Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang: Xử lý nghiêm sai phạm, không có vùng cấm

322/322 cha mẹ học sinh và 6/6 thí sinh tự do đều thống nhất đề nghị tổ chức thi lại môn Toán để đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch và đảm bảo quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Chiều 9-7, tại buổi họp báo về vụ điểm Toán bất thường tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, trả lời các câu hỏi của báo chí tại họp báo, về đề xuất cho thí sinh thi lại môn Toán, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang cho biết, 322/322 cha mẹ học sinh và 6/6 thí sinh tự do đều thống nhất đề nghị tổ chức thi lại môn Toán để đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch và đảm bảo quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Do đó, Sở GD-ĐT đã có tờ trình gửi UBND tỉnh đề nghị Bộ GD-ĐT tổ chức thi lại môn Toán tại điểm thi Trường THPT chuyên tỉnh Tuyên Quang và kiến nghị với Bộ GD-ĐT đảm bảo thời gian xét tuyển đại học cao đẳng để đảm bảo quyền học tập, quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Về giải pháp ngăn ngừa, phát hiện xử lý vi phạm gian lận trong kỳ thi những năm tiếp theo, sở đề xuất với UBND tỉnh và kiến nghị Bộ GD-ĐT bổ sung quy chế cho phép lắp camera trong các phòng thi (không kết nối mạng) để có chức năng giám sát đảm bảo tính minh bạch, nghiêm túc, công bằng của kỳ thi.

Còn về phương pháp để bảo đảm chống gian lận kỳ thi, sở đã cho thực hiện sử dụng thiết bị cầm tay để rà soát thí sinh trước khi vào phòng thi (mua 295 máy dò kim loại, tất cả thí sinh trước khi vào điểm thi đều được quét dò để tránh mang thiết bị gian lận).

Trả lời câu hỏi của phóng viên về động cơ, mục đích việc gian lận, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang cho rằng, đến thời điểm hiện tại xác định do "thành tích". Quan điểm nhất quán của tỉnh Tuyên Quang là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, công khai, minh bạch, thượng tôn pháp luật. Mọi dấu hiệu vi phạm đều phải làm rõ, xử lý nghiêm nếu có, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang. Video: Đỗ Trung - Trần Lưu

Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của thí sinh, không làm ảnh hưởng đến danh dự của các em. Tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thí sinh, nhất là các em không liên quan đến vụ việc. Không để bất cứ bất kỳ học sinh nào bị ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý và cơ hội học tập khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Đây là yêu cầu đặt ra khi mà giải quyết vụ việc này.

Tỉnh cũng sẽ kiến nghị Bộ GD-ĐT hoàn thiện quy chế thi để bảo đảm khách quan, hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh tiêu cực, đơn cử như lắp camera ở phòng thi, tăng cường cơ chế giám sát.

Cũng theo ông Tuấn, trách nhiệm của từng cá nhân sẽ được xem xét theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao và trên cơ sở kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Quan điểm của UBND tỉnh Tuyên Quang là bất kỳ cương vị nào nếu có vi phạm hoặc thiếu sót trong công tác quản lý dẫn đến xảy ra vụ việc đều phải được xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.

Tuy nhiên, ông khẳng định, quan điểm của tỉnh là xử lý vụ việc với một cái tinh thần khách quan, công khai, minh bạch, thượng tôn pháp luật. Mọi dấu hiệu vi phạm thì đều phải được làm rõ và xử lý nghiêm nếu có, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tỉnh sẽ công khai việc xử lý ngay sau khi có đầy đủ các căn cứ quy định của pháp luật.

Về thời điểm tổ chức thi lại cho các em học sinh, ông Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, việc quyết định tổ chức thi lại hay áp dụng các phương án chuyên môn khác thuộc thẩm quyền của Bộ GD-ĐT. Tỉnh cũng đang tích cực phối hợp với Bộ GD-ĐT để có phương án tối ưu nhất, tỉnh sẽ thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, đồng thời chủ động kiến nghị các giải pháp phù hợp để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi xét tuyển đại học của học sinh, nếu quá trình xác minh kéo dài.

Ông Trần Mạnh Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh, qua thực tiễn vụ việc, UBND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các bất cập để kiến nghị Bộ GD-ĐT nghiên cứu, hoàn thiện lại quy chế thi, đề xuất nghiên cứu mở rộng ứng dụng công nghệ tăng cường camera giám sát, hoàn thiện cơ chế giám sát độc lập, các giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh tiêu cực trong các kỳ thi tới.