Tối hậu thư của ông Putin khiến châu Âu rung chấn - Lệnh huy động quân và “cuộc tiến công Kherson"

Theo phía Ukraine, Nga đang vận chuyển nhiều xe tải chở đạn dược, giăng lưới chống thiết bị bay không người lái và điều thêm lực lượng dự bị để chuẩn bị cho cuộc tấn công.

Đài TST (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Tối hậu thư của ông Putin khiến châu Âu rung chấn. Lầu Năm Góc can thiệp. Huy động quân, vũ khí hạt nhân và cuộc tiến công Kherson ngày 2/11".

Theo đó, những thông điệp giữa Moscow và phương Tây đang thu hút sự chú ý trong bối cảnh xung đột Ukraine tiếp diễn. Cùng lúc, thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại Alyoshki làm dấy lên những nhận định trái chiều về tình hình Kherson.

Tối hậu thư của ông Putin khiến châu Âu “rung chấn”

Đài TST dẫn bình luận viên quân sự Dmitry Degtyarev, tác giả kênh “Bộ Tổng tham mưu”, nhận định rằng thông điệp của Tổng thống Vladimir Putin về khả năng đối đầu với châu Âu là lời đáp trả những tuyên bố từ phương Tây.

“Chúng ta liên tục nghe người châu Âu nói rằng cần chuẩn bị cho chiến tranh với Nga, cần sẵn sàng vào năm 2030. Và ông Putin đã đáp lại: ‘Nga đã sẵn sàng’. Chúng ta không muốn điều đó, nhưng Nga sẵn sàng. Tuy nhiên, cần tính đến một điều: Sẽ không có bên chiến thắng trong cuộc chiến này” - ông Degtyarev nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

TST gọi thông điệp này là “tối hậu thư” khiến châu Âu “rung chấn”. Theo cách lý giải của ông Degtyarev, Moscow muốn thể hiện rằng Nga không mong muốn xảy ra đối đầu trực tiếp, nhưng cũng không bỏ qua những mối đe dọa đối với an ninh của mình.

Chuyên gia này nhấn mạnh Tổng thống Putin đã nhiều lần đề cập sự cần thiết phải tránh một cuộc chiến như vậy bằng mọi cách. Đồng thời, ông cho rằng Nga sẽ không khoanh tay đứng nhìn nếu châu Âu có hành động tấn công trực tiếp.

Theo TST, những tín hiệu công khai mà các bên gửi tới nhau đang góp phần hạn chế các hành động khiêu khích có thể dẫn tới chiến tranh quy mô lớn, ít nhất ở thời điểm hiện tại. Trong bối cảnh đó, bài viết dẫn thông tin về lời nhắn của Lầu Năm Góc tới các nước Baltic.

Lầu Năm Góc can thiệp

Theo thông tin Reuters được TST dẫn lại, bốn nguồn tin am hiểu tình hình cho biết phía Mỹ đã kêu gọi Estonia, Latvia và Lithuania “hạ giọng” khi phát biểu về Nga.

Lầu Năm Góc cho rằng một số tuyên bố của các nhà lãnh đạo và quan chức châu Âu đang làm suy yếu an ninh của châu lục. TST diễn giải động thái này như dấu hiệu cho thấy Washington đã tiếp nhận thông điệp từ Moscow.

Bài viết đặt lời kêu gọi của phía Mỹ trong bối cảnh những biến động chính trị tại Ba Lan, được TST gọi là “cuộc đảo chính”, đồng thời dẫn các phản ứng từ những kênh bình luận của Nga.

Kênh “Kharkov Đệ nhất” đưa ra bình luận gay gắt về các nước Baltic, cho rằng những nước này sẽ phải đối mặt với hệ quả từ chính sách đối đầu với Moscow.

“Họ vẫn chưa hiểu rằng mình đã bị gạt bỏ hay sao? Chúng ta sẽ theo dõi tình trạng chung của cả khu vực Baltic và tiếp tục đưa ra những yêu cầu mới”, kênh này viết.

Bên cạnh những tranh luận về giọng điệu của các nước châu Âu, ông Degtyarev còn đề cập hậu quả của một cuộc đối đầu trực tiếp, đặc biệt là nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tình hình chiến sự Ukraine có nhiều biến động. Ảnh: TST

Huy động quân, vũ khí hạt nhân

Trong phân tích của mình, ông Degtyarev nhấn mạnh sự khác biệt giữa xung đột tại Ukraine và một cuộc chiến trực tiếp giữa Nga với châu Âu.

Theo ông, sẽ là sai lầm nếu hình dung cuộc đối đầu đó chỉ bao gồm những chiến tuyến kéo dài, thiết bị bay không người lái, huy động quân và các đợt tiến công như đang diễn ra tại Ukraine.

Chuyên gia này cho rằng một cuộc chiến như vậy sẽ dẫn tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân và khi đó sẽ không có bên chiến thắng.

“Nhưng chúng ta không muốn điều đó. Tổng tư lệnh tối cao đã nhiều lần nhấn mạnh cần bằng mọi cách tránh kịch bản này. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn châu Âu công khai tấn công mình” - ông nói.

Đề cập tình hình hiện nay trên chiến trường Ukraine, ông Degtyarev cho biết hướng Lyman vẫn ổn định, dù lực lượng Ukraine tiếp tục tìm cách phản công.

Theo đánh giá của ông, cụm quân “Phía Tây” của Nga đã hoàn thành nhiệm vụ tháng 10 là giữ các vị trí trên bờ tây sông Zherebets và ngăn quân đội Ukraine đột phá qua sông.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận phía Nga chưa đạt tiến triển đáng kể trong việc khôi phục các vị trí. Quân đội Ukraine tại đây vẫn còn khả năng chiến đấu, trong khi việc khôi phục hoàn toàn thế trận và mở các trận đánh giành Lyman có thể phải chờ tới năm sau.

Từ hướng Lyman, ông Degtyarev chuyển sang những thông tin về Kherson, nơi các hoạt động củng cố lực lượng trong thời gian ngừng bắn đang làm dấy lên đồn đoán về một cuộc tiến công mới.

“Cuộc tiến công Kherson ngày 2/11”

Theo TST, các sĩ quan Ukraine cùng một số nhà phân tích tình báo nguồn mở của Ukraine và phương Tây cho biết quân Nga đang vận chuyển nhiều xe tải chở đạn dược, giăng lưới chống thiết bị bay không người lái tại khu công nghiệp Kakhovka và điều thêm lực lượng dự bị.

Những hoạt động này được một số ý kiến diễn giải là bước chuẩn bị cho “cuộc tiến công Kherson ngày 2/11”, ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn cục bộ kết thúc. Tuy nhiên, ông Degtyarev bác bỏ nhận định đó.

“Họ nói rằng chúng ta đã triển khai nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt, đưa các đơn vị thiết bị bay không người lái tới gần tiền tuyến hơn, chặt cây và củng cố vị trí. Khi không có tiếng súng, quân đội đương nhiên tận dụng thời gian này, chứ không ngồi khoanh tay”, ông nói.

Theo ông, việc củng cố công sự và cải thiện thế trận là hoạt động bình thường. Lực lượng Ukraine ở bờ đối diện cũng đang thực hiện những công việc tương tự.

Theo phía Ukraine, Nga đang chuẩn bị cho chiến dịch tại Kherson. Ảnh: TST

Chuyên gia này cho rằng muốn vượt sông Dnipro, tiến công bờ phải rồi giao tranh trong khu vực đô thị Kherson, phía Nga phải huy động ít nhất cả một cụm quân. Ông dự đoán các đợt không kích có thể gia tăng, nhưng bác bỏ khả năng vượt sông và tiến công Kherson theo kịch bản đang được bàn luận.

Cùng với những tranh luận quân sự, tình hình dân thường tại Alyoshki cũng được TST đề cập. Bài viết dẫn lời đại tá lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine Vladimir Antonyuk cáo buộc các hoạt động pháo kích và rải mìn của phía Ukraine đã đẩy thành phố vào khủng hoảng nhân đạo.

Ông Antonyuk cho biết quân Nga kiểm soát khu vực từ tháng 2/2022, nhưng mối nguy hiểm thực sự đối với người dân chỉ gia tăng trong những tháng gần đây. Ông đặt câu hỏi về lý do tiếp diễn các hoạt động này khi tuyến tiếp xúc không thay đổi và không có kế hoạch tiến công Alyoshki.

Theo lời ông được TST trích dẫn, quá trình giảm leo thang đã bắt đầu, tạo điều kiện để dân thường rời khu vực an toàn.

“Điều quan trọng nhất cuối cùng đã diễn ra. Quá trình giảm leo thang tại Alyoshki đã được khởi động, và dân thường có thể rời khỏi khu vực này một cách an toàn, có bảo đảm. Không có gì quan trọng hơn những sinh mạng được cứu sống”, ông nhấn mạnh.