Phần này còn quý hơn "nhân sâm trắng", vitamin A gấp 2300 lần nhưng người Việt thường xuyên vứt bỏ

Củ cải trắng đang vào mùa thu hoạch rộ, nhưng không ít người khi mua về nhà lại có thói quen cắt bỏ phần lá rồi đem vứt đi. Các chuyên gia về nông nghiệp - thực phẩm cho rằng, đây thực sự là một sự lãng phí lớn. Bởi lá củ cải trắng mới chính là phần tinh túy nhất, với hàm lượng dinh dưỡng vượt xa phần củ, đặc biệt là tiền vitamin A beta-caroten, cao hơn tới 2.300 lần.

Lá củ cải giàu dinh dưỡng hơn phần củ ra sao?

Dù lá củ cải có thớ xơ khá thô, vị hơi cay nồng, nhưng giá trị dinh dưỡng của nó lại vượt xa tưởng tượng. So sánh trên cùng 100 gram, hàm lượng dinh dưỡng trong lá củ cải so với phần củ trắng cao hơn rõ rệt: Hàm lượng protein cao gấp khoảng 5 lần, chất xơ cao gấp 2 lần, kali nhiều hơn khoảng 1,5 lần, canxi cao gấp khoảng 7 lần, magie cao gấp 2,5 lần, sắt cao gấp 7 lần, folate cao gấp 4 lần, vitamin C cao gấp 4 lần, đặc biệt beta-caroten, tiền chất của vitamin A cao hơn trên 2300 lần.

Điều khiến nhiều người bất ngờ nhất chính là sự chênh lệch về beta-caroten. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, vitamin A trong lá củ cải tồn tại dưới dạng tiền chất beta-caroten, có vai trò quan trọng đối với thị lực ban đêm, phòng khô mắt, giảm mỏi mắt, đồng thời giúp duy trì sức khỏe da, niêm mạc ruột, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ phát triển xương, răng.

Chuyên gia dinh dưỡng Trung Quốc Lý Uyển Bình cho biết, nhiều loại rau xanh đậm khác đều chứa hàm lượng vitamin A rất cao. Chẳng hạn như cải thìa non, rau phượng đỏ đều đạt trên 10.000 đơn vị vitamin A; rau muống lên tới 23.532 đơn vị; rau bina khoảng 9.233 đơn vị; rau dền đỏ và lá khoai lang lần lượt đạt 8.591 và 5.960 đơn vị.

Không chỉ giàu vitamin A, rau xanh đậm còn là nguồn cung cấp canxi dồi dào, thậm chí cao hơn cả sữa. Theo bà, sữa bò nguyên kem trung bình chứa khoảng 104 mg canxi trong 100 ml. Trong khi đó, món lá củ cải xào đậu khô có thể cung cấp tới 158 mg canxi trong 100 gram, còn cải làn xào thịt bò thậm chí đạt khoảng 181 mg canxi.

Lá củ cải chế biến thế nào cho ngon và dễ ăn?

Vậy lá củ cải nên ăn ra sao? Chuyên gia gợi ý, lá củ cải có thể được muối thành dưa cải tuyết, sau đó băm nhỏ xào nhanh, cho vào các món canh để tăng hương vị, hoặc xay chung với các loại rau củ khác thành nước ép. Cách chế biến này vừa giữ được dinh dưỡng, vừa giúp món ăn dễ ăn hơn.

Ông cũng cho biết, loại đồ uống nổi tiếng tại Nhật Bản là “aodiru” (nước ép rau xanh) thực chất bắt nguồn từ thời kỳ thiếu lương thực sau chiến tranh. Khi đó, người dân nghĩ ra cách xay lá củ cải trắng để bổ sung dinh dưỡng, về sau dần phát triển thành một xu hướng đồ uống tốt cho sức khỏe.

Nguồn và ảnh: Health 2.0



