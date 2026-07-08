Ông trùm dầu thô của thế giới báo tin vui hiếm có trong 26 năm đến châu Á

Quốc gia này đã giảm giá dầu thô mạnh tay nhất trong vòng ít nhất 26 năm qua.

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Ả Rập Xê Út đã hạ giá bán chính thức (OSP) đối với dầu thô Arab Light xuất khẩu sang thị trường châu Á trong tháng 8 với mức giảm mạnh nhất trong ít nhất 26 năm. Động thái diễn ra trong bối cảnh nguồn cung dầu toàn cầu gia tăng, buộc các nhà xuất khẩu phải cạnh tranh quyết liệt hơn để giữ thị phần tại khu vực tiêu thụ lớn nhất thế giới.

Theo bảng giá mà Reuters tiếp cận được, Công ty Dầu khí Quốc gia Saudi Aramco sẽ giảm giá dầu Arab Light giao cho khách hàng châu Á trong tháng tới xuống còn cao hơn giá chuẩn khu vực 1,50 USD/thùng, tương ứng mức giảm 1,10 USD/thùng so với tháng trước. Đây là mức điều chỉnh sâu hơn đáng kể so với dự báo giảm 0,80 USD/thùng trong cuộc khảo sát của Reuters.

Động thái cắt giảm giá bán diễn ra khi thị trường dầu mỏ toàn cầu đang chịu áp lực từ triển vọng nguồn cung tăng mạnh. Giá dầu Brent đã giảm đáng kể kể từ giữa tháng 6, sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng giao tranh, giúp hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của ngành dầu mỏ thế giới được nối lại. Hiện giá Brent dao động quanh mức 72 USD/thùng, tương đương vùng giá ghi nhận vào cuối tháng 2.

Việc lưu thông qua eo biển Hormuz được khôi phục cũng tạo điều kiện để các nhà sản xuất vùng Vịnh đẩy mạnh xuất khẩu. Trong thời gian xung đột, Saudi Aramco đã phải chuyển phần lớn hoạt động xuất khẩu từ cảng Ras Tanura trên Vịnh Ba Tư sang cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ nhằm tránh rủi ro từ việc tuyến vận tải qua Hormuz bị gián đoạn.

Sau khi hoạt động hàng hải trở lại bình thường, Aramco đã tăng lượng dầu xuất khẩu, có thời điểm cao hơn khoảng 90% so với mức trước xung đột. Nguồn cung bổ sung từ Trung Đông đã góp phần làm giảm giá các loại dầu thô trong khu vực, đồng thời gia tăng áp lực cạnh tranh đối với các nhà máy lọc dầu châu Á.

Bên cạnh đó, liên minh OPEC+, do Ả Rập Xê Út và Nga dẫn đầu, cũng đã thống nhất nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 8. Trong giai đoạn xung đột, các quyết định tăng sản lượng của nhóm chủ yếu mang tính biểu tượng do nhiều quốc gia vùng Vịnh gặp khó khăn trong việc xuất khẩu khi eo biển Hormuz bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, với việc tuyến vận tải chiến lược này đã được khai thông, các nhà sản xuất lớn như Ả Rập Xê Út, Iraq và Kuwait có điều kiện tận dụng hạn ngạch cao hơn để gia tăng sản lượng và xuất khẩu. Quyết định của OPEC+ được xem là tín hiệu cho thấy liên minh này đang ưu tiên đáp ứng nhu cầu thị trường thay vì tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế nguồn cung như trước.

Việc Saudi Aramco giảm mạnh giá bán sang châu Á phản ánh áp lực ngày càng lớn trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, khi nguồn cung từ Trung Đông gia tăng trong lúc nhu cầu chưa phục hồi đủ mạnh để hấp thụ lượng dầu bổ sung.



