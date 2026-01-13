Phát hiện 1 tấn da lợn bốc mùi: Cảnh báo mâm cỗ Tết có bóng bì lợn bẩn

Mỗi dịp Tết đến xuân về, trên mâm cơm cổ truyền của người Việt không thể thiếu những món ngon hấp dẫn. Trong đó, bóng bì lợn, được chế biến thành canh, kho… là một trong những món khiến nhiều người mê mẩn. Nhưng ít ai ngờ rằng, chính những phần da lợn tưởng ngon, bổ lại tiềm ẩn nguy cơ cực kỳ lớn đối với sức khỏe nếu không được kiểm soát vệ sinh nghiêm ngặt.

Ngày 12/1/2026, lực lượng quản lý thị trường kết hợp với công an tỉnh Nghệ An kiểm tra một cơ sở kinh doanh và phát hiện hơn 1 tấn da lợn được chứa trong túi ni lông, không có nhãn mác, không hóa đơn chứng từ và đã "chảy nhớt", bốc mùi hôi thối mạnh.

Toàn bộ số da lợn này bị buộc tiêu hủy theo đúng quy định, vì nếu được đưa ra thị trường, người tiêu dùng có thể sử dụng mà không hay biết những rủi ro đang rình rập.

Vụ việc này một lần nữa là lời cảnh báo mạnh mẽ: Da lợn bốc mùi, không rõ nguồn gốc là thứ nguy hiểm không nên đưa vào bữa ăn, đặc biệt trong dịp Tết khi nhu cầu thực phẩm tăng cao và nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thiếu minh bạch lợi dụng cơ hội này.

Cơ quan chức năng phát hiện hơn 1 tấn da lợn đã bốc mùi hôi trong cơ sở kinh doanh của ông Nguyễn Văn Lương. (Ảnh: Tiền Phong)

Da lợn - Món ăn được chế biến thành nhiều món dịp Tết nhiều người mê

Da lợn có thể chế biến thành nhiều món. Trong đó không thể không nhắc đến bóng bì lợn chính là món ăn quen mặt vạn người mê. Canh bóng bì lợn vốn là món truyền thống trong ngày Tết của nhiều gia đình Việt. Bì lợn sau khi chế biến có vị dai giòn, béo ngọt, được nhiều người yêu thích. Nhưng theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), đây cũng là nguyên liệu dễ bị bẩn nhất nếu không kiểm soát từ nguồn gốc đến chế biến.

Bì lợn được thu gom từ những nơi thiếu vệ sinh, không kiểm tra kỹ càng có thể nhiễm vi khuẩn gây bệnh, ngay cả khi nhìn bằng mắt thường khó phát hiện. Một số cơ sở sử dụng hóa chất công nghiệp để tẩy trắng như nước javen, oxy già, kalisunfit, hydrosunfit... với mục đích làm cho bóng bì trông trắng đẹp, nhưng thực chất những chất này tạo độ độc hại và tồn dư chất gây hại lâu dài. Với bì lợn bẩn mới bị phanh phui như trên, chiêu trò này càng dễ xảy ra.

Việc tẩy rửa "nước mạnh" để loại bỏ mùi hôi chỉ khiến bì trắng hơn chứ không loại bỏ được mầm bệnh, mà đôi khi còn khiến lượng độc tố tăng lên. Nếu da lợn còn lông, hoặc chế biến không đúng cách, lông cứng có thể gây tổn thương bên trong dạ dày, ruột.

Chuyên gia cảnh báo, việc ăn bì lợn mất vệ sinh có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm ngay lập tức, về lâu dài, tích tụ chất bẩn và hóa chất có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính, trong đó có ung thư.

Cách nhận biết bì lợn sạch

Để không rơi vào "bẫy thực phẩm bẩn" khi mua da lợn hay bóng bì cho ngày Tết, bạn cần chú ý những điều sau:

Bì lợn sạch nên chọn khi:

Có nguồn gốc rõ ràng: Được bán tại các cửa hàng uy tín, có nhãn mác, giấy chứng nhận kiểm định.

Màu sắc tự nhiên, không quá trắng bật, không chuyển sắc lạ.

Không có mùi hôi khó chịu; nếu ngửi thấy mùi lạ, nhớt chảy ra thì không nên mua.

Cảm giác tươi chắc, không dính nhớt, không có đốm loang lạ.

Lông được cạo sạch, phần da mịn và không bị sần sùi.

Tránh mua nếu:

Sản phẩm không rõ nguồn gốc, không tem nhãn.

Da có mùi khó ngửi, nhớt hôi, màu sắc lạ (quá trắng sáng bất thường).

Người bán không cho phép kiểm tra bằng cảm quan hoặc đưa ra phản ứng lúng túng khi hỏi về chế biến, bảo quản.

Tóm lại, da lợn bốc mùi, bóng bì lợn làm từ nguyên liệu không sạch là "quả bom vi khuẩn" tiềm ẩn trên mâm Tết. Nhận biết đúng, chọn mua thông minh và xử lý cẩn thận ngay từ lúc này chính là cách bảo vệ sức khỏe cho chính bạn và người thân!