Những đặc quyền xa xỉ nhất khi là con của Tổng thống Mỹ: "Sẽ không đánh đổi điều đó với bất cứ thứ gì"

Barron Trump sẽ không sống trong Nhà Trắng khi theo học tại Đại học New York - nơi cậu là sinh viên năm nhất, nhưng cậu vẫn có đội bảo vệ riêng thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ, được sử dụng chuyên cơ dành cho Tổng thống khi đi du lịch cùng cha mẹ, và được sử dụng phòng chiếu phim, sân golf và nhiều tiện ích khác của Nhà Trắng khi trở về Washington, DC.

Trang Business Insider đã liệt kê một số đặc quyền xa xỉ nhất khi là con của Tổng thống Mỹ.

Được sống tại Nhà Trắng

Nơi ở của Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng có 132 phòng, bao gồm phòng chiếu phim, một đường chơi bowling được Đệ nhất phu nhân Melania Trump cải tạo, một sân bóng rổ, một nhà hàng và một cửa hàng sô cô la.

Những đứa trẻ này cũng được tự do đi dạo trong khuôn viên Nhà Trắng hoặc chơi đùa với thú cưng của Tổng thống.

Họ cũng có thể tổ chức các sự kiện lớn tại Nhà Trắng, chẳng hạn như đám cưới của chính mình hoặc thậm chí là tiệc vũ hội cuối cấp.

Susan Ford – con gái Tổng thống thứ 38 của nước Mỹ Gerald Ford (nhiệm kỳ 1974 - 1977) đã tổ chức buổi dạ hội cuối cấp của mình tại Nhà Trắng vào năm 1975 khi cô 17 tuổi. Theo tạp chí Vanity Fair (Mỹ), đây là buổi dạ hội đầu tiên và duy nhất tính đến nay được tổ chức tại Nhà Trắng. Ảnh: Getty

Đi trên chuyên cơ của Tổng thống Mỹ

Trong khi máy bay và các phương tiện di chuyển khác phục vụ tổng thống chỉ được gọi là Air Force One, Marine One... khi Tổng thống Mỹ có mặt ở đó, Đệ nhất phu nhân và con nhỏ của ông cũng được đi cùng.

Tổng thống thứ 42 của nước Mỹ Bill Clinton (nhiệm kỳ 1993-2001), Đệ nhất phu nhân Hillary Rodham Clinton, con gái Chelsea Clinton và chó cưng trên trực thăng Marine One. Ảnh: Getty

Chuyên cơ Air Force One có 3 tầng và diện tích mặt sàn bên trong là hơn 370 m2, bao gồm phòng họp, phòng ăn và khu riêng với phòng tập thể dục dành cho Tổng thống. Ngoài ra còn có phòng phẫu thuật y tế, văn phòng cho nhân viên và hai khu bếp có thể cung cấp 100 bữa ăn.

Được gặp gỡ những người nổi tiếng

Con của Tổng thống Mỹ đương nhiệm cũng có cơ hội được gặp gỡ những người nổi tiếng, từ các ngôi sao điện ảnh đến các nguyên thủ quốc gia khác.

"Chắc chắn rồi, có lẽ có một vài lần tôi ước cha mình chỉ là một nghị sĩ", Susan Ford - con gái của cựu Tổng thống Gerald Ford từng nói trong một cuộc phỏng vấn được CBS News đưa tin.

"Nhưng thực tế là tôi sẽ không đánh đổi điều đó với bất cứ thứ gì", cô tiếp tục. "Những chuyến đi, những người mà mình gặp gỡ. Từ các ngôi sao điện ảnh đến các nguyên thủ quốc gia. Giống như kiểu: 'Ôi trời ơi, nhìn xem mình đang gặp ai kìa!"'

Susan Ford gặp nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Mỹ Halston vào năm 1977. Ảnh: Getty

Luôn có đầu bếp riêng túc trực

Bếp trưởng của Nhà Trắng chủ yếu được thuê để phục vụ gia đình Tổng thống Mỹ và để chuẩn bị thức ăn trong các sự kiện chính thức của Nhà Trắng.

Tuy nhiên, mặc dù những người con của Tổng thống được tiếp cận với 5 đầu bếp làm việc toàn thời gian tại Nhà Trắng, chúng có thể không được phép gọi món ăn yêu thích một cách tùy ý vì gia đình Tổng thống thực sự phải trả tiền cho những bữa ăn này.

"Họ để bạn lấy bất cứ thứ gì bạn muốn", cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama nói vào năm 2018. "Và sau đó bạn nhận được hóa đơn cho một quả đào và nó giống như, 'Đó là một quả đào 500 USD!' Tôi sẽ nói với ông Barack, 'Đừng bày tỏ sự hài lòng về bất cứ thứ gì cho đến khi biết nó có giá bao nhiêu.'"

Tiệc ngọt được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chuẩn bị để tiếp đón Thủ tướng Ireland khi đó Leo Varadkar tại Nhà Trắng vào năm 2019. Ảnh: Nhà Trắng

Trang trí phòng riêng tại Nhà Trắng

Mặc dù con của Tổng thống có thể thay đổi trang trí cho phòng của mình, nhưng xét đến tầm quan trọng về mặt lịch sử của Nhà Trắng, họ không thể cải tạo cấu trúc lớn nào tại nơi ở của mình.

"Một số phần về cơ bản là những căn phòng mang tính lịch sử và thuộc về người dân Mỹ, không phải của những gia đình sống ở đó", Kate Andersen Brower, tác giả của cuốn "First Women: The Grace and Power of America's Modern First Ladies" (tạm dịch “Sự duyên dáng và quyền lực của những Đệ nhất phu nhân hiện đại của nước Mỹ”) từng nói với kênh ABC News (Mỹ) vào năm 2016.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jackie Kennedy cùng các con Caroline và John F. Kennedy Jr. vào năm 1962. Ảnh: Getty

Được tạo điều kiện để làm việc trong chính quyền

Con của Tổng thống có thể được tạo điều kiện để làm việc trong chính quyền... mặc dù trên lý thuyết, họ không được phép làm như vậy.

Đạo luật Doanh thu Bưu chính và Lương Liên bang năm 1967, còn được gọi là Luật Bobby Kennedy, nhằm mục đích hạn chế tình trạng gia đình trị và ngăn chặn các thành viên gia đình Tổng thống Mỹ đương nhiệm nắm giữ các vị trí quyền lực trong cơ quan hành pháp.

Bà Kellyanne Conway - cựu cố vấn cấp cao trong chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu tiên – từng nói với chương trình "Morning Joe" của đài MSNBC vào năm 2016 rằng: "Điều này xảy ra để ngăn chặn các thành viên gia đình phục vụ trong Nội các, nhưng Tổng thống có toàn quyền lựa chọn nhân viên theo ý thích của mình."

Tuy vậy, con của các Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục giữ các vị trí trong Nhà Trắng. Đáng chú ý nhất là Ivanka Trump và chồng, Jared Kushner, đều từng làm cố vấn cho Tổng thống Donald Trump, nhưng họ không nhận lương.

Hai vợ chồng Jared Kushner và Ivanka Trump từng làm cố vấn cấp cao cho Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Có lực lượng bảo vệ riêng

Cơ quan Mật vụ Mỹ cung cấp dịch vụ bảo vệ 24/7 cho vợ, chồng và con cái của Tổng thống và Phó tổng thống Mỹ.

Con của những Tổng thống Mỹ không tại vị chỉ được bảo vệ cho đến khi đủ 16 tuổi, nhưng Tổng thống có thể nộp đơn xin tiếp tục bảo vệ cho con cái sau khi rời Nhà Trắng.

Tờ Washington Post đưa tin, sau khi rời nhiệm sở vào tháng 1/2021, ông Donald Trump đã xin gia hạn dịch vụ bảo vệ của Cơ quan Mật vụ cho 4 người con đã trưởng thành của mình thêm 6 tháng nữa. Barron - con trai út của ông - cũng được Mật vụ Mỹ bảo vệ kể từ khi bắt đầu theo học tại Đại học New York.

Nhiều cơ hội để trở thành tổng thống tương lai

Con của Tổng thống Mỹ thậm chí có thể sử dụng danh tiếng và mối quan hệ chính trị của mình để trở thành tổng thống sau này.

Hai người con của Tổng thống Mỹ tiền nhiệm lại trở thành Tổng thống là John Quincy Adams và George W. Bush.

Hai cha con George H.W. Bush (Tổng thống thứ 41 của nước Mỹ, nhiệm kỳ 1989 – 1993) và George W. Bush (Tổng thống thứ 43 của nước Mỹ, nhiệm kỳ 2001 – 2009). Ảnh: Getty

Mặc dù con của Tổng thống Mỹ lại trở thành Tổng thống không phải là chuyện phổ biến, nhưng nhiều người con đã tham gia chính trường sau khi cha của họ rời nhiệm sở.

Jeb Bush - con trai thứ hai của cựu Tổng thống George H.W. Bush - đã trở thành Thống đốc thứ 43 của bang Florida và từng khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống của riêng mình vào năm 2015.