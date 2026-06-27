Park Bom còn yêu Lee Min Ho say đắm

Mối quan hệ giữa Lee Min Ho và Park Bom khiến công chúng không khỏi xôn xao.

Trong 2 năm trở lại đây, Park Bom (2NE1) liên tục đăng lên hàng loạt hình ảnh về Lee Min Ho trên trang cá nhân kèm theo những dòng thông điệp đầy ngọt ngào. Từ đây, 2 ngôi sao nhiều lần dính nghi vấn hẹn hò, thế nhưng đại diện đôi bên chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ này.

Tới nay, 1 động thái của nữ ca sĩ họ Park lại khiến mối quan hệ giữa cô và Lee Min Ho gây bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội. Theo đó, trong sáng 26/6, tờ Edaily cho hay, Park Bom vừa phát hành bài hát mới mang tên Heaven. Được biết, nữ nghệ sĩ sinh năm 1984 sáng tác ca khúc này dựa trên sự hỗ trợ từ AI. Đặc biệt, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào việc Park Bom dùng tài khoản “bomminho012” ghép tên cô và Lee Min Ho để đăng nhạc lên.

Công chúng xôn xao khi Park Bom dùng tài khoản ghép tên cô và Lee Min Ho để đăng nhạc. Ảnh: Naver

Qua hành động của thành viên 2NE1, 1 bộ phận khán giả cho rằng cô yêu tài tử họ Lee say đắm và nay thậm chí còn sáng tác nhạc để gửi tặng đàng trai. Những netizen này cũng nhấn mạnh, đây là tình yêu đơn phương xuất phát từ phía Park Bom do Lee Min Ho trước đó đã ra sức bác bỏ nghi vấn hẹn hò giữa anh và nữ ca sĩ hơn 3 tuổi.

Song song với đó, nhiều netizen lại chỉ trích Park Bom vì cho rằng cô thích gây sự chú ý. Họ còn chê trách nữ nghệ sĩ 8X vì cô từng hết lần này tới lần khác “gọi hồn” Lee Min Ho trong quá khứ và gây ra cho nam tài tử không ít rắc rối, và tới nay, Park Bom vẫn chưa chịu dừng lại, vừa tiếp tục réo gọi đối phương 1 cách bất chấp. Theo những khán giả này, thành viên 2NE1 nên dừng lại để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có cho tài tử họ Lee.

Thế nhưng ở chiều ngược lại, cũng có những ý kiến nhận định, Park Bom chỉ đang mến mộ Lee Min Ho, là fan cứng của nam diễn viên nên mới dùng tên anh ghép với tên cô để tạo ra tài khoản “bomminho012” chứ hoàn toàn không có dụng ý muốn tạo “hint” hẹn hò, yêu đương.

Công chúng tranh luận sôi nổi xung quanh động thái mà Park Bom dành cho Lee Min Ho mới đây sau tin hẹn hò. Ảnh: Nate

Còn nhớ cách đây không lâu, Park Bom cũng từng gây dậy sóng dư luận khi bất ngờ đăng tâm thư hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống và bày tỏ nỗi nhớ nhung với Lee Min Ho trên trang cá nhân. Nữ idol cũng hy vọng cô và tài tử Vườn Sao Băng có thể trở nên thân thiết hơn ngoài đời.

Trong thư, Park Bom bày tỏ: “Thư gửi Lee Min Ho. Xin chào mình là Bom đây... Bạn vẫn khỏe chứ?? Mình viết thư này để lại đây. Mình muốn chúng ta trở nên thân thiết hơn... Mình muốn nói là mình nhớ bạn rất nhiều. Cuộc sống của bạn không quá vất vả chứ? Nhìn ngắm bạn giúp mình có thêm sức mạnh để sống tốt hơn. Vậy nên Min Ho cũng cố lên nhé!”.

Bức tâm thư của Park Bom khiến dư luận bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tiếng đăng tải, nữ nghệ sĩ đã chỉnh sửa, xóa đi những dòng tâm thư này và chỉ để lại bức ảnh selfie cận mặt cùng hashtag Park Bom. Điều này khiến dân tình càng thêm tranh cãi về động cơ của nữ ngôi sao 8X khi đăng bài. Nhiều netizen nhận định, Park Bom chỉ đang bày tỏ tình cảm yêu mến dành cho Lee Min Ho với tư cách fan và thần tượng. Qua chia sẻ của Park Bom, có thể thấy Lee Min Ho đang là người gián tiếp tiếp thêm động lực cho nữ ca sĩ vượt qua giai đoạn bị bất ổn tâm lý. Song cũng có khán giả gay gắt phê bình Park Bom vì cho rằng cô đang làm phiền đến đồng nghiệp khi cứ liên tục réo tên, kéo anh vào cuộc sống của cô.

Hồi tháng 4 vừa qua, Park Bom đăng tâm thư hỏi thăm cuộc sống, bày tỏ sự nhớ nhung dành cho Lee Min Ho. Ảnh: X

Park Bom bắt đầu liên tục “gọi hồn” Lee Min Ho từ tháng 9/2024 tới nay. Còn nhớ hồi tháng 9/2024, trên Instagram cá nhân của Park Bom bất ngờ xuất hiện hình ảnh nữ ca sĩ cùng Lee Min Ho. Cô đăng bức hình kèm dòng chú thích “1 người chồng thực sự”, khiến cộng đồng mạng náo loạn và không ngừng đồn đoán về mối quan hệ của 2 ngôi sao. Sau đó, công ty quản lý của Park Bom cho biết sẽ xóa bài đăng và giải thích về tình huống gây tranh cãi rằng: “Park Bom gần đây đang xem bộ phim The Heirs và rất thích nhân vật của Lee Min Ho. Vì vậy cô ấy đã đăng bài viết đó”. Theo lời giải thích từ công ty chủ quản, Park Bom chỉ đang xem nam thần họ Lee là thần tượng của mình.

Những tưởng mọi chuyện chỉ có thế, nhưng không, 4 tháng sau, Park Bom lại tiếp tục khiến Lee Min Ho rơi vào tình huống khó xử, dính thị phi từ trên trời rớt xuống. Nữ idol lập liên tiếp 3 tài khoản MXH mới. Và vào ngày 13/2/2025 cô đăng loạt ảnh của Lee Min Ho, đồng thời gọi tài tử là “ông xã”. Động thái của Park Bom khiến tin đồn cô hẹn hò nam diễn viên họ Lee 1 lần nữa gây dậy sóng showbiz Hàn.

Trước những đồn đoán của công chúng về mối quan hệ tình ái với thành viên 2NE1, công ty quản lý Lee Min Ho phải lên tiếng đính chính rằng nam diễn viên không có mối liên hệ nào với Park Bom. Trả lời Starnews, đại diện MYM Entertainment cho biết: “Lee Min Ho không hề quen biết Park Bom, tin đồn hẹn hò hoàn toàn vô căn cứ”. Trong khi đó, công ty quản lý của Park Bom lại cho rằng nữ ca sĩ này đăng bài chỉ vì quá hâm mộ Lee Min Ho.

Park Bom rất nhiều lần gọi Lee Min Ho là “ông xã” trên mạng xã hội. Ảnh: X

Im ắng tới tháng 9/2025, Park Bom lại nhắc tới Lee Min Ho khiến công chúng vô cùng ngán ngẩm. Cụ thể, nữ ca sĩ đăng một số hình ảnh selfie của mình lên Instagram, kèm theo hashtag #ParkBom #LeeMinHo. Chưa dừng lại ở đó, hồi tháng 10 năm ngoái, Park Bom bỗng hủy theo dõi toàn bộ thành viên nhóm 2NE1 trên MXH và chỉ follow tài khoản của Lee Min Ho. Sau đó đúng 1 tháng, Park Bom lại tiếp tục hứng bão chỉ trích diện rộng vì đăng bức ảnh Lee Min Ho cởi trần mát mẻ, ghép với hình ảnh của cô. Trước hàng loạt động thái kể trên, netizen ngày càng ngán ngẩm, đồng thời đặt ra nghi vấn Park Bom đang gặp vấn đề về tâm lý nên mới thích lên mạng xã hội tìm kiếm sự chú ý cho mình.