Pharmart.vn bắt tay chiến lược cùng Microlife: Chủ động chăm sóc huyết áp

Tỷ lệ mắc bệnh tim mạch gia tăng ở người trẻ

Thống kê gần đây cho thấy ngày càng nhiều người trẻ, đặc biệt nhóm 25 – 40 tuổi, bắt đầu đối mặt với nguy cơ cao huyết áp và các bệnh tim mạch khác. Điều đáng lo ngại là:

Tần suất xuất hiện sớm: Nhiều người 30 – 35 tuổi đã ghi nhận chỉ số huyết áp vượt ngưỡng an toàn, dẫn đến nguy cơ biến chứng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim ngay cả khi còn rất trẻ.

Biến chứng khôn lường: Tăng huyết áp kéo dài có thể gây tổn thương mạch máu, suy tim hoặc xuất huyết não, thường diễn ra âm thầm và khó nhận biết nếu không được theo dõi thường xuyên.

Lối sống hiện đại góp phần gia tăng nguy cơ: Áp lực công việc, ít vận động, chế độ ăn nhiều muối – đường ở giới văn phòng khiến huyết áp "leo thang" khi tuổi đời còn rất trẻ.

Thấu hiểu những nỗi lo trên, với mục tiêu thúc đẩy tinh thần chủ động chăm sóc và theo dõi huyết áp tại nhà, Pharmart hướng đến tìm ra "giải pháp" giúp người tiêu dùng an tâm về chất lượng, an toàn khi sử dụng và có giá thành hợp lý với mọi gia đình.

Pharmart và Biomeq chính thức hợp tác chiến lược

Ngày 09/09/2025, đại diện Pharmart.vn và Biomeq – Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Sinh chính thức ký kết hợp tác chiến lược để cùng lan tỏa thông điệp "chăm sóc huyết áp chủ động" tới cộng đồng.

Ngay từ lần đầu tìm hiểu về Biomed và máy đo huyết áp Microlife, Pharmart đã nhận thấy sự đồng điệu về sứ mệnh và mục tiêu hướng tới. Microlife đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà Pharmart đặt ra cho một máy đo huyết áp chất lượng tốt, độ chính xác cao, đạt nhiều tiêu chuẩn quốc tế và có giá thành hợp lý.

Công nghệ cao với nhiều tính năng vượt trội

Microlife sở hữu công nghệ Gentle+ và SmartMAM cho kết quả nhanh, chính xác và thoải mái. Cảm biến PAD phát hiện loạn nhịp ngay lần đo đầu tiên, bên cạnh đó một số dòng máy tích hợp AFIBsens+ tầm soát sớm rung nhĩ, giúp ngăn ngừa đột quỵ.

Mỗi máy Microlife đều trải qua thử nghiệm nghiêm ngặt trước khi đến tay người dùng, sử dụng tiêu chuẩn của nhiều phương pháp kiểm nghiệm khác nhau, đảm bảo độ chính xác.

Sản phẩm chính hãng, minh bạch

Mọi sản phẩm Microlife do Biomeq phân phối đều chính hãng có kèm giấy tờ và phiếu bảo hành rõ ràng. Người dùng hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc xuất xứ, tránh được hàng xách tay trôi nổi trên thị trường.

Uy tín thương hiệu vững mạnh

Với hơn 15 năm hoạt động trong ngành thiết bị y tế, Biomeq đã khẳng định tên tuổi qua các dự án hợp tác với bệnh viện tuyến Trung ương, chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hậu mãi tận tâm, hỗ trợ nhanh chóng

Thời gian bảo hành kéo dài 5 năm, phản hồi nhanh chóng chỉ trong vòng 24h mỗi khi khách hàng cần hướng dẫn, hiệu chuẩn hoặc bảo trì – một cam kết mà Pharmart.vn đánh giá rất cao, vì nó giúp người dùng an tâm suốt quá trình sử dụng.

Các dòng máy đa dạng, giá cả hợp lý

Microlife mang đến nhiều sự lựa chọn từ những dòng máy cơ bản giúp đo huyết áp hàng ngày đến những dòng máy cao cấp hơn. Chẳng hạn Máy đo huyết áp điện tử BP B3 AFIB (ERP BP3KT1-3N) - máy đo huyết áp Microlife) được tích hợp thêm các tính năng hiện đại cảnh báo rung nhĩ, giảm nguy cơ đột quỵ. Tuy vậy, bất kỳ dòng máy nào cũng đều đảm bảo độ chính xác và tin cậy khi đo. Với mức giá hợp lý, chỉ từ 800,000 - 2,500,000 đồng, người tiêu dùng có thể dễ dàng chọn được "người đồng hành" phù hợp với gia đình mình.

Pharmart.vn chính thức trở thành đối tác chiến lược của Biomeq

Với cam kết chất lượng – uy tín – tận tâm, Pharmart đã bắt tay hợp tác cùng Biomeq, mong rằng mỗi gia đình sẽ chủ động trang bị máy đo huyết áp Microlife, hình thành thói quen theo dõi sức khỏe định kỳ, từ đó phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả các bệnh lý tim mạch.

Mừng Quốc khánh 2/9 và sự kiện hợp tác Pharmart x Biomeq - Ưu đãi chưa từng có!

Pharmart chính thức phân phối máy đo huyết áp Microlife từ Biomeq

Hòa chung không khí hân hoan của ngày Quốc khánh 2/9 và nhân dịp sự kiện hợp tác chiến lược giữa Pharmart.vn và Biomeq, Pharmart gửi tặng Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt:

Mua máy giá trị từ 1 triệu - Tặng ngay 1 phần quà mũ bảo hiểm trị giá 200.000đ.

Mua máy giá trị < 1 triệu - Tặng ngay 1 túi canvas bền đẹp, thời trang.

Miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng. Thời gian bắt đầu từ 9/9/2025.

Đặt mua ngay tại Pharmart.vn hoặc liên hệ Hotline 1900 6505 để được đội ngũ dược sĩ tư vấn chi tiết, hướng dẫn sử dụng đúng cách và chăm sóc trọn đời.