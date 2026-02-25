Phát động cuộc thi viết – ảnh tôn vinh thầy thuốc trong kỷ nguyên mới

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh cuộc thi không chỉ nhằm tôn vinh truyền thống vẻ vang của ngành, mà còn khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm, y đức và bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ thầy thuốc trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh ngành y đang đứng trước những yêu cầu cải cách sâu rộng, việc lan tỏa các giá trị cốt lõi của nghề y – trách nhiệm, tận tụy, nhân ái – trở thành một nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược.

Ngày 9/9/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW, đặt ra những định hướng đột phá cho ngành y tế: chuyển mạnh từ “chữa bệnh” sang “chăm sóc sức khỏe chủ động”, củng cố y tế cơ sở, mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, từng bước thực hiện lộ trình miễn viện phí phù hợp thực tiễn.

Những mục tiêu lớn lao ấy, như Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà khẳng định, suy cho cùng vẫn đặt lên vai đội ngũ thầy thuốc. Từ ca mổ kéo dài suốt đêm, những chuyến công tác vùng sâu vùng xa, đến các nghiên cứu khoa học lặng lẽ trong phòng thí nghiệm – mỗi nỗ lực cá nhân chính là một viên gạch xây nên nền móng cải cách.

Toàn cảnh buổi lễ phát động.

Trong bối cảnh áp lực nghề nghiệp ngày càng lớn, yêu cầu chuyên môn ngày càng cao, lời dạy “Lương y phải như từ mẫu” không chỉ là khẩu hiệu đạo đức, mà trở thành chuẩn mực hành động. “Sự hy sinh thầm lặng” vì thế không chỉ là những khoảnh khắc xúc động, mà là trạng thái thường trực của nghề y.

Một điểm đáng chú ý tại mùa giải thứ VII là việc mở rộng thêm hạng mục ảnh bên cạnh bài viết truyền thống. Theo nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, những khoảnh khắc được ghi lại qua ống kính sẽ mang đến góc nhìn sống động, đa chiều hơn về chân dung người thầy thuốc.

Hình ảnh giọt mồ hôi sau ca mổ dài, nụ cười của bệnh nhân ngày xuất viện, hay dáng người cán bộ y tế băng rừng vượt lũ… có thể chạm tới trái tim công chúng theo một cách khác – trực diện và chân thực.

Ở góc nhìn rộng hơn, cuộc thi là minh chứng cho vai trò của báo chí trong việc kiến tạo niềm tin. Khi ngành y đứng trước những áp lực từ dư luận, những câu chuyện người thật – việc thật chính là cách thiết thực để xã hội nhìn thấy phía sau tấm áo blouse là những con người bằng xương bằng thịt, với lựa chọn trách nhiệm và hy sinh mỗi ngày.

Điều đáng nói, “Sự hy sinh thầm lặng” không chỉ là dịp tôn vinh cá nhân xuất sắc, mà còn góp phần nhân rộng những mô hình, cách làm hay. Trong bối cảnh ngành y chuyển mình theo tinh thần Nghị quyết 72, mỗi câu chuyện đẹp được kể lại chính là một nguồn năng lượng tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân.