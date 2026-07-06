Hệ thống pháo tự hành bánh lốp RCH 155 của Đức đã được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Thông tin này được ông Nicholas Drummond, cố vấn cho chi nhánh tại Đức của Công ty KNDS công bố trên trang X cá nhân.

“Tôi vui mừng thông báo giờ đây có thể dùng từ mới để miêu tả pháo tự hành RCH 155 đó là nó "đã trải qua nhiều trận chiến"", ông Drummond viết.

Drummond không nói rõ RCH 155 được thử nghiệm chiến đấu ở đâu. Tuy nhiên, câu trả lời cho câu hỏi này rất rõ ràng - đó chính là Ukraine.

Hiện đây là quốc gia duy nhất vận hành các hệ thống pháo tự hành này. Những khách hàng khác bao gồm: Qatar, Đức, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh vẫn đang chờ nhận hàng.

Cần nhớ rằng việc giao pháo tự hành RCH 155 cho Ukraine từng bị trì hoãn do công ty KNDS nỗ lực hoàn thiện vũ khí dựa trên những đề xuất và kinh nghiệm chiến đấu của Quân đội Ukraine.

Và sau đó vào tháng 8 cùng năm, báo chí biết được rằng việc giao hàng bị chậm trễ do việc sửa đổi một số chi tiết cấu tạo.

Pháo tự hành bánh lốp RCH 155 do Đức chế tạo.

RCH 155 được chế tạo trên khung gầm xe bọc thép chở quân bánh lốp GTK Boxer với cấu hình 8×8. Hệ thống này có tháp pháo tự động AGM, với phần pháo lấy từ pháo tự hành PzH 2000 của Đức.

Module AGM được điều khiển từ xa, do đó kíp vận hành của hệ thống RCH 155 chỉ gồm 2 người. Lượng đạn mà tháp pháo này mang theo là 30 quả.

Tổng trọng lượng chiến đấu của hệ thống là 39 tấn, trong đó riêng module tháp pháo công nghệ cao AGM ở mức 12,5 tấn.

Khẩu pháo tự hành này được trang bị động cơ diesel MTU 815 mã lực.

Nhà sản xuất tuyên bố tầm bắn của pháo 40km khi dùng đạn thường và lên đến 52km với đạn V-LAP.

RCH 155 cũng có khả năng sử dụng đạn dẫn đường tầm xa loại VULCANO và EXCALIBUR.