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Phẫn nộ tài xế xe tải 98H-084.23 tạt đầu, chèn ép xe tải khác trên cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn

Văn Chương
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Tài xế xe tải BKS 98H-084.23 tạt đầu, chèn ép một xe tải khác trên cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, gây mất an toàn giao thông khiến dư luận bức xúc.

Chiều 28/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tranh giành đường và chèn ép nguy hiểm giữa hai xe tải trên cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn (đoạn qua địa phận KCN Quang Châu, tỉnh Bắc Ninh).

Theo hình ảnh từ camera hành trình của phương tiện đi cùng chiều, vụ việc xảy ra trên tuyến cao tốc theo hướng từ Hà Nội đi Lạng Sơn. Thời điểm này, một xe tải khác được cho là đã thực hiện việc vượt bên phải trước xe tải mang biển số 98H-084.23.

Tài xế xe tải 98 h - 084 . 23 Chèn ép xe khác trên cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn gây Phẫn nộ - Ảnh 1.

Chiếc xe tải BKS 98H-084.23 chèn ép xe tải khác sau khi bị vượt phải. (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi phương tiện này vượt lên, tài xế xe tải 98H-084.23 điều khiển xe áp sát, chuyển làn và tạt đầu xe vừa vượt. Hành vi nguy hiểm này khiến nhiều người chứng kiến không khỏi lo ngại về nguy cơ xảy ra va chạm.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc, đoạn cao tốc qua khu vực KCN Quang Châu có mật độ phương tiện khá lớn. Nếu xảy ra va chạm, vụ việc có thể kéo theo tai nạn liên hoàn, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ bức xúc trước hành vi điều khiển phương tiện mang tính chất nguy hiểm, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ.

Hình ảnh và video liên quan đến vụ việc đã được chuyển tới lực lượng Cảnh sát giao thông để phục vụ công tác xác minh. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ diễn biến, xác định người điều khiển xe tải biển số 98H-084.23 và xử lý vụ việc.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP), hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.

Trường hợp hành vi chèn ép gây ra tai nạn giao thông, mức phạt tiền sẽ tăng lên từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và tước Giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng.

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Tags

KCN Quang Châu

cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn

tài xế xe tải

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