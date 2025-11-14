Phân biệt cúm A và viêm amidan

PGS.TS Nguyễn Thị Hoài An, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Việt cảnh báo, thời điểm giao mùa là giai đoạn dễ bùng phát các bệnh hô hấp ở trẻ, trong đó cúm A và viêm amidan có triệu chứng khá giống nhau, khiến nhiều phụ huynh nhầm lẫn.

Không ít trẻ được đưa đến viện trong tình trạng sốt cao, ho, mệt mỏi, song cha mẹ nghĩ chỉ là viêm họng hoặc amidan nên tự mua thuốc hạ sốt, kháng sinh. Khi đó, bệnh đã chuyển nặng.

Viêm amidan thường khiến trẻ khô họng, hơi thở có mùi, ngứa rát cổ, cảm giác vướng như có dị vật. Nhiều trẻ khó nuốt, nói giọng khàn hoặc ngáy khi ngủ do đường hô hấp bị cản trở. Quan sát miệng có thể thấy amidan sưng đỏ, xuất hiện chấm mủ trắng hoặc vàng, kèm hạch cổ sưng đau, mệt mỏi, chán ăn, sụt cân.

PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An đang thăm khám cho bệnh nhân nhi.

Trong khi đó, cúm A là bệnh do virus gây ra, biểu hiện ban đầu cũng là sốt, đau họng, ho, nhưng có thể tiến triển nhanh hơn.

Đa số trẻ mắc cúm A chỉ cần điều trị ngoại trú, song nếu xuất hiện biến chứng như viêm phế quản, viêm phổi, viêm tiểu phế quản thì phải nhập viện. Các biến chứng này thường gặp ở trẻ nhỏ, người già hoặc người có bệnh mạn tính.

Cúm A thường không tiến triển nặng nhưng vẫn có những trường hợp bệnh có các biến chứng nguy hiểm nên không thể chủ quan. Biến chứng viêm phổi thường gặp ở trẻ nhỏ, người có tuổi, người mắc bệnh mạn tính, bệnh mạch vành, suy tim hay tiểu đường.

Ngoài ra, cúm A có thể gây ra viêm tai giữa , viêm xoang, nhiễm trùng đường tiết niệu và một số triệu chứng cao như sốt cao, khó thở, phủ phổi, tím tái. Phụ nữ mang thai nếu mắc cúm có thể gây biến chứng viêm phổi và sảy thai. Biến chứng nguy hiểm nhất là phù não và tổn thương gan trầm trọng, tỷ lệ tử vong cao.

Cúm A thường được điều trị ở nhà theo chỉ định của bác sĩ nhưng những trường hợp tiến triển nặng, người bệnh cần được điều trị tại các cơ sở y tế để tránh các biến chứng nguy hiểm.

PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An cũng lưu ý việc giữ ấm cho trẻ đặc biệt là khi ra ngoài khi thời tiết giờ đã trở lạnh. Các gia đình cần đeo khẩu trang cho trẻ khi ra ngoài, ở những nơi đông người, giữ vệ sinh hệ hô hấp cho trẻ. Môi trường lớp học đông đúc cũng là điều kiện lý tưởng khiến trẻ lây bệnh từ trẻ khác. Phụ huynh cũng nên tăng cường chế độ dinh dưỡng, xây dựng chế độ sinh hoạt khoa học cho trẻ để tăng sức đề kháng.

Có nhiều biện pháp phòng ngừa cúm A cho người lớn và trẻ em nhưng quan trọng và được đánh giá cao nhất là tiêm vaccine cúm đầy đủ, đúng lịch sẽ giảm nguy cơ mắc cúm và hạn chế các biến chứng nguy hiểm nếu có mắc phải.

Việc tiêm vaccine đầy đủ và nhắc định kỳ là cách hiệu quả nhất để phòng bệnh. (Ảnh: Ngân Loan)

Bác sĩ Nguyễn Thị An, Hệ thống tiêm chủng Safpo/Potec, bổ sung rằng cúm vốn là bệnh lành tính nhưng có thể diễn tiến nặng với các triệu chứng như sốt cao, khó thở, phù phổi hoặc suy tim. Trẻ dưới hai tuổi, hoặc có bệnh nền như tim bẩm sinh, hen, rối loạn chuyển hóa là nhóm nguy cơ cao nhất. Việc tiêm vaccine đầy đủ và nhắc định kỳ là cách hiệu quả nhất để phòng bệnh.

Không chỉ trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc tiểu đường, bệnh tim phổi , suy thận cũng được khuyến cáo tiêm phòng cúm hàng năm.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị duy trì vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, giữ môi trường sống thông thoáng. Khi có dấu hiệu sốt cao kéo dài, mệt mỏi, khó thở, người bệnh nên đi khám sớm để được điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng.