'Ông nội quốc dân' Lee Soon-jae sức khỏe suy yếu, đi lại khó khăn

Gần đây, diễn viên gạo cội Lee Soon-jae – người được mệnh danh là "ông nội quốc dân" – vắng mặt tại lễ trao giải Korea PD Awards. Thông tin này lập tức khiến dư luận lo lắng.

Đại diện công ty quản lý của nam diễn viên nhanh chóng lên tiếng cập nhật về tình hình sức khỏe của ông. Giám đốc điều hành Lee Seung Hee cho biết Lee Soon-jae không thể tham dự lễ trao giải vì lý do sức khỏe. "Ông ấy không khỏe và cần được hỗ trợ và động viên" , vị CEO chia sẻ.

Diễn viên gạo cội Lee Soon-jae.

Công ty quản lý làm rõ thêm, dù ông Lee Soon-jae bị giảm cơ lực nghiêm trọng, đặc biệt là ở chân, khiến việc đi lại ngày càng khó khăn. Nam diễn viên đang nghỉ ngơi và tích cực phục hồi chức năng.

Năm ngoái, Lee Soon-jae từng phải hủy diễn một vở kịch vì lý do sức khỏe.

Lee Soon-jae là biểu tượng sống của nền điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc với chặng đường nghệ thuật kéo dài hơn nửa thế kỷ. Ông sinh năm 1934 ở tỉnh Bắc Hamgyong (nay thuộc Triều Tiên) và chuyển đến Seoul (Hàn Quốc) năm lên bốn tuổi. Đam mê diễn xuất của ông nảy nở từ năm 1956, sau khi được xem các tác phẩm điện ảnh từ nhiều quốc gia.

Quyết định theo đuổi diễn xuất, ông giấu gia đình vì sợ bố mẹ lo lắng. Sau khi tốt nghiệp, ông dấn thân vào con đường chuyên nghiệp, tìm đến trung tâm kịch và xin một vai. Vở kịch đầu tay của ông là Beyond the Horizon, mở đầu cho sự nghiệp đồ sộ với gần 300 tác phẩm sân khấu.

Ông ra mắt trên màn ảnh nhỏ vào năm 1961 với phim Should I become a human too của đài KBS. Thập niên 2000-2010 là giai đoạn tên tuổi ông bùng nổ và chinh phục khán giả khắp châu Á với loạt dự án ăn khách: Cô gái đáng yêu (2005), Lee San, Triều đại Chosun (2007), Gia đình là số một (High Kick!) (2007), Ngôi sao khoai tây (2008), Xin chào tổng thống (2009).

Lee Soon-jae được mệnh danh là "Ông nội quốc dân" của màn ảnh Hàn.

Trong đó, vai diễn ông nội trong sitcom Gia đình là số một đưa tên tuổi ông lên tầm cao mới, mang về cho ông danh xưng trìu mến "ông nội quốc dân" và một lượng người hâm mộ khổng lồ ở nhiều quốc gia.

Suốt cuộc đời, Lee Soon-jae nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Tuy nhiên, ông luôn hy vọng khán giả nhớ đến mình với hình ảnh một diễn viên nỗ lực chăm chỉ. " Tôi chỉ muốn chết khi đang diễn xuất. Không thể gọi đó là sự hy sinh, nhưng ít nhất nó là cái chết hạnh phúc ", ông từng chia sẻ.

Dù có một sự nghiệp rực rỡ và được cả quốc dân yêu mến, Lee Soon-jae khá kín tiếng về đời tư. Ông kết hôn với bà Choi Hee Jung - kém ông sáu tuổi - vào năm 1966 và có hai người con.