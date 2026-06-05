Ông Putin hé lộ 'bí mật quân sự quốc gia' về Oreshnik, nói Nga đang tiến quân và nhắn nhủ EU một điều

Tổng thống Nga đã trả lời các câu hỏi về chính sách đối nội và đối ngoại tại diễn đàn kinh tế ở St. Petersburg.

Đài RT (Nga) đưa tin, vào ngày 4/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trả lời các câu hỏi từ lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg. Các hãng thông tấn này bao gồm các hãng tin nhà nước của Trung Quốc, Belarus, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Iran, cũng như đại diện của Reuters (Anh) và Associated Press (Mỹ).

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời câu hỏi của lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế tại St. Petersburg, Nga, vào ngày 4/6/2026. Ảnh: Sputnik

Phiên hỏi đáp kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ và đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm chính sách đối nội và đối ngoại của Nga, xung đột Ukraine và các con đường tiềm năng dẫn đến hòa giải với châu Âu.

Dưới đây là các chủ đề chính được thảo luận:

Nền kinh tế Nga

Khi được hỏi liệu Nga có thể chịu đựng được áp lực kinh tế do cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra hay không, Tổng thống Putin đã trả lời bằng cách trích dẫn câu nói đùa của cố nhà văn nổi tiếng người Mỹ Mark Twain: "Những tin đồn về cái chết của tôi đã bị phóng đại quá mức."

Bất chấp những thông tin công khai trước đây ở phương Tây cho rằng nền kinh tế Nga đã bị "xé nát", ông Putin nhấn mạnh rằng nền kinh tế Nga đã tăng trưởng nhanh hơn gấp ba lần so với EU trong ba năm qua.

Theo Tổng thống Putin, Nga đã buộc phải đưa ra một số "quyết định khó khăn" để chống lạm phát, chẳng hạn như tăng lãi suất, nhưng "các biện pháp này đang mang lại kết quả". Trong khi đó, sản xuất công nghiệp của Nga và thu nhập thực tế của người dân tiếp tục tăng.

Về sức mua tương đương, một thước đo giá trị của cùng một rổ hàng hóa ở các quốc gia khác nhau, Nga đã vượt qua tất cả các nước châu Âu, ông cho biết.

Cuộc xung đột ở Ukraine

Tổng thống Putin cho biết Nga đang tiến quân trên toàn bộ biên giới, trong khi quân đội Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng.

“Ukraine không có hệ thống phòng không, chỉ có các đơn vị riêng lẻ, và thiếu các hệ thống tấn công mà Nga sở hữu. Không giống như Nga, Ukraine thiếu tên lửa siêu thanh và tên lửa hành trình”, ông nói thêm.

'Bí mật quân sự quốc gia' về Oreshnik

Tổng thống Putin cho biết Nga đã không sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung lưỡng dụng Oreshnik "một cách triệt để" trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine.

“Chúng tôi chưa từng sử dụng tên lửa Oreshnik trong bất kỳ trận chiến nào trên lãnh thổ Ukraine”, ông Putin nói, lưu ý rằng Nga trước đây đã “thử nghiệm các hệ thống tương tự tại các trường bắn, nhưng không phải là Oreshnik”.

Theo RT, Nga đã xác nhận ba cuộc tấn công riêng biệt vào Ukraine bằng loại tên lửa này, được thiết kế để mang cả đầu đạn hạt nhân và thông thường: nhắm vào một cơ sở công nghiệp quốc phòng ở Dnipro vào cuối năm 2024, một nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu ở Lviv vào tháng 1/2026, và một mục tiêu không xác định, được giới quan sát gọi là “nhà kho”, ở thị trấn Bila Tserkva gần Kyiv vào 5/2026.

“Lần trước, thành thật mà nói – tôi sẽ tiết lộ cho các bạn một bí mật quân sự quốc gia lớn – chúng tôi chỉ tấn công vào nơi thuận tiện để xem xét kết quả”, ông Putin nói, và cho biết thêm rằng máy bay không người lái của Nga sau đó đã bay vào “nhà kho” này để quan sát sự phân tán và tác động của tên lửa.

“Điều quan trọng là chúng tôi phải đưa ra quyết định trong tương lai về việc sử dụng Oreshnik trên quy mô lớn nhắm vào các mục tiêu được chỉ định, bao gồm cả khu vực đô thị”, ông Putin nói.

Tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung lưỡng dụng Oreshnik của Nga. Ảnh: Rian

Liệu hòa bình đã đến gần hơn chưa?

Tổng thống Putin cho biết “không còn nghi ngờ gì nữa” về việc Moscow sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine, miễn là dựa trên những thỏa hiệp đã đạt được với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Anchorage năm ngoái.

Ông Putin nhấn mạnh khó khăn nằm ở việc buộc Kyiv chấp nhận các điều khoản, đồng thời lưu ý rằng việc Moscow kiểm soát Donbass và các vùng lãnh thổ khác đã bỏ phiếu gia nhập Nga và một thỏa thuận hòa bình “không mâu thuẫn với nhau”.

Những người ủng hộ châu Âu của Ukraine

Tổng thống Nga cho biết EU có thể đóng “vai trò tích cực” trong việc giải quyết xung đột. “Nhưng không phải bằng cách cung cấp vũ khí. Mà là bằng cách cố gắng thuyết phục chính quyền Kyiv đồng ý với những thỏa hiệp mà chúng tôi đã thảo luận”, ông nói.

Tuy nhiên, các quốc gia Tây Âu cho đến nay vẫn chưa thể hiện thiện chí đàm phán với Nga trên cơ sở bình đẳng, ông Putin cho biết.

Nếu phía châu Âu muốn hợp tác, họ phải đàm phán với Nga "như một đối tác bình đẳng”, ông tuyên bố.