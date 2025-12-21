Tổng thống Ukraine đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky mới đây đã tuyên bố rằng, tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Oreshnik của Nga hiện không thể bị bắn hạ bằng các hệ thống phòng không.

Nhà lãnh đạo Kiev đã đưa ra tuyên bố này trong cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki hôm 19/12 tại Warsaw.

Ông Zelensky cho biết, Ukraine đã nhiều lần cảnh báo các đối tác phương Tây về mối đe dọa này và giải thích các đặc điểm kỹ thuật của tên lửa IRBM Oreshnik, bao gồm cả tầm bắn bao trùm châu Âu của nó.

“Chúng tôi đã cảnh báo các đối tác châu Âu và Mỹ, và đã chứng minh cho nhiều quốc gia châu Âu như Ba Lan hay Đức về tầm bắn của tên lửa Oreshnik. Cho đến nay, tên lửa Oreshnik là không thể bắn hạ” - ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Kiev thừa nhận, Ukraine đã biết về sự nguy hiểm của tên lửa này, vì chúng đã được sử dụng để tấn công Ukraine.

Theo giới truyền thông, tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik được Nga sử dụng lần đầu tiên vào ngày 21 tháng 11 năm 2024, trong vụ tấn công vào Nhà máy Yuzhmash ở Dnepropetrovsk.

Yuzhmash là một nhà máy quốc phòng và hàng không vũ trụ của Ukraine, chuyên sản xuất tên lửa và các sản phẩm liên quan đến không gian, từng sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và tên lửa cho chương trình không gian của Liên Xô, hiện đang phát triển tên lửa chiến thuật mới như Hrim-2.

Được biết, Tổng thống Ukraine đưa ra cảnh báo với châu Âu trong bối cảnh giới chức lãnh đạo Belarus hôm 17/12 tuyên bố đã triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Vị trí chính xác của tên lửa Oreshnik vẫn chưa được công bố chính thức, còn Tổng thống Alexander Lukashenko tuyên bố rằng hệ thống Oreshnik đã được triển khai “ở đâu đó trong nước” kể từ “ngày hôm qua” [16/12].

Ông nhấn mạnh rằng hệ thống này có tính cơ động và sẽ không được đặt cố định tại một vị trí, điều mà ông cho rằng làm phức tạp đáng kể việc phát hiện ra tên lửa, của các phương tiện trinh sát của đối phương.

Ngay sau những thông báo này, các phương tiện truyền thông Ukraine đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc IRBM Oreshnik đã được triển khai ở Belarus, còn các chuyên gia quân sự Kiev cũng đưa ra các ước tính về thời gian tiếp cận của tên lửa đối với nhiều thành phố khác nhau ở Ukraine và Phần Lan, Baltic.

Cụ thể, giới chuyên gia cho rằng, tên lửa Oreshnik có thể bắn tới Kiev trong 1 phút 51 giây, phóng vào Vilnius (thủ đô của Litva) trong khoảng 1 phút 40 giây, Lutsk (thủ phủ của tỉnh Volyn, Ukraine) trong khoảng 1 phút 44 giây và Lviv (thủ phủ của vùng cùng tên) trong khoảng 2 phút 24 giây.