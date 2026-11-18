Doanh nghiệp này của Việt Nam chỉ mới thành lập được 70 ngày.

Ông Nguyễn Văn Thanh là người đồng sáng lập kiêm CEO của AVES, startup về xe máy điện tại Việt Nam. Ảnh: NVCC

Đây là CTCP Công nghệ và Năng lượng Xanh AVES (AVES), doanh nghiệp do ông Nguyễn Văn Thanh (cựu CEO Green SM) là người đồng sáng lập kiêm CEO.

Ngày 18/11, CTCP Công nghệ và Năng lượng Xanh AVES công bố kế hoạch đầu tư hơn 250 tỷ đồng phát triển tổ hợp nhà máy xe điện và Trung tâm R&D tại Hưng Yên. Dự án này có tổng diện tích sử dụng 30.000 m² và công suất thiết kế 300.000 xe mỗi năm.

AVES chỉ mới được thành lập từ ngày 9/9/2026. Như vậy, chỉ 70 ngày sau, doanh nghiệp này công bố kế hoạch phát triển tổ hợp tại Hưng Yên. Thay vì chỉ hướng tới một nhóm sản phẩm, startup định hướng xây dựng hệ sinh thái bao gồm ba lĩnh vực: phương tiện di chuyển thông minh (Smart Mobility), năng lượng xanh (Green Energy) và thiết bị nhà thông minh (Smart Home IoT).

Việc doanh nghiệp sản xuất xe điện xây nhà máy hay trung tâm R&D không phải là chuyện lạ ở Việt Nam, nhưng nhập cuộc “thần tốc” và làm cùng lúc 2 việc đó thì không nhiều.

Với dấu mốc mới này, CEO Nguyễn Văn Thanh vừa có những chia sẻ đầu tiên về “câu chuyện 70 ngày đầu tiên của AVES”.

70 ngày đầu tiên của AVES và mục tiêu ra mắt sản phẩm đầu tiên 2027

AVES vừa công bố kế hoạch đầu tư hơn 250 tỷ đồng cho nhà máy sản xuất xe điện và trung tâm R&D tại Hưng Yên. Ảnh: AVES

Mở đầu bài đăng trên trang cá nhân, ông Nguyễn Văn Thanh cho hay, ngày 9/9/2026, AVES đi từ con số 0. Chưa có nhà xưởng và chưa có sản phẩm. Theo ông, khi ấy, AVES xuất phát từ những con người nhỏ bé có nhiều khát vọng cùng ngồi lại với nhau vì cùng muốn tự tay làm ra những chiếc xe điện mang thương hiệu Việt, và một ngày nào đó được thấy chúng chạy trên đường.

“Hôm nay, đúng 70 ngày sau, AVES công bố kế hoạch đầu tư hơn 250 tỷ đồng cho nhà máy sản xuất xe điện và trung tâm R&D tại Hưng Yên. Đây sẽ là nơi những chiếc xe đầu tiên ra đời và là cột mốc đầu tiên của chúng tôi”, ông Thanh cho biết.

CEO AVES phân tích, trong 9 tháng đầu năm nay, gần 1/3 số xe máy bán ra ở Việt Nam là xe điện. Mấy năm trước, có lẽ ít ai nghĩ người Việt sẽ chuyển sang đi xe điện nhanh như vậy.

“Sang năm (2027 _ PV), chúng tôi mong trong số những chiếc xe mọi người chọn mua sẽ có cả xe của AVES”, CEO AVES kỳ vọng.

Ông Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh “AVES đi nhanh không có nghĩa là đi tắt”. Cụ thể, để chuẩn bị cho ngày đó, AVES chọn đầu tư cho trung tâm R&D trước, tiếp đến là nhà máy, hai trung tâm hậu mãi lớn ở hai đầu đất nước và cuối cùng mới là hệ thống đại lý.

CEO Nguyễn Văn Thanh cũng thừa nhận, làm theo thứ tự này tốn thêm chi phí và công sức ngay từ khi chưa bán được chiếc xe nào. Tuy nhiên, cách làm này sẽ giúp AVES có nền tảng sâu hơn và thực sự tập trung vào Đại lý & Khách hàng cuối nhiều hơn.

Ông thông tin, nhà máy của AVES tại Hưng Yên dự kiến đi vào vận hành trong quý II/2027, với công suất thiết kế tối đa 300.000 xe mỗi năm, khi chạy đủ ba ca. Đặc biệt, cả nhà máy và trung tâm R&D sẽ tạo việc làm cho gần 300 người tại địa phương, từ công nhân sản xuất đến kỹ sư R&D.

“AVES như là một đứa trẻ, mới tập đi. Anh em đến đây, mỗi người mang theo kinh nghiệm của mình và cùng gửi gắm nhiều hoài bão vào những chiếc xe đầu tiên. Mong khi xe ra mắt, mọi người sẽ đi thử, góp ý để anh em làm tốt hơn, và cho một startup trẻ như AVES cơ hội từng bước lớn lên”, CEO Nguyễn Văn Thanh bày tỏ.

Vì sao AVES đặt Trung tâm R&D ngay cạnh nhà máy ở Hưng Yên?

Trung tâm R&D của AVES được đặt cạnh nhà máy ở Hưng Yên. Ảnh: AVES

Theo công bố của AVES, Trung tâm R&D được đặt cạnh nhà máy. Đây là cách bố trí tạo điều kiện để nhóm nghiên cứu và kỹ thuật sản xuất trao đổi trực tiếp. Cụ thể, khi kết quả thử nghiệm cho thấy một chi tiết cần điều chỉnh, nhóm thiết kế có thể trực tiếp phối hợp với bộ phận sản xuất để hoàn thiện. Sau đó, những thay đổi được đưa vào quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Phía AVES kỳ vọng vòng phối hợp này sẽ giúp rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, doanh nghiệp xác định nghiên cứu và sản xuất phải được đầu tư song song. Theo ông, doanh nghiệp không thể chỉ tập trung vào khâu thương mại mà cần chủ động trong phát triển sản phẩm, hiểu rõ công nghệ và quy trình sản xuất.

Ngoài ra, AVES đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu xe điện Việt Nam có "công nghệ riêng" và khả năng cạnh tranh tại thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Thanh chia sẻ trong ngày thành lập AVES. Ảnh: AVES

Sắp tới, vào ngày 5/12, AVES dự kiến công bố kết quả AVES Future Mobility Challenge 2026 và trao giải cuộc thi tại Vietnam Mobility Show 2026.

Cuộc thi AVES Future Mobility Challenge 2026 có tổng giá trị giải thưởng 265 triệu đồng. Trong đó, 175 triệu đồng là giải thưởng tiền mặt, dành cho các hạng mục Thiết kế Ứng dụng, Thiết kế Ý tưởng và giải bình chọn cộng đồng AVES People's Choice.

Ngoài việc tìm kiếm những thiết kế sáng tạo, AVES còn hướng đến việc phát hiện các ý tưởng có tiềm năng phát triển thành sản phẩm thực tế. Cụ thể những tác phẩm phù hợp có thể được AVES xem xét tiếp tục nghiên cứu và phát triển trên cơ sở thỏa thuận với tác giả.

AVES đặt mục tiêu ra mắt xe máy điện vào năm 2027. Nếu trở thành hiện thực, cuộc đua xe điện ở Việt Nam sẽ có thêm một cái tên mới, bên cạnh doanh nghiệp đình đám như VinFast.