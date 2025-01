Ông Trump nói muốn gặp ông Putin ngay, Ukraine sẵn sàng thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/1 nói rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin càng sớm càng tốt để đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine.

Ông Trump đã nhiều lần cam kết sẽ nhanh chóng đàm phán một giải pháp giữa Nga và Ukraine, và cho biết ông sẵn sàng trò chuyện với ông Putin.

“Theo những gì tôi nghe được, ông Putin cũng muốn gặp tôi, và chúng tôi sẽ rời đi sớm nhất có thể. Tôi sẽ gặp ngay lập tức. Mỗi ngày chúng tôi chưa gặp nhau, binh lính lại tiếp tục bị giết trên chiến trường”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Cùng ngày 23/1, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thường niên ở Davos, Thụy Sĩ qua video, ông Trump trả lời câu hỏi của Chủ tịch WEF Borge Brende về việc liệu có đạt được thỏa thuận hòa bình vào thời điểm diễn ra cuộc họp năm sau hay không.

"Chà, bạn sẽ phải hỏi Nga. Nhưng Ukraine đã sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận", ông Trump trả lời mà không giải thích thêm.

Ông Trump phát biểu tại WEF (Ảnh: ABC News)

Trong khi đó, theo Bloomberg, Tổng thống Ukraine trả lời phỏng vấn tại Davos rằng ông có thể tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Tổng thống Nga nếu Tổng thống Mỹ cung cấp cho Kiev đủ các đảm bảo an ninh. “ Câu hỏi duy nhất là đảm bảo an ninh như thế nào và thành thật mà nói, tôi muốn có thông tin này trước khi đàm phán. Nếu ông Trump có thể đảm bảo an ninh mạnh mẽ và không thể đảo ngược cho Ukraine, chúng tôi sẽ theo con đường ngoại giao này”, ông Zelensky nói.

Điện Kremlin từng nói rằng họ sẵn sàng cho các cuộc đàm phán tiềm năng giữa các nhà lãnh đạo. Người phát ngôn của ông Putin, ông Dmitry Peskov, tuy vậy phủ nhận với các phóng viên vào đầu tuần này rằng một cuộc gọi điện thoại đang được thực hiện.

Ông Trump được cho là đã cho đặc phái viên Ukraine của mình, Keith Kellogg, 100 ngày để đưa ra một giải pháp giữa Moskva và Kiev. Vào hôm 22/1, Tổng thống Mỹ đã đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga nếu ông Putin từ chối chấp nhận một "thỏa thuận" không xác định để chấm dứt xung đột.

Điện Kremlin không thấy có gì mới trong các mối đe dọa trừng phạt và tăng thuế của ông Trump, theo ông Dmitry Peskov. Ông Peskov nhấn mạnh rằng Nga vẫn cởi mở với "một cuộc đối thoại bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau", tương tự như những cuộc trao đổi đã diễn ra giữa ông Putin và ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. "Và cho đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được những tín hiệu như vậy", theo ông Peskov.

Nga từng nhấn mạnh rằng Ukraine phải từ bỏ kế hoạch gia nhập liên minh NATO do Mỹ đứng đầu để trở thành một quốc gia trung lập. Ông Putin cũng yêu cầu Kiev từ bỏ Crimea và bốn khu vực khác mà Nga tuyên bố sáp nhập vào tháng 9/2023.