Ông trùm cung cấp dầu thô lớn nhất của Việt Nam báo tin vui lớn

Kuwait báo tin vui đến thế giới sau thời gian bị ảnh hưởng do xung đột tại Iran.

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Sản lượng dầu thô của Kuwait đã phục hồi đáng kể trong tháng 6 khi hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz dần trở lại bình thường sau thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề được Reuters dẫn lời ngày 3/7, Kuwait đã nâng sản lượng dầu lên khoảng 1,65 triệu thùng/ngày trong tháng 6, tăng mạnh so với mức 580.000 thùng/ngày của tháng 5. Trong 10 ngày cuối tháng 6, sản lượng thậm chí có thời điểm đạt khoảng 1,9 triệu thùng/ngày.

Diễn biến này phản ánh quá trình phục hồi nhanh của dòng chảy dầu mỏ từ khu vực Vịnh Ba Tư sau những gián đoạn nghiêm trọng do xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Các chuyến hàng từng bị đình trệ tại eo biển Hormuz đang dần được giải phóng, trong khi các quốc gia xuất khẩu dầu trong khu vực cũng từng bước khôi phục sản lượng.

Trước khi xung đột bùng phát và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, Kuwait duy trì sản lượng khoảng 2,5 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, những khó khăn trong xuất khẩu đã buộc quốc gia này cùng nhiều nhà sản xuất dầu vùng Vịnh khác như Saudi Arabia và Iraq phải cắt giảm sản lượng đáng kể.

Sau thông tin do Reuters công bố, giá dầu tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 3/7, xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 2, thời điểm trước khi xung đột bùng phát.

Về phía doanh nghiệp, người phát ngôn của Kuwait Petroleum Corporation chưa đưa ra bình luận trước đề nghị của Reuters. Trước đó, ngày 18/6, tập đoàn dầu khí quốc doanh này cho biết đã dỡ bỏ toàn bộ các tuyên bố bất khả kháng được ban hành trong thời gian xung đột. Một tài liệu đấu thầu công bố một ngày sau đó cũng cho thấy công ty đã bắt đầu chào bán các lô dầu trở lại cho khách hàng.

Kuwait được đánh giá là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất từ gián đoạn tại eo biển Hormuz. Khác với Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), những nước có thể sử dụng các tuyến xuất khẩu thay thế, Kuwait gần như phụ thuộc hoàn toàn vào eo biển Hormuz để vận chuyển dầu thô ra thị trường quốc tế. Vì vậy, bất kỳ sự gián đoạn nào tại tuyến hàng hải chiến lược này đều ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận các thị trường tiêu thụ chủ lực, đặc biệt là châu Á.



