Phải ghép gan sau khi dùng thuốc nam tăng sinh lý

Người đàn ông 43 tuổi điều trị nội khoa một thời gian nhưng không cải thiện, diễn biến bệnh ngày càng xấu, nguy cơ hôn mê, cần phẫu thuật ghép gan cấp cứu.

Mảnh gan ghép cho người bệnh là từ một người cho chết não. Sau quá trình phẫu thuật và hồi sức tích cực, người bệnh hồi phục và có thể xuất viện trở lại cuộc sống bình thường.

Theo điều dưỡng Đồng Thị Trang, khoa Hồi sức ngoại khoa và ghép tạng, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, đơn vị tiếp nhận nhiều trường hợp phải phẫu thuật ghép gan do sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc, hoặc tự ý ngưng sử dụng thuốc điều trị virus viêm gan B. Tuy nhiên, không nhiều trường hợp may mắn như ca bệnh trên, do nguồn mô, tạng hiến hạn chế.

Mặc dù thuốc nam xuất hiện rộng rãi trong cộng đồng và thường được coi là phương pháp điều trị an toàn. Tuy nhiên, thực tế không phải tất cả các loại thuốc nam đều có nguồn gốc rõ ràng hoặc được nghiên cứu đầy đủ về tác dụng và độ an toàn. Một số loại thảo dược hoặc thuốc nam gây tổn thương gan nghiêm trọng, thậm chí có thể tiến triển đến suy gan cấp - một bệnh lý có tỷ lệ tử vong tới 60%, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ Lê Nam Khánh, Khoa Hồi sức ngoại khoa và ghép tạng, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, để tránh những biến chứng nguy hiểm từ việc tự ý dùng thuốc nam, người dân không được tự ý sử dụng thuốc nam.

Mọi người cần ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia và tập luyện thể thao đều đặn giúp bảo vệ sức khoẻ gan. Cùng với đó, việc tránh các yếu tố nguy cơ khác như lạm dụng rượu bia, sử dụng chất kích thích, gây nghiện cũng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ gan.