấy ở nhiệt độ mát.

Ngoài thay đổi tư thế nằm, nam giới hãy chú ý tới chăm sóc tóc hàng ngày để giảm gãy rụng (Ảnh minh họa)

- Kẹp gối ôm giữa hai đầu gối: Nếu vẫn duy trì thói quen nằm nghiêng, hãy đặt một chiếc gối ôm nhỏ giữa hai chân. Mẹo này giúp hông, xương chậu và cột sống thắt lưng thẳng hàng, giải phóng áp lực chèn ép lên vùng bẹn.

- Tập thói quen nằm ngửa và đổi bên luân phiên: Nằm ngửa là tư thế tối ưu nhất giúp thả lỏng hoàn toàn khớp vai, cơ mặt và cơ quan sinh dục. Nếu chưa quen, hãy chủ động đổi bên nằm luân phiên để cân bằng áp lực lên khung xương và đường chân tóc hai bên.

Bảo vệ phong độ và sức khỏe phái mạnh đôi khi bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất trên giường ngủ. Hãy chăm sóc mái tóc và cơ thể ngay từ tối nay để luôn giữ vững diện mạo nam tính và sức khỏe toàn diện dù đang ở tuổi nào đi chăng nữa nhé!

Nguồn tham khảo: Men's Health, JPRAS Open