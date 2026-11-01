Ông Lavrov khiến các nhà ngoại giao EU tức giận tại hội nghị G20

Ngày 30/10, RT đưa tin, việc Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov xuất hiện tại cuộc họp G20 ở Mỹ đã khiến các nhà ngoại giao châu Âu tức giận.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul liếc nhìn Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại cuộc họp G20, ngày 30/10/2026.

Ngày 30/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đến Atlanta, Georgia để tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng kéo dài 2 ngày, diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 vào giữa tháng 12 tại Florida.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ hy vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh, mặc dù Nga vẫn chưa quyết định có chấp nhận lời mời hay không, theo Điện Kremlin.

Sự hiện diện của ông Lavrov tại cuộc họp cấp bộ trưởng đã gây ra nhiều tranh cãi đối với một số phái đoàn châu Âu, những người phản đối quyết định của Washington về việc mời các quan chức Nga.

“Sẽ không có bức ảnh chung nào có sự góp mặt của các đối tác châu Âu của chúng tôi cùng với ông Lavrov”, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nói với giới báo chí.

Ông Wadephul đồng thời nhấn mạnh, “chúng ta phải tránh gửi đi những tín hiệu hình ảnh sai lệch”.

Theo một số hãng truyền thông, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cuối cùng đã hủy bỏ bức ảnh tập thể truyền thống, sau khi các bộ trưởng ngoại giao châu Âu được cho là đã từ chối đứng cạnh ông Lavrov và đe dọa bỏ ra ngoài.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức không thể tránh khỏi việc xuất hiện chung khung hình với người đồng cấp Nga của mình.

Một bức ảnh về phiên họp toàn thể đầu tiên của G20, được phóng viên Benjamin Alvarez của DW đăng tải hôm 30/10 trên X cho thấy, ông Wadephul liếc nhìn ông Lavrov.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã nắm bắt cơ hội từ bức ảnh này, viết trong một bài đăng trên Telegram, “các nhà báo phương Tây đã phớt lờ sự phản đối của nhà ngoại giao Đức bằng cách chụp ảnh hai vị bộ trưởng cùng nhau”.

Bà Zakharova cũng chỉ rõ, chính ông Wadephul đã yêu cầu một cuộc gặp vào phút chót với ông Lavrov bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) lần thứ 81 chỉ một tháng trước đó.

Cuộc gặp này là lần đầu tiên giữa hai bên kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Sau đó, Ngoại trưởng Lavrov mô tả cuộc thảo luận là đáng thất vọng, nói người đồng cấp Đức chỉ đơn thuần lặp lại lập trường chống Nga quen thuộc của Đức.

Lần cuối cùng ông Lavrov tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng G20 là vào tháng 9/2025, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 80 tại New York.

Bất chấp những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga về mặt ngoại giao, ông Lavrov vẫn duy trì lịch trình quốc tế năng động, bao gồm các chuyến thăm chính thức tới các quốc gia ở châu Phi và châu Á.