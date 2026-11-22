Kết quả quan trắc mới nhất do cơ quan chức năng Campuchia công bố đang thu hút sự chú ý.

Theo kết quả giám sát mới nhất của Bộ Môi trường Campuchia, chất lượng nước dọc đoạn sông Mekong chảy qua Campuchia vẫn ở mức tốt đến xuất sắc, không phát hiện thấy nồng độ của bảy kim loại nặng được theo dõi.

Bộ này cho biết, hoạt động giám sát khoa học được tiến hành từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay cho thấy tất cả 11 địa điểm giám sát đều ghi nhận chất lượng nước tốt hoặc xuất sắc, dựa trên Chỉ số Chất lượng Nước (WQI).

Thông qua Tổng cục Bảo vệ Môi trường, phối hợp với các sở môi trường cấp tỉnh và thành phố, Bộ đã thu thập và phân tích 110 mẫu nước từ 11 địa điểm thuộc các tỉnh Stung Treng, Kratie, Kampong Cham, Tboung Khmum, Phnom Penh, Kandal và Prey Veng.

Hai địa điểm – khu vực biên giới Campuchia-Lào ở Stung Treng và Peam Chor ở Prey Veng – ghi nhận chất lượng nước tuyệt vời, với chỉ số WQI lần lượt là 97,5 và 98,9.

Chín địa điểm còn lại được xếp loại có chất lượng nước tốt, với điểm số dao động từ 93,5 đến 94,9.

Các phân tích trong phòng thí nghiệm cũng không phát hiện thấy nồng độ nào của bảy kim loại nặng được giám sát, bao gồm cadmium, crom hóa trị sáu, chì, thủy ngân, asen, đồng và niken, tại bất kỳ địa điểm giám sát nào.

Bộ này cho biết các phát hiện cung cấp bằng chứng khoa học về điều kiện chất lượng nước thuận lợi, không có dấu hiệu ô nhiễm ở mức độ được dự đoán sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng hoặc đa dạng sinh học dưới nước theo tiêu chí đánh giá.

Kết quả phản ánh những nỗ lực không ngừng của Bộ nhằm ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước, tăng cường giám sát môi trường và thực thi luật môi trường theo Chiến lược Tuần hoàn về Môi trường – Sạch, Xanh và Bền vững, phù hợp với Chiến lược Ngũ giác – Giai đoạn I của Chính phủ Hoàng gia.

Bộ này cho biết sẽ tiếp tục tăng cường giám sát khoa học, phòng chống ô nhiễm và hợp tác với các cơ quan chức năng liên quan để bảo vệ sông Mekong và hệ sinh thái của nó.