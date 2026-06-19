HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phẫn nộ nam thanh niên đá chết chú chó rồi bỏ vào thùng rác chung cư ở Hải Phòng: Người đăng clip lên tiếng

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Khi không tìm thấy chú chó, gia đình đã xin kiểm tra camera an ninh thì phát hiện sự việc.

Mạng xã hội mới đây vô cùng phẫn nộ trước đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đá chết chú chó nhỏ tại hành lang chung cư. Theo nội dung đoạn clip, thời điểm xảy ra sự việc, một chú chó nhỏ đang chạy chơi ở hành lang chung cư. Bất ngờ, nam thanh niên đi về, nhìn thấy chú chó liền tung một cú đá mạnh khiến chú chó nằm bất động.

Nam thanh niên đứng nhìn một lát, quan sát xung quanh, đi lại quanh khu vực hành lang rồi sau đó đem chú chó đi ra chỗ khuất camera. Theo chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 17/6 tại một chung cư ở Hải Phòng.

Phẫn nộ nam thanh niên đá chết chú chó rồi bỏ vào thùng rác chung cư ở Hải Phòng: Người đăng clip lên tiếng - Ảnh 1.

Camera ghi lại diễn biến sự việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Liên quan đến sự việc, trao đổi trên Tri thức - Znews, anh T.L., bạn của chủ nhân chú chó và cũng là người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội cho biết bản thân rất bức xúc khi xem lại toàn bộ sự việc.

Theo anh L., thời điểm xảy ra sự việc, chú chó được dắt xuống khu vực chung cư để đi dạo và đi vệ sinh. Sau đó, theo thói quen thường ngày, chú chó tự chạy về phía căn hộ trước, còn chủ nuôi lên sau ít phút.

Khi trở về, gia đình không thấy cún cưng đâu nên đã đi tìm kiếm tại nhiều khu vực trong tòa nhà nhưng không có kết quả. Đến khi trích xuất camera an ninh thì rất sốc khi phát hiện sự việc. Chú chó sau đó được tìm thấy trong thùng rác của chung cư và đã được chủ nhân đưa đi chôn cất.

Anh L. cho biết thêm, sau khi đăng tải sự việc lên mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ rộng rãi song đến nay, nam thanh niên trong clip vẫn chưa có bất kỳ động thái công khai nào liên quan đến vụ việc.

Con gái giận nhà chồng bỏ về nhà ngoại, nhìn đoạn clip con rể gửi mà bố mẹ xấu hổ
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

thú cưng

chung cư

chú chó

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại