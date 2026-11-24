Hàng chục máy bay NATO đã tham gia một chiến dịch không được công bố trước, diễn ra quanh vùng đất hải ngoại của Nga.

Sân bay chính tại vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga đã phải tạm dừng các chuyến bay trong vài giờ hôm thứ Bảy (21/11). Nhà chức trách đồng thời phát cảnh báo về nguy cơ UAV sau khi một tàu chở hàng Nga có liên hệ với quân đội bị UAV tấn công và bốc cháy tại Vịnh Phần Lan.

Kaliningrad nằm ở đâu và có đặc điểm gì?

Kaliningrad là vùng lãnh thổ được quân sự hóa cao độ, nằm giữa hai quốc gia thành viên NATO là Ba Lan và Lithuania, đồng thời giáp biển Baltic. Khu vực này bị tách rời khỏi phần lãnh thổ chính của Nga.

Kaliningrad có dân số khoảng 1 triệu người, diện tích lớn hơn một chút so với bang Connecticut của Mỹ.

Kaliningrad bao gồm nửa phía bắc của Đông Phổ, vùng lãnh thổ từng thuộc Đức trước Chiến tranh thế giới thứ hai. Thủ phủ của khu vực khi đó là Königsberg, quê hương của triết gia Immanuel Kant.

Hồng quân Liên Xô kiểm soát khu vực này vào tháng 4/1945. Khi chiến tranh kết thúc, phe Đồng minh chiến thắng đã phân chia lãnh thổ giữa Liên Xô và Ba Lan. Thành phố Königsberg sau đó được đổi tên thành Kaliningrad, tên gọi cũng được sử dụng cho toàn bộ vùng lãnh thổ.

Vùng Kaliningrad (màu xám đậm) cách xa lục địa Nga. Ảnh: Reuters

Vì sao Kaliningrad có tầm quan trọng chiến lược?

Kaliningrad cung cấp cho Nga một bàn đạp để triển khai lực lượng phòng không, tên lửa và hải quân, qua đó mở rộng khả năng tác chiến tới những khu vực sâu bên trong Bắc Âu và Trung Âu. Vị trí này đồng thời hạn chế khả năng tiếp cận các quốc gia thành viên NATO ở khu vực Baltic bằng đường bộ của liên minh.

Tuy nhiên, do nằm giữa hai quốc gia NATO, Kaliningrad cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp tế và phòng thủ nếu xảy ra xung đột.

Căng thẳng xung quanh Kaliningrad liên tục gia tăng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022. Cuộc xung đột khiến NATO quyết định tăng cường đáng kể sườn phía đông. Liên minh cũng mở rộng hiện diện trong khu vực khi Phần Lan và Thụy Điển lần lượt gia nhập vào năm 2023 và 2024.



Nga cho rằng mối đe dọa đối với Kaliningrad đang ngày càng gia tăng.

Một nhà thờ ở Kaliningrad, Nga. Ảnh: Reuters

Tháng 5/2026, Moscow tuyên bố Ngoại trưởng Lithuania đã "gần như mất trí" khi khẳng định NATO cần cho Nga thấy khả năng "xuyên thủng pháo đài nhỏ mà họ đã xây dựng tại Kaliningrad", đồng thời phá hủy các hệ thống phòng không và căn cứ tên lửa tại đây.

Một quan chức quân sự phương Tây nói với Reuters rằng hàng chục máy bay NATO đã tham gia một chiến dịch không được công bố trước, diễn ra quanh Kaliningrad vào giữa tháng 8/2026. Hoạt động này nhằm thể hiện khả năng vô hiệu hóa các kết nối vô tuyến, radar và hệ thống phòng không của vùng lãnh thổ trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga.

Trong các bài đăng sau đó trên mạng xã hội, các đại sứ quán Nga tại châu Âu liên tục đề cập những hoạt động quân sự của NATO ở khu vực Baltic mà Moscow coi là mối đe dọa, cũng như những tuyên bố cứng rắn về Kaliningrad từ các nhà hoạch định chính sách và truyền thông.

NATO cho biết liên minh đã tăng cường hiện diện tại biển Baltic, một phần do lo ngại các cơ sở hạ tầng ngầm quan trọng phục vụ năng lượng và thông tin liên lạc có thể bị đe dọa.

Trước những cảnh báo từ các đại sứ quán Nga, NATO kêu gọi Moscow chấm dứt "những hành vi ngày càng liều lĩnh" và "những tuyên bố hạt nhân thiếu trách nhiệm".

Tháng 10/2026, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo phương Tây không được đẩy căng thẳng liên quan đến Ukraine leo thang bằng cách đe dọa Kaliningrad. Moscow tuyên bố sẽ bảo vệ vùng lãnh thổ này bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.

Chuyên gia lo ngại điều gì có thể châm ngòi khủng hoảng?

Kể từ năm 2022, các quốc gia châu Âu luôn phải duy trì thế cân bằng mong manh: hỗ trợ Ukraine bằng vũ khí, tình báo và các biện pháp trừng phạt Nga, nhưng tránh trực tiếp tham gia cuộc xung đột. Tuy nhiên, Moscow cho rằng những nước này trên thực tế đã tiến hành một cuộc chiến chống lại Nga.

Các nhà phân tích an ninh cảnh báo bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng có thể dẫn đến đối đầu quân sự trực tiếp. Với vị trí địa lý đặc biệt, Kaliningrad được xem là một trong những địa điểm có nguy cơ trở thành điểm nóng xung đột.

Những yếu tố có thể châm ngòi khủng hoảng bao gồm các sự cố liên quan đến UAV, gián đoạn hoạt động của cơ sở hạ tầng thiết yếu, triển khai thêm các hệ thống tên lửa quy mô lớn hoặc bất kỳ động thái nào bị Moscow xem là nỗ lực của NATO nhằm phong tỏa Kaliningrad.