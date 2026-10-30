TST: Ông Putin đổi luật chơi, Ukraine "hỗn loạn" - Người Nga rút 86 tỷ rúp khỏi ngân hàng

Theo nhà phân tích Alexander Mercouris, một hệ thống quan trọng của Ukraine đang ở trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Mercouris: Ukraine hỗn loạn sau các đợt tấn công vào Kiev

Đài TST (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Ông Putin thay đổi luật chơi. Ukraine hỗn loạn. Người Nga rút 86 tỷ rúp khỏi ngân hàng".

Nhà phân tích quân sự Anh Alexander Mercouris cho rằng những đợt tấn công gần đây của Nga nhằm vào các cơ sở trọng yếu tại Kiev đã gây ra tâm lý hỗn loạn tại Ukraine.

Hoạt động giao thông qua cây cầu phía Nam bị hư hại đã phải dừng lại, trong khi hệ thống năng lượng của thủ đô, theo lời ông, đang “ngàn cân treo sợi tóc” sau khi một số cơ sở phát điện xung quanh thành phố bị đánh trúng.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: NYT

Mercouris cho rằng những tuyên bố cứng rắn gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cũng như việc ông từ chối các phương án thỏa hiệp, phản ánh bầu không khí đang bao trùm các cơ quan lãnh đạo tại Kiev.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược dành cho hệ thống phòng không, trong lúc mùa lạnh đang đến gần. Theo Mercouris, nếu không có đủ tên lửa cho hệ thống Patriot, không quân Nga có thể tăng cường sử dụng bom FAB nhằm vào các mục tiêu hạ tầng, trong đó có các cây cầu.

Trước đó, Kiev từng đề xuất một thỏa thuận đình chiến trong lĩnh vực năng lượng, song đến nay hai bên chưa đạt được thống nhất.

Theo nhà phân tích Anh, vấn đề này có thể được đưa ra thảo luận tại cuộc gặp ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ ở Abu Dhabi vào đầu hoặc giữa tháng 11.

Ông Putin tuyên bố Nga đang dẫn đầu trong một số lĩnh vực công nghệ

Trong khi tình hình Ukraine tiếp tục căng thẳng, Tổng thống Vladimir Putin phát đi một thông điệp khác từ diễn đàn “Nga - châu Phi”. Theo TST, Moscow đang tìm cách “đổi luật chơi” trong quan hệ quốc tế: không chỉ mở rộng hợp tác với châu Phi trên cơ sở bình đẳng, mà còn muốn khẳng định Nga là một bên có năng lực công nghệ đủ sức cạnh tranh và chuyển giao các giải pháp của riêng mình.

Phát biểu ngày 28/10 tại diễn đàn “Nga - châu Phi”, ông Putin cho biết trong một số lĩnh vực, Nga đang phát triển những giải pháp đạt trình độ hàng đầu thế giới, khiến các đối thủ phải chạy theo và sao chép những công nghệ của nước này.

Ông Putin cho biết Nga hiện sở hữu đầy đủ chuỗi công nghệ để xây dựng các mô hình tạo sinh quy mô lớn, đồng thời có hai mô hình ngôn ngữ lớn do nước này tự phát triển.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga không nêu cụ thể những công nghệ hoặc công ty nước ngoài nào đang phải cạnh tranh với Moscow, nhưng nhấn mạnh Nga sẵn sàng chuyển giao năng lực chuyên môn và các bí quyết công nghệ số cho những đối tác châu Phi.

Đây cũng là một phần trong cách tiếp cận mà Moscow đang thúc đẩy đối với châu Phi: xây dựng quan hệ dựa trên hợp tác công nghệ, đầu tư và trao đổi năng lực thay vì chỉ tập trung vào thương mại nguyên liệu.

Một trong những công nghệ mà ông Putin có thể đã đề cập là ngành ô tô điện trong nước, trong đó có mẫu “Atom”.

Dự án này được phát triển tại nhà máy Kama từ năm 2021. Mẫu tiền sản xuất được giới thiệu vào mùa xuân năm 2023, còn hoạt động sản xuất hàng loạt bắt đầu vào tháng 9/2026.

Để thử nghiệm phương tiện trong điều kiện khắc nghiệt, chiếc xe đã được đưa tham gia một chuyến thám hiểm Bắc Cực trên tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân “50 năm Chiến thắng”.

Người Nga rút gần 86 tỷ rúp khỏi tiền gửi có kỳ hạn

Rời câu chuyện công nghệ và đối ngoại, một diễn biến khác tại Nga trong ngày 29/10 cũng gây chú ý: lượng tiền gửi có kỳ hạn của người dân tại các ngân hàng giảm gần 86 tỷ rúp.

Theo tính toán của báo Kommersant dựa trên báo cáo của các ngân hàng được công bố trên trang web của Ngân hàng Trung ương Nga, tổng lượng tiền gửi có kỳ hạn của cá nhân tại các ngân hàng trong tháng 9 đã giảm 85,9 tỷ rúp, xuống còn khoảng 45 nghìn tỷ rúp. Con số này không bao gồm PSB và VBRR.

Mức giảm lớn nhất được ghi nhận tại T-Bank, với danh mục tiền gửi giảm khoảng 121,5 tỷ rúp. Gazprombank, VTB và Sberbank cũng ghi nhận sự suy giảm, trong khi Alfa-Bank đi ngược xu hướng khi lượng tiền gửi tăng thêm khoảng 114,5 tỷ rúp.

Tuy nhiên, con số gần 86 tỷ rúp không đồng nghĩa người dân Nga đồng loạt rút tiền mặt khỏi hệ thống ngân hàng.

Người dân bên ngoài một chi nhánh ngân hàng tại Nga. Ảnh: NPR

Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Nga, nếu tính toàn bộ ngành ngân hàng, lượng tiền gửi có kỳ hạn của cá nhân trong tháng 9 giảm khoảng 51 tỷ rúp, xuống còn 46,8 nghìn tỷ rúp. Tổng lượng tiền của người dân trong hệ thống ngân hàng, không tính các tài khoản ký quỹ escrow, cũng giảm 51 tỷ rúp, xuống còn 68,4 nghìn tỷ rúp.

Các chuyên gia được Kommersant dẫn lời cho rằng một phần tiền đã được chuyển từ tiền gửi có kỳ hạn sang tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiết kiệm, nơi người gửi có thể tiếp cận tiền linh hoạt hơn mà vẫn được hưởng lãi.

Dòng tiền rời khỏi tiền gửi kỳ hạn thực tế đã xuất hiện từ trước. Trong tháng 8, mức giảm lên tới khoảng 107 tỷ rúp, cao hơn tháng 9. Điều này cho thấy tốc độ rút tiền khỏi các khoản gửi cố định đã chậm lại.

Diễn biến trên cũng khiến cuộc cạnh tranh thu hút người gửi tiền giữa các ngân hàng Nga gia tăng. Một số ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất ở từng kỳ hạn nhất định, song không áp dụng đồng loạt mà thường đi kèm các điều kiện, chẳng hạn khách hàng phải gửi “tiền mới”, sử dụng thêm dịch vụ hoặc đạt mức chi tiêu nhất định qua thẻ.

Như vậy, các thông tin được công bố ngày 29/10 trải rộng từ tình hình Ukraine đến những tuyên bố mới của ông Vladimir Putin về công nghệ và quan hệ với châu Phi, cùng diễn biến đáng chú ý trong hệ thống ngân hàng Nga.

Trong khi Moscow tiếp tục nhấn mạnh năng lực công nghệ và mở rộng hợp tác với các đối tác ngoài phương Tây, số liệu về tiền gửi của người dân cũng cho thấy những dịch chuyển mới trong lĩnh vực tài chính trong nước. Đây là ba nhóm vấn đề nổi bật được truyền thông Nga đặt cạnh nhau trong bức tranh tổng hợp cuối ngày.