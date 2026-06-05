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Ông Trump áp thuế, lãnh đạo quốc gia BRICS tuyên bố "không khóc lóc" mà sẽ bán hàng cho bên khác, gửi lời cảm ơn tới nước láng giềng Việt Nam

Y Vân
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"Tôi sẽ không khóc lóc. Nếu các người không muốn mua hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ bán cho người khác", Tổng thống Brazil cho biết.

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Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva vừa gửi lời cảm ơn Trung Quốc vì đã công nhận Brazil loại bỏ hoàn toàn bệnh lở mồm long móng trên bò. Đồng thời, ông cũng lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi Washington áp thuế mới lên hàng hóa Brazil.

Tuyên bố được ông Lula đưa ra vào thứ Ba (2/6), ngay sau khi Bắc Kinh mở rộng cửa cho thịt bò Brazil tiếp cận thị trường lớn nhất thế giới.

"Trung Quốc đã công nhận Brazil hoàn toàn sạch bệnh lở mồm long móng trên bò", ông Lula cho biết. Đề cập đến quyết định của Washington, ông thẳng thắn: "Tôi sẽ không khóc lóc. Nếu các người không muốn mua hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ bán cho người khác".

Sự kiện này là minh chứng mới nhất cho cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc tại Mỹ Latinh. Trong bối cảnh đó, Brazil đang phải cân nhắc giữa việc thắt chặt giao thương với Bắc Kinh và áp lực ngày càng tăng từ chính quyền Tổng thống Trump. Cả Trung Quốc và Brazil đều là thành viên của nhóm BRICS.

Quyết định của Trung Quốc được công bố nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Mauro Vieira. Theo thông báo từ phía Trung Quốc, sau khi đánh giá rủi ro, Bắc Kinh đã dỡ bỏ hạn chế đối với thịt bò nhập khẩu từ miền Bắc Brazil và công nhận bệnh lở mồm long móng trên bò không còn tại Brazil.

Quyết định mới này chính thức bãi bỏ các lệnh hạn chế được áp đặt từ năm 2002, 2005 và 2009.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Xuất khẩu Thịt bò Brazil, Trung Quốc là điểm đến chính của thịt bò Brazil vào năm 2025, chiếm 48% tổng lượng hàng xuất khẩu, tương đương 1,68 triệu tấn trị giá 8,9 tỷ USD.

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Tuy nhiên, quyết định mở cửa lần này vẫn đi kèm điều kiện. Biện pháp tự vệ của Trung Quốc áp dụng từ ngày 1/1 quy định hạn ngạch xuất khẩu thịt bò của Brazil tối đa là 1,1 triệu tấn/năm trong vòng 3 năm. Nếu vượt quá hạn ngạch này, mức thuế sẽ là 12% cộng thêm 55% thuế phụ thu.

Động thái của Trung Quốc diễn ra đúng lúc Washington có các biện pháp siết chặt hàng hóa xuất khẩu từ Brazil trên hai mặt trận.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đề xuất áp thuế 25% lên hàng hóa Brazil. Quyết định này đưa ra sau cuộc điều tra từ tháng 7/2025, kết luận một số hoạt động thương mại của Brazil là "không hợp lý".

Ngoài ra, Mỹ đề xuất áp thêm 12,5% thuế với cáo buộc Brazil không thực thi lệnh cấm nhập khẩu các hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức.

Theo SCMP﻿

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