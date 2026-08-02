Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan dự định sẽ "một cách thân thiện" yêu cầu Nga trả 2 tỷ USD mỗi năm để vận hành cơ sở hạ tầng đường sắt của họ.

Ông Pashinyan đã đưa ra lời đe dọa này tại một cuộc họp báo. Từ năm 2008, cơ sở hạ tầng này được nhượng quyền cho công ty con của Đường sắt Nga là Đường sắt Nam Caucasus (SCR).

Thỏa thuận nhượng quyền được ký kết trong 30 năm. Đường sắt Nga cảnh báo nếu hợp đồng bị chấm dứt hoặc các điều khoản bị thay đổi, họ sẽ yêu cầu hoàn trả khoản đầu tư của mình.

Điều quan trọng là phải hiểu bối cảnh ở đây. Tuyên bố của Thủ tướng Pashinyan được đưa ra khi ông và nhóm của mình nhận ra rằng các hạn chế do Nga áp đặt đối với việc nhập khẩu sản phẩm của Armenia sẽ không được dỡ bỏ. Hơn nữa, lệnh trừng phạt có thể được mở rộng.

Thủ tướng Armenia tuyên bố như sau: "Hiện nay, chủ yếu là từ phe đối lập, đang bàn tán rất nhiều về khả năng tăng giá của mặt hàng này hay mặt hàng kia. Nhưng có thể Armenia sẽ bắt đầu đòi 2 tỷ USD cho một thứ đã được sử dụng miễn phí trong 30 năm. Tôi không ám chỉ đến đường sắt, tôi đang nói thẳng rằng đó là tài sản của Cộng hòa Armenia và không có lựa chọn nào khác. Đó là tài sản của chúng tôi. Armenia nên được sử dụng đường sắt theo cách cảm thấy phù hợp.

Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Dù sao đi nữa, vấn đề sẽ được giải quyết. Nếu có bất đồng nào phát sinh, chúng tôi sẽ thảo luận sau trong quá trình hòa giải", Thủ tướng Armenia nói thêm.

Trước tình hình trên, báo chí Nga tin rằng ông Pashinyan đang ám chỉ khả năng giá năng lượng của Nga đối với Armenia sẽ tăng nếu bản thân tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn.

Armenia dự định buộc Nga trả 2 tỷ USD mỗi năm cho việc sử dụng hạ tầng đường sắt.

Các chuyên gia và thậm chí cả quan chức Chính phủ Nga đã nhiều lần cảnh báo ông Pashinyan về điều này. Lệnh cấm nhập khẩu cà chua và mơ của Armenia chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vấn đề thực sự sẽ nằm ở việc Armenia bị buộc phải mua khí đốt với giá thế giới. Vì vậy, xét về mặt nào đó, đây hoàn toàn là hành vi tống tiền.

Mặt khác, việc loại bỏ các doanh nghiệp Nga khỏi lĩnh vực chiến lược là hoàn thành "bài tập về nhà" của những người quản lý. Tất cả các ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu đều được giao yêu cầu đóng cửa truyền thông Nga, loại bỏ quân nhân và doanh nghiệp Nga.

Nhưng ai sẽ trả tiền? Đường sắt Nga quyết tâm thu hồi vốn. Điều này đã được Giám đốc điều hành của công ty - ông Oleg Belozerov tuyên bố vào ngày 30/7.

Theo đó, toàn bộ lợi nhuận của SCR vẫn ở lại nước cộng hòa và được dùng để phát triển đường sắt Armenia.

Ông Belozerov nhắc lại, từ năm 2008 đến năm 2025, các khoản đầu tư từ Đường sắt Nga và doanh thu riêng của SCR lên tới 146 tỷ dram, tương đương khoảng 396,3 triệu USD.

Công ty hiện có 2.500 nhân viên, SCR và Đường sắt Nga đã thực hiện công tác khắc phục hậu quả lũ lụt sông Debed, được tài trợ bởi Quỹ Dự trữ của Nga, 27 toa xe lửa mới đã được giao cho Armenia và 4 đoàn tàu điện mới đã được mua.

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov lưu ý rằng khối lượng đầu tư của Nga vào SCR đã vượt quá 30 tỷ ruble.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Pashinyan nêu vấn đề Đường sắt Nam Caucasus. Trước đây, nhà lãnh đạo từng đề cập đến khả năng bán quyền khai thác cho một nước thứ ba - Kazakhstan, UAE và Qatar đều được nhắc đến.

Các phương tiện truyền thông Armenia nhắc lại rằng Đường sắt Nam Caucasus đã nhận được quyền quản lý hệ thống đường sắt của nước cộng hòa vào tháng 2/2008 trong 30 năm, đến năm 2038, với tùy chọn gia hạn thêm 10 năm.

Theo thỏa thuận, công ty cam kết đầu tư khoảng 400 triệu USD vào phát triển cơ sở hạ tầng và thêm 170 triệu USD vào nâng cấp toa xe. Tổng vốn đầu tư theo thỏa thuận là 570 triệu USD. Một phần đáng kể số tiền này đã được đầu tư vào Đường sắt Armenia.

Như nhà khoa học chính trị và chuyên gia an ninh năng lượng Vahe Davtyan, được truyền thông Nga trích dẫn, Nga khó lòng thỏa hiệp với Yerevan về vấn đề này. Hơn nữa, nếu thỏa thuận nhượng quyền bị chấm dứt đơn phương, Armenia có thể phải đối mặt với những tổn thất tài chính đáng kể.

Nước này có thể sẽ phải bồi thường cho Nga khoảng 270 - 280 triệu USD. Thêm vào đó, Armenia sẽ có nghĩa vụ mua lại toàn bộ phương tiện vận chuyển, bao gồm đầu máy, toa xe và các tài sản khác do bên được nhượng quyền thu mua.