Sữa chua là một chế phẩm từ sữa lên men. Được dùng để ăn trực tiếp hoặc chế biến các món sinh tố. Trong sữa chua chứa nhiều vi sinh vật tốt cho hệ tiêu hóa. Cứ 200g sữa chua chỉ cung cấp khoảng 137kcal, nhưng lại chứa nhiều các vitamin và khoáng chất khác. Vậy nên việc sử dụng điều độ lượng sữa chua hàng ngày sẽ mang đến cho cơ thể bạn sự tươi trẻ, xúc tiến quá trình trao đổi chất, giúp ăn ngon miệng và ngủ tốt.

THỨ HAI - SINH TỐ DỨA

Nguyên liệu: 120ml nước ép dứa, 140g sữa chua, 100g dứa thái nhỏ đông lạnh, 100g xoài thái nhỏ đông lạnh, 1 quả chuối, một ít gừng bào nhỏ

Cách làm: Cho nước ép dứa, sữa chua, dứa, xoài, chuối và gừng bào nhỏ vào máy xay sinh tố sau đó xay nhuyễn là được.

THỨ BA - SINH TỐ CAM

Nguyên liệu: 60ml nước ép cam, 140g sữa chua, 1 quả cam tách lấy múi để đông lạnh, ½ quả đào thái miếng, 1 củ cà rốt bào sợi nhỏ

Cách làm: Đổ nước cam vào máy xay sinh tố, thêm sữa chua, cam, đào, cà rốt vào rồi xay nhuyễn sau đó rót ra ly là xong.

THỨ TƯ - SINH TỐ DÂU

Nguyên liệu: 60ml sữa hạnh nhân (hoặc sữa hạt khác), 140g sữa chua, 60g quả mâm xôi đông lạnh, 100g dâu tây thái lát đông lạnh, 100g dưa hấu đông lạnh

Cách làm: Đổ sữa hạnh nhân vào máy xay sinh tố, thêm sữa chua, dâu tây, mâm xôi, dưa hấu vào rồi xay nhuyễn là được.

THỨ NĂM - SINH TỐ VIỆT QUẤT

Nguyên liệu: 120ml nước ép lựu, 140g sữa chua, 100g việt quất xanh, 100g việt quất đen, 50g quả cherry (quả anh đào)

Cách làm: Đổ nước ép lựu vào máy xay sinh tố, thêm sữa chua, việt quất, anh đào đông lạnh vào rồi xay nhuyễn là được.

THỨ SÁU - SINH TỐ BƠ

Nguyên liệu: 120ml nước ép cam, 140g sữa chua, ½ quả bơ, 2 quả kiwi, một nắm rau cải bó xôi.

Cách làm: Bơ tách bỏ hạt và vỏ rồi thái khối nhỏ. Kiwi gọt vỏ thái miếng. Đổ nước ép cam vào máy xay sinh tố, thêm sữa chua, kiwi, bơ, rau chân vịt vào rồi xay nhuyễn là được được. Rót sinh tố ra ly.

Thành phẩm:

Các món sinh tố trái cây không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe nữa. Sinh tố cung cấp đầy đủ vitamin cũng như các khoáng chất, chất xơ thiết yếu cho cơ thể. Mỗi ngày bạn hãy làm một ly sinh tố để thưởng thức vào buổi sáng nhé.

Chúc bạn ngon miệng!

- Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh công dụng của quả dứa rất tốt cho da và dáng vóc. Cụ thể, dứa sẽ giúp da bạn mờ thâm nám, lành sẹo mụn, ngăn ngừa lão hóa, sáng hồng và tẩy tế bào chết, bụi bẩn vô cùng hiệu quả. Ngăn nguy cơ béo phì giúp dáng vóc thon gọn và cuốn hút.

- Chất chống oxy hóa trong trái cam thúc đẩy sức khỏe bằng cách ngăn chặn tổn thương oxy hóa. Đây là tình trạng mất cân bằng giữa các chất chống oxy hóa và các phân tử không ổn định được gọi là gốc tự do.

Nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể. Thậm chí những chất này có thể giúp bảo vệ chống lại các tình trạng mãn tính, chẳng hạn như bệnh tim, ung thư và tiểu đường.

- Vitamin C trong dâu tây đóng vai trò thiết yếu trong việc sản sinh ra collagen, giúp cải thiện độ đàn hồi và co giãn của da. Lượng collagen sẽ mất dần đi khi chúng ta có tuổi, do vậy, tiêu thụ những thực phẩm giàu vitamin C có thể giúp làn da khỏe mạnh và tươi trẻ hơn.

- Quả việt quất chứa đầy đủ các loại dinh dưỡng thiết yếu để cơ thể hoạt động khỏe mạnh như vitamin K ,E, C, A, các khoáng chất và chất xơ. Đặc biệt loại quả này chứa vitamin B-complex, tức là B-6, pantothenic acid, riboflavin, niacin và acid folic giúp cơ thể chuyển hóa protein, chất béo, carbohydrate.

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng khi ăn quả việt quất, bạn không những giảm được nguy cơ mắc bệnh béo phì, tiểu đường, tim mạch, mà còn có làn da và mái tóc khỏe mạnh. Bạn sẽ trông tươi trẻ, tràn đầy năng lượng và có một vóc dáng cân đối.

- Thịt quả bơ cung cấp nhiều boron. Khoáng chất này khi được hấp thụ sẽ giúp tăng cường khả năng chuyển hóa canxi – thành phần chính cấu tạo nên xương. Ngoài ra, thành phần vitamin K trong bơ cũng là một vật liệu quan trọng để hình thành nên tế bào xương.