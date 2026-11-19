Từ một cán bộ từng công tác tại tỉnh miền núi Lai Châu, ông Lê Thanh Thản rẽ hướng sang kinh doanh, gây dựng đế chế bất động sản và khách sạn Mường Thanh. Hành trình lập nghiệp của ông gắn với chiến lược làm nhà giá rẻ, mở rộng quỹ đất và những dấu ấn gây nhiều tranh cãi trên thị trường.

Ông Lê Thanh Thản (sinh năm 1949), quê tại Diễn Châu, Nghệ An, là nhà sáng lập Tập đoàn Mường Thanh. Giai đoạn 2000-2010, trong khi giới kinh doanh bất động sản thừa nhận ông là một trong số những đại gia hàng đầu trên thị trường, ông Thản vẫn tỏ ra bình thản với phong cách "thuốc lào" đã theo ông từ nhiều năm.

Từ công chức địa phương đến doanh nhân đất Lai Châu

Năm 1974, khi "chỉ còn vài tháng là tốt nghiệp trung học", ông Lê Thanh Thản lên đường nhập ngũ, tham gia những "chiến dịch cuối cùng" của cuộc kháng chiến chống Mỹ với vai trò chiến sĩ thông tin.

Với lý lịch của một người có ông nội là "một người cộng sản thuộc lớp đầu tiên", trong khi cha là đảng viên, chủ nhiệm hợp tác xã và gia đình có nhiều người đi bộ đội, trong đó có người là liệt sỹ, sau khi phục viên trở về, ông Thản được tổ chức cử đi học trường Đảng Trần Phú. Khi đó, ông đang là cán bộ đoàn xã và Tổng đội trưởng thanh niên xung phong.

Năm 1982, ông được tổ chức đưa lên Lai Châu, địa bàn miền núi biên giới còn nhiều khó khăn sau cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979. Ông từng công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu, sau đó về huyện Mường Lay, giữ chức Phó Chánh văn phòng Huyện ủy.

Ngay từ khi rời quê hương lên Tây Bắc, ông Thản đã xác định hai hướng đi cho tương lai. Theo lời kể được VnEconomy dẫn lại, ông từng nói với cha rằng: "Nếu được Đảng và chính quyền địa phương trọng dụng thì con sẽ phấn đấu trở thành cán bộ chính trị, nhưng nếu vì lý do nào đó mà không trọng dụng, con sẽ lập nghiệp bằng kinh tế".

Trong thời gian công tác tại Mường Lay, thay vì chỉ gắn bó với công việc hành chính, ông Thản bắt đầu tổ chức các đội sản xuất, tập hợp lao động để nhận xây dựng công trình cho địa phương. Từ đúc gạch ngói, buôn bán nông lâm sản đến nhận thầu xây dựng đường sá, ông tận dụng nhiều cơ hội kinh doanh để tích lũy vốn.

Đầu những năm 1990, ông thành lập Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu, tiền thân của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên hiện nay. Đây được xem là bước ngoặt đánh dấu việc ông chính thức chuyển từ con đường công chức sang kinh doanh tư nhân.

Doanh nghiệp nhanh chóng mở rộng hoạt động, không chỉ nhận các công trình tại Lai Châu mà còn vươn sang thị trường Lào. Một trong những thương vụ đáng chú ý là hợp đồng sửa chữa 70 km đường bộ từ cửa khẩu Tây Trang đến Mường Khoa trên đất Lào, trị giá 1,7 triệu USD vào năm 1992.

Không chỉ linh hoạt trong việc tìm kiếm hợp đồng, ông Thản còn tìm cách tháo gỡ khó khăn thanh toán khi đối tác Lào thiếu ngoại tệ, thông qua phương án trao đổi hàng hóa thay cho tiền mặt.

Cùng với hoạt động xây dựng, ông bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực lưu trú. Năm 1993, ông xây dựng khách sạn Điện Biên Phủ tại Điện Biên, hoàn thành năm 1994. Đến năm 1996, tỉnh Lai Châu đề nghị ông nhượng lại khách sạn này để đổi lấy một khu đất khác, tạo điều kiện cho sự ra đời của khách sạn Mường Thanh Điện Biên.

Từ nền tảng đó, thương hiệu Mường Thanh dần hình thành và phát triển thành hệ thống khách sạn trải dài trên cả nước. Năm 1997, khách sạn đầu tiên mang thương hiệu Mường Thanh được thành lập tại TP. Điện Biên.

Trở về Hà Nội, gây dựng đế chế nhà giá rẻ

Sau những năm tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và khách sạn tại Tây Bắc, ông Lê Thanh Thản bắt đầu hướng tầm nhìn về Hà Nội, nơi quá trình đô thị hóa được dự báo sẽ tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở.

Khoảng năm 2000, ông xuống Hà Nội lập nghiệp, lựa chọn khu vực Linh Đàm làm điểm khởi đầu. Thời điểm đó, bán đảo Linh Đàm vẫn là khu vực nhiều hồ đầm, kém phát triển so với các khu vực khác của Thủ đô. Tuy nhiên, ông Thản nhìn thấy tiềm năng đô thị hóa và quyết định dồn tiền mua đất với giá rẻ để chuẩn bị cho các kế hoạch đầu tư dài hạn.

Từ những quỹ đất ban đầu, hàng loạt dự án bất động sản mang dấu ấn của ông lần lượt xuất hiện. Đáng chú ý là khu đô thị Xa La tại Hà Đông, sau đó là các dự án Đại Thanh, Kim Văn - Kim Lũ, tổ hợp HH Linh Đàm, VP Linh Đàm và Thanh Hà.

Khu đô thị Thanh Hà.

Điểm khác biệt trong cách làm bất động sản của ông Thản không chỉ nằm ở việc sở hữu quỹ đất có giá vốn thấp mà còn ở chiến lược xây dựng nhanh, bán hàng nhanh và hướng tới phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình, thấp.

Trong giai đoạn thị trường bất động sản khó khăn, đặc biệt khoảng năm 2012, khi nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực thanh khoản, ông Thản gây chú ý khi đưa ra thị trường những căn hộ có giá chỉ khoảng 10 triệu đồng/m2. Mức giá này tạo nên sức hút lớn, đưa các dự án của Mường Thanh trở thành lựa chọn của đông đảo người mua nhà.

Ông Thản từng lý giải lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp nằm ở việc làm nhanh, không phải vay mượn và không để hàng tồn đọng. Cách thức bán hàng linh hoạt, giá bán thấp cũng tạo ra một thị trường riêng, nơi các hoạt động mua suất, bán chênh diễn ra sôi động ngay cả trong những giai đoạn thị trường trầm lắng.

Tuy nhiên, mô hình phát triển này cũng để lại nhiều tranh cãi. Một số dự án bị phản ánh về chất lượng công trình, tình trạng xây dựng vượt tầng, gia tăng mật độ dân số và áp lực lên hệ thống hạ tầng đô thị. Những vấn đề này trở thành một phần trong các tranh luận kéo dài về mô hình phát triển nhà ở giá rẻ tại Hà Nội.

Song song với bất động sản, ông Lê Thanh Thản tiếp tục mở rộng hệ thống khách sạn Mường Thanh trên phạm vi cả nước. Từ khách sạn đầu tiên tại Điện Biên, thương hiệu này từng bước phát triển thành chuỗi khách sạn tư nhân quy mô lớn, hiện diện tại nhiều tỉnh, thành và cả thị trường Lào.

Tháng 10/2012, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh được đăng ký thành lập lần đầu với vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Đến năm 2013, bà Lê Thị Hoàng Yến, con gái ông Thản, chính thức đảm nhận vị trí Tổng giám đốc chuỗi khách sạn Mường Thanh sau 7 năm tu nghiệp tại Anh. Bà Yến tiếp quản công việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh khách sạn, đánh dấu bước chuyển giao vai trò điều hành sang thế hệ kế tiếp trong gia đình.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp được công bố, vào tháng 7/2026, Tập đoàn Mường Thanh tăng vốn điều lệ từ 4.500 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Đến tháng 10/2026, doanh nghiệp tiếp tục nâng vốn lên 6.350 tỷ đồng.

Sau các đợt tăng vốn, bà Lê Thị Hoàng Yến vẫn giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của tập đoàn.

Từ một doanh nghiệp xây dựng tư nhân khởi nghiệp tại vùng núi Tây Bắc, Mường Thanh đã mở rộng hoạt động sang hai lĩnh vực chủ lực là bất động sản và khách sạn. Trong đó, bất động sản tập trung đáng kể tại Hà Nội, còn hệ thống khách sạn được phát triển theo mô hình chuỗi với 66 khách sạn tại Việt Nam và Lào.

Những dấu ấn và cả tranh cãi trong hành trình lập nghiệp

Bên cạnh hành trình gây dựng doanh nghiệp, tên tuổi ông Lê Thanh Thản cũng gắn với những tranh cãi pháp lý, nổi bật là vụ án liên quan đến dự án chung cư CT6 Kiến Hưng tại Hà Nội.

Năm 2019, ông Thản bị Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội truy tố về tội "Lừa dối khách hàng" liên quan đến những sai phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng và kinh doanh tại dự án này.

Theo cáo buộc, chủ đầu tư đã tự ý điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi công năng sử dụng công trình, xây dựng vượt số tầng được phê duyệt và bổ sung một tòa nhà ngoài quy hoạch. Doanh nghiệp bị xác định đã bán 488 căn hộ không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, với số tiền thu lợi bất chính bị cáo buộc khoảng 496 tỷ đồng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, doanh nghiệp đã mua lại 39 căn hộ từ khách hàng nhằm khắc phục hậu quả.

Ông Lê Thanh Thản tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 18/11. Ảnh: VTCNews

Tại phiên xét xử sáng 18/11 mới đây, liên quan vụ án 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng, ông Lê Thanh Thản đoàn thừa nhận đã tự ý chuyển đổi công năng công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Khi được chủ tọa hỏi về hành vi đưa thông tin không đúng sự thật để quảng cáo, bán căn hộ cho khách hàng, ông Thản ban đầu cho rằng "về lý thuyết thì là gian dối". Sau khi được yêu cầu trả lời rõ ràng, ông Thản đáp: "Đúng là lừa dối".

Khi chủ tọa tiếp tục hỏi đó có phải là hành vi lừa dối khách hàng không, ông Thản nói: "Cứ cho là lừa dối đi".

Trước cách trả lời này, thẩm phán yêu cầu bị cáo phải trả lời nghiêm túc. Ông Thản sau đó khẳng định: "Đúng là lừa dối".

Tuy nhiên, ông Thản không đồng tình với cách xác định số tiền thu lợi bất chính và thiệt hại trong cáo trạng. Bị cáo cho rằng doanh nghiệp bán hơn 500 căn hộ, thu về hơn 500 tỷ đồng không đồng nghĩa với việc được hưởng lợi toàn bộ số tiền này, bởi cần phải trừ đi các chi phí đã bỏ ra để xây dựng công trình.

Tại phiên xét xử chiều 18/11, đề cập đến khả năng huy động thêm nguồn tài chính, ông Thản nói khu đô thị Thanh Hà hiện còn hơn 200ha đất chưa được xây dựng do vướng mắc về quy hoạch. Doanh nghiệp đã thực hiện các thủ tục liên quan nhưng đến nay diện tích này vẫn chưa được phê duyệt quy hoạch.

Ông Thản mong muốn Sở Xây dựng Hà Nội cùng các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ vướng mắc pháp lý để doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án. Theo tính toán của ông, nếu được chấp thuận xây dựng khoảng 50 tòa nhà ở thương mại tại đây, doanh nghiệp có thể thu về sơ bộ hơn 10.000 tỷ đồng, chưa kể giá trị có thể tăng thêm trong tương lai.