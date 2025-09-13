Phần lớn thịt cá mập tại Mỹ có nguồn gốc từ loài nguy cấp

Thịt cá mập (Ảnh: Đại học North Carolina tại Chapel Hill)

Theo nghiên cứu của Đại học North Carolina tại Chapel Hill, các nhà khoa học đã mua 29 mẫu thịt cá mập từ siêu thị, chợ hải sản và nhà bán lẻ trực tuyến. Kết quả phân tích ADN cho thấy có tới 93% sản phẩm bị ghi nhãn sai hoặc chỉ ghi chung chung là “cá mập”, khiến người mua không thể biết rõ mình đang ăn loại nào. Chỉ duy nhất một sản phẩm được dán nhãn chính xác theo loài.

Trong số các mẫu được xét nghiệm, các nhà nghiên cứu phát hiện thịt từ 11 loài cá mập khác nhau, bao gồm cá mập đầu búa lớn và cá mập đầu búa vằn - hai loài được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp. Dù vậy, chúng vẫn được bày bán ở Mỹ với giá chỉ từ 2,99 USD mỗi pound (khoảng 0,45 kg).

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontiers in Marine Science cho biết, 27 trong số 29 sản phẩm chỉ được ghi chung là “shark” hoặc “mako shark”. Ngay cả hai sản phẩm có ghi tên loài cụ thể thì một cũng bị nhận dạng sai.

Thịt cá mập được bày bán (Ảnh: Đại học North Carolina tại Chapel Hill)

Bà Savannah Ryburn, nhà sinh thái biển đồng thời là tác giả chính, nhấn mạnh việc ghi nhãn mập mờ không chỉ ảnh hưởng đến quyền lựa chọn của người tiêu dùng mà còn gây nguy hại cho sức khỏe. Một số loài như cá mập đầu búa vốn được khuyến cáo không nên tiêu thụ vì chứa hàm lượng chất độc hại cao, song vẫn được bày bán dưới nhãn “cá mập” chung chung.

Ngoài ra, thịt cá mập được phát hiện chứa nồng độ thủy ngân lớn, đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Bà Ryburn cho rằng việc loại thịt này vẫn xuất hiện trong các siêu thị Mỹ là điều đáng báo động, nhất là trong bối cảnh số lượng cá mập trên thế giới đã suy giảm hơn 70% kể từ năm 1970 do khai thác quá mức và nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Bên cạnh đó, cá mập còn bị khai thác để phục vụ các ngành hàng tiêu dùng như thực phẩm cho thú nuôi và mỹ phẩm.