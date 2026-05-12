PET/CT và thuốc phóng xạ mới giúp chẩn đoán chính xác, điều trị cá thể hóa tại Việt Nam

Những xu hướng nổi bật này đã được chia sẻ tại Hội thảo khoa học "Y học hạt nhân chẩn đoán và điều trị trong kỷ nguyên y học chính xác" do Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) tổ chức ngày 09/05/2026.

PET/CT và thuốc phóng xạ mới: Xu hướng chiến lược của Y học hạt nhân hiện đại

PET/CT hiện được xem là một trong những công cụ quan trọng của Y học hạt nhân hiện đại trong chẩn đoán ung thư, tim mạch, thần kinh và viêm nhiễm. Tuy nhiên, thuốc phóng xạ F-18 FDG truyền thống vẫn còn những hạn chế về tính đặc hiệu, khó đánh giá một số khối u tăng sinh chậm và có thể gây dương tính giả trong bệnh lý viêm.

Trong bối cảnh đó, sự phát triển của các thuốc phóng xạ PET thế hệ mới đang tạo ra bước chuyển mạnh mẽ từ PET chuyển hóa sang PET theo đích phân tử, góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán, theo dõi đáp ứng điều trị trong y học chính xác.

TS. BS Nguyễn Xuân Cảnh – Trưởng khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Chợ Rẫy trình bày báo cáo tại Hội thảo

Theo TS.BS Nguyễn Xuân Cảnh, các chuyên gia cho biết tiềm năng lớn trong thực hành lâm sàng như PSMA trong ung thư tuyến tiền liệt, DOTATATE trong u thần kinh nội tiết, FES trong ung thư vú hay FAPI - kỹ thuật được đánh giá có thể trở thành "tracer đột phá" trong tương lai nhờ khả năng phát hiện tổn thương với độ nhạy cao hơn FDG.

Bên cạnh ung thư, PET/CT với các thuốc phóng xạ mới còn mở rộng ứng dụng trong tim mạch và thần kinh. PET/CT tưới máu cơ tim giúp đánh giá chính xác lưu lượng máu cơ tim và khả năng sống còn của cơ tim, trong khi các kỹ thuật PET não đang mở ra thêm cơ hội chẩn đoán sớm sa sút trí tuệ và bệnh Parkinson.

Theo các chuyên gia, sự phát triển của PET/CT cùng các thuốc phóng xạ thế hệ mới sẽ là một trong những hướng đi chiến lược của Y học hạt nhân Việt Nam trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy điều trị cá thể hóa và nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh.

Cơ hội phát triển PET/CT tại Việt Nam trong kỷ nguyên y học chính xác

Hiện nay, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển PET/CT với các thuốc phóng xạ thế hệ mới nhờ nhu cầu lâm sàng ngày càng gia tăng trong ung thư, tim mạch và thần kinh. Bên cạnh đó, hệ thống trung tâm PET/CT, Cyclotron và cơ sở sản xuất thuốc phóng xạ trong nước cũng đang từng bước được mở rộng và chuẩn hóa.

Đặc biệt, mô hình "chẩn đoán - điều trị" (theranostics) được xem là xu hướng chiến lược của Y học hạt nhân hiện đại. Các tracer như PSMA hay DOTATATE không chỉ phục vụ chẩn đoán mà còn tạo nền tảng cho các liệu pháp điều trị nhắm trúng đích bằng đồng vị phóng xạ như Lu-177, góp phần hiện thực hóa điều trị cá thể hóa cho người bệnh.

Hội thảo quy tụ các chuyên gia tại Việt Nam trong lĩnh vực Y học hạt nhân và ung bướu

Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội phát triển, lĩnh vực này vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức như chi phí đầu tư cao cho thiết bị, module tổng hợp thuốc phóng xạ và hệ thống kiểm chuẩn; hành lang pháp lý cho thuốc phóng xạ mới cần tiếp tục hoàn thiện; đồng thời nguồn nhân lực chuyên sâu trong dược phóng xạ, hóa phóng xạ và y học hạt nhân vẫn còn thiếu hụt.

Trong thời gian tới, các chuyên gia nhận định Việt Nam cần ưu tiên phát triển những tracer có tính khả thi cao như PSMA, DOTATATE và FES tại các trung tâm chuyên sâu; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu lâm sàng với FAPI, xây dựng chương trình theranostics, chuẩn hóa quy trình sản xuất - kiểm chuẩn và tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, chuyển giao công nghệ.

Những bước đi này không chỉ giúp nâng cao năng lực chẩn đoán chính xác và điều trị cá thể hóa tại Việt Nam mà còn mở ra thêm nhiều cơ hội tiếp cận y học hiện đại cho người bệnh trong tương lai.

Hội thảo quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, giảng viên trong và ngoài nước tham dự

Không chỉ cập nhật nhiều xu hướng ứng dụng PET/CT và các loại thuốc phóng xạ mới, hội thảo "Y học hạt nhân chẩn đoán và điều trị trong kỷ nguyên y học chính xác" còn mang đến góc nhìn toàn diện về tiềm năng ứng dụng của Y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch, ung thư gan, ung thư tuyến tiền liệt,…. Các chuyên gia tham dự hội thảo cũng thảo luận về triển vọng phát triển, đồng thời phân tích những thách thức đặt ra đối với lĩnh vực Y học hạt nhân tại Việt Nam trong giai đoạn tới.

Thông qua chương trình, PhenikaaMec cũng thể hiện định hướng thúc đẩy ứng dụng Y học hạt nhân vào chẩn đoán và điều trị nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Hiện nay, PhenikaaMec cũng là một trong số ít bệnh viện tại Việt Nam triển khai kỹ thuật chụp PET/CT có hỗ trợ thanh toán bảo hiểm y tế ở mức tối đa theo quy định. Điều này giúp người bệnh tiếp cận các phương pháp chẩn đoán ung thư tiên tiến với mức chi phí phù hợp hơn, từ đó giảm áp lực tài chính trong quá trình điều trị. Việc đưa các kỹ thuật Y học hạt nhân hiện đại vào thực tiễn khám chữa bệnh cũng cho thấy định hướng phát triển y tế chuyên sâu, hiện đại và lấy người bệnh làm trung tâm mà PhenikaaMec đang theo đuổi.

