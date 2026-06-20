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Ông Trump nêu lý do yêu cầu các nước châu Âu phải trả 350 tỷ USD

Hoàng Vân
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Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã lên tiếng yêu cầu các nước châu Âu phải trả 350 tỷ USD cho nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức yêu cầu các nước châu Âu bồi thường đầy đủ cho khoản viện trợ quân sự đã cung cấp cho Ukraine dưới thời ông Joe Biden làm Tổng thống.

Tổng số tiền mà Nhà Trắng yêu cầu các đối tác châu Âu bồi thường ước tính khoảng 350 tỷ USD.

Trong tuyên bố công khai của mình, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, Mỹ đã gánh vác một phần gánh nặng tài chính và quốc phòng không cân xứng trong việc hỗ trợ lực lượng Ukraine.

Ông Trump khẳng định, các quốc gia châu Âu nằm gần khu vực xung đột có nghĩa vụ hoàn trả đầy đủ cho Mỹ chi phí mua xe bọc thép, pháo binh, hệ thống phòng không và đạn dược đã cung cấp.

Ông chủ Nhà Trắng lưu ý, nếu các thành viên NATO ở châu Âu từ chối trả tiền bồi thường, Mỹ có thể xem xét lại đáng kể các cam kết an ninh tập thể và thu hẹp các chương trình hợp tác chiến lược trong tương lai.

Theo Nhà Trắng, chính quyền Tổng thống Trump hiện tại dự định kiên quyết bảo vệ lợi ích kinh tế của người đóng thuế trên trường quốc tế.

Theo Avia-pro
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