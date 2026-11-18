Tại Việt Nam, hãng xe này đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với Tập đoàn Geleximco.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Chery Holdings. Ảnh: TTXVN

Ngày 17/11, tại TP Thâm Quyến, nhân dịp dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Chery Holdings.

Theo TTXVN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Chery và Tập đoàn Geleximco đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên ưu tiên các dự án sản xuất ô tô, xe năng lượng mới, linh kiện và công nghệ cao có khả năng triển khai thực chất.

Lãnh đạo Việt Nam tin tưởng hợp tác của hai tập đoàn Chery – Geleximco trở thành mô hình liên kết hiệu quả giữa tập đoàn công nghệ quốc tế và doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy năng lực công nghiệp trong nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mạnh Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, bình đẳng; đồng thời mong Tập đoàn Chery phối hợp với Geleximco triển khai hợp tác thiết thực, góp phần phát triển công nghiệp Việt Nam hiện đại và làm sâu sắc quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn doanh nghiệp lớn không chỉ đầu tư sản xuất mà còn mở rộng nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ. Cùng với đó hợp tác với đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp Việt Nam; đào tạo kỹ sư, chuyên gia và cán bộ quản lý người Việt Nam để từng bước làm chủ công nghệ.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn Chery có lộ trình nâng tỷ lệ nội địa hóa, phát triển nhà cung ứng linh kiện, vật liệu và dịch vụ trong nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao là những động lực quan trọng.

Việt Nam ưu tiên dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, có khả năng phát triển ngành công nghiệp mới, đồng thời chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước. Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong Chery phát huy năng lực nghiên cứu, sản xuất, quản trị và mạng lưới thị trường để hợp tác phát triển công nghiệp ô tô hiện đại, xanh, thông minh và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Chery xác định Việt Nam là địa bàn chiến lược tại Đông Nam Á

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Tập đoàn Chery coi Việt Nam là địa bàn đầu tư chiến lược và hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam để phát triển sản xuất công nghiệp, công nghệ cao. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Chery Holdings cho biết, Chery là tập đoàn đa ngành, lấy công nghiệp ô tô làm trọng tâm, với các hoạt động sản xuất xe du lịch, xe thương mại, linh kiện, công nghệ ô tô, tài chính và dịch vụ liên quan.

Bên cạnh đó, tập đoàn còn hoạt động trong nghiên cứu, phát triển, sản xuất ô tô, xe năng lượng mới, công nghệ kết nối thông minh, linh kiện ô tô và các giải pháp công nghiệp liên quan.

Theo ông ông Doãn Đồng Dược, Tập đoàn Chery xác định Việt Nam là địa bàn chiến lược tại Đông Nam Á. Lãnh đạo Tập đoàn mong muốn thúc đẩy hợp tác góp phần phát triển công nghiệp ô tô, công nghiệp hỗ trợ và chuỗi cung ứng tại Việt Nam và mở rộng và tăng cường đầu tư tại Việt Nam.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2025, Tập đoàn Geleximco (Việt Nam) và Tập đoàn Chery (Trung Quốc) đã tổ chức lễ khởi công Nhà máy sản xuất ô-tô GEL-O&J. Dự án này có tổng vốn đầu tư 319 triệu USD và được triển khai theo hai giai đoạn trong giai đoạn 2025 -2029.

Nhà máy được đánh giá là một trong những dự án quy mô lớn và hiện đại của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Đồng thời, đây là nhà máy lắp ráp ô tô Trung Quốc đầu tiên tại Hưng Yên và trên cả nước.

Khi đi vào vận hành ổn định, nhà máy này được kỳ vọng đạt doanh thu khoảng 75.000 tỷ đồng mỗi năm và đóng góp khoảng 10.000 tỷ đồng/năm cho ngân sách Nhà nước.