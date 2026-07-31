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Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận 'lịch sử' ở Gaza

(Nguồn: RT)
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Tổng thống Trump tuyên bố Hội đồng Hòa bình do ông đứng đầu đạt được “thỏa thuận lịch sử” về việc giải giáp lực lượng Hamas và tất cả nhóm vũ trang khác ở dải Gaza.

Hôm 30/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social về bước đột phá được cho là “bước tiến mang tính bước ngoặt hướng tới hòa bình và an ninh lâu dài” và là một cột mốc quan trọng trong kế hoạch 20 điểm của ông dành cho khu vực này.

“Thỏa thuận sẽ thực hiện theo từng giai đoạn được lên kế hoạch cẩn thận. Khi việc giải giáp hoàn tất, lực lượng Israel sẽ rút quân và Lực lượng Ổn định quốc tế sẽ hợp tác với lực lượng cảnh sát Palestine mới để chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho người dân Gaza và những nước láng giềng” , ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, dải Gaza sẽ được điều hành bởi “chính phủ Palestine mới” hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Hòa bình. Ông cảm ơn Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ vì làm trung gian hòa giải cho cuộc đàm phán, đồng thời khẳng định vùng lãnh thổ này sẽ không còn được phép sử dụng làm căn cứ tấn công Israel .

Tuy nhiên, những báo cáo công bố ngay trước khi ông Trump đưa ra thông báo cho thấy nhiều chi tiết quan trọng vẫn chưa được giải quyết. Hamas được cho là muốn giữ lại vũ khí cá nhân, trong khi vũ khí hạng nặng sẽ cất giữ dưới sự giám sát của cơ quan Palestine thay vì bị tiêu hủy.

Họ cũng muốn ân xá cho thành viên của lực lượng vũ trang bị giải tán và muốn quá trình này đồng bộ với việc Israel rút quân, thay vì chỉ đơn giản là giao nộp tất cả vũ khí để đổi lấy lời hứa quân đội Israel sẽ rời đi sau đó.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh loạt cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn trên khắp Gaza, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập hồi tháng 10/2025.

Trong ngày 30/7, Bộ Y tế Gaza thông tin hệ thống bệnh viện tiếp nhận thi thể của 6 người và 34 bệnh nhân bị thương. Theo các cơ quan y tế Gaza, có ít nhất 73.341 người Palestine thiệt mạng và hơn 174.000 người bị thương kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự trả đũa cuộc tấn công chết người của Hamas vào tháng 10/2023.

Hội đồng Hòa bình do ông Trump đứng đầu ban đầu được giới thiệu như cơ quan tạm thời giám sát việc tái thiết Gaza. Tuy nhiên, điều lệ thành lập của Hội đồng Hòa bình cho phép tổ chức này theo đuổi sáng kiến “xây dựng hòa bình” ở khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột khác và trao cho ông Trump quyền lực cá nhân rộng lớn .

Ông Trump có quyền phủ quyết mọi quyết định, có thể ban hành chỉ thị thay mặt tổ chức và có thể giữ chức vụ mà không bị ràng buộc bởi nhiệm kỳ cố định. Ông chỉ có thể bị thay thế nếu từ chức hoặc bị ban điều hành nhất trí tuyên bố không còn đủ năng lực và ông phải tự mình chỉ định người kế nhiệm.

Các thành viên được mời tham gia Hội đồng Hòa bình thường được hưởng tư cách thành viên trong 3 năm, nhưng giới hạn này không áp dụng cho những người đóng góp hơn 1 tỷ USD.

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