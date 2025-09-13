HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phần lớn thịt cá mập tại Mỹ có nguồn gốc từ loài nguy cấp

Mạnh Dương |

Một nghiên cứu mới cho thấy phần lớn thịt cá mập bán ở Mỹ bị ghi nhãn sai, trong đó nhiều loại đến từ những loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Phần lớn thịt cá mập tại Mỹ có nguồn gốc từ loài nguy cấp - Ảnh 1.

Thịt cá mập (Ảnh: Đại học North Carolina tại Chapel Hill)

Theo nghiên cứu của Đại học North Carolina tại Chapel Hill, các nhà khoa học đã mua 29 mẫu thịt cá mập từ siêu thị, chợ hải sản và nhà bán lẻ trực tuyến. Kết quả phân tích ADN cho thấy có tới 93% sản phẩm bị ghi nhãn sai hoặc chỉ ghi chung chung là “cá mập”, khiến người mua không thể biết rõ mình đang ăn loại nào. Chỉ duy nhất một sản phẩm được dán nhãn chính xác theo loài.

Trong số các mẫu được xét nghiệm, các nhà nghiên cứu phát hiện thịt từ 11 loài cá mập khác nhau, bao gồm cá mập đầu búa lớn và cá mập đầu búa vằn - hai loài được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp. Dù vậy, chúng vẫn được bày bán ở Mỹ với giá chỉ từ 2,99 USD mỗi pound (khoảng 0,45 kg).

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontiers in Marine Science cho biết, 27 trong số 29 sản phẩm chỉ được ghi chung là “shark” hoặc “mako shark”. Ngay cả hai sản phẩm có ghi tên loài cụ thể thì một cũng bị nhận dạng sai.

Phần lớn thịt cá mập tại Mỹ có nguồn gốc từ loài nguy cấp- Ảnh 1.

Thịt cá mập được bày bán (Ảnh: Đại học North Carolina tại Chapel Hill)

Bà Savannah Ryburn, nhà sinh thái biển đồng thời là tác giả chính, nhấn mạnh việc ghi nhãn mập mờ không chỉ ảnh hưởng đến quyền lựa chọn của người tiêu dùng mà còn gây nguy hại cho sức khỏe. Một số loài như cá mập đầu búa vốn được khuyến cáo không nên tiêu thụ vì chứa hàm lượng chất độc hại cao, song vẫn được bày bán dưới nhãn “cá mập” chung chung.

Ngoài ra, thịt cá mập được phát hiện chứa nồng độ thủy ngân lớn, đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Bà Ryburn cho rằng việc loại thịt này vẫn xuất hiện trong các siêu thị Mỹ là điều đáng báo động, nhất là trong bối cảnh số lượng cá mập trên thế giới đã suy giảm hơn 70% kể từ năm 1970 do khai thác quá mức và nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Bên cạnh đó, cá mập còn bị khai thác để phục vụ các ngành hàng tiêu dùng như thực phẩm cho thú nuôi và mỹ phẩm.

Tags

Mỹ

thực phẩm

cá mập

loài nguy cấp

thịt cá mập

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại