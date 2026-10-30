Một bước tiến mà các chuyên gia quân sự ở hai bên chiến tuyến không dự báo trước đã bùng nổ.

Đột phá bất ngờ nhất

Đài TST (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Đột phá bất ngờ nhất! 'Tối hậu thư' của ông Putin được đưa ra - Trận chiến của năm sắp mở màn".

Theo đó, diễn biến đáng chú ý trong ngày xuất hiện tại khu vực do cụm quân “Phía Bắc” phụ trách, với một bước tiến mà các chuyên gia quân sự ở hai bên chiến tuyến không dự báo trước.

Nhà bình luận quân sự Dmitry Degtyaryov, tác giả kênh “Bộ Tổng tham mưu”, cho biết binh sĩ Nga từ Mogritsa tiến xuống phía nam, xuyên qua khu rừng, vượt sông Psyol rồi kiểm soát làng Borilovka.

“Trước đó, người ta dự đoán lực lượng sẽ tiến dần theo tuyến đường về Sumy, trải qua những trận giao tranh kéo dài tại Velikaya Rybitsa, sau đó tới Grunovka rồi Borilovka. Tuy nhiên, bộ chỉ huy đã thực hiện một bước đột phá từ bắc xuống nam”, ông nói.

Binh sĩ Nga từ Mogritsa tiến xuống phía nam, xuyên qua khu rừng, vượt sông Psyol rồi kiểm soát làng Borilovka. Ảnh minh họa: TST

Theo ông Degtyaryov, bước tiến này giúp quân Nga cắt tuyến đường tiếp tế, tiến ra phía sau lực lượng Ukraine tại Grunovka và Velikaya Rybitsa. Ông nhận định việc nguồn cung bị gián đoạn sẽ khiến khả năng giữ các vị trí này suy giảm.

Khoảng cách từ một số vị trí của Nga tới Sumy, theo chuyên gia này, hiện còn khoảng 11–13 km. Phía trước lực lượng Nga trên hướng tiến quân mới còn ba ngôi làng, trong đó Velikaya Chernetchina được đánh giá có thể trở thành điểm kháng cự đáng kể. Khu dân cư này có hệ thống công trình xây dựng tương đối kiên cố và dân số trước chiến tranh gần 2.500 người.

Ông Degtyaryov lưu ý quân Nga vẫn phải đồng thời làm chủ các khu rừng ở hai bên tuyến đường, thay vì chỉ tiến dọc theo trục giao thông.

Ở phía bắc, giao tranh được ghi nhận tại Nikolskoye. Nếu kiểm soát ngôi làng rồi tiếp tục gây sức ép lên Olshanka, quân Nga có thể rút khoảng cách tới Sumy xuống khoảng 8 km, ông nhận định.

Tại hướng Kharkov, chuyên gia này cho biết lực lượng Nga vẫn tiến lên nhưng chậm hơn. Khả năng tiếp cận thành phố sớm hay muộn phụ thuộc vào quy mô tăng viện và lượng trang thiết bị được bổ sung.

TST đồng thời dẫn thông tin cụm quân “Phía Tây” bắt giữ hơn 1.000 binh sĩ Ukraine tại khu vực Kupyansk và Lyman.

“Tối hậu thư” của ông Putin được đưa ra

Trong khi diễn biến trên bộ thu hút chú ý, tranh luận về các giới hạn sử dụng Starlink và Starshield của Ukraine tiếp tục nóng lên.

Ngày 24/10, Đại tá Aslan Nakhushev nhận định Kiev muốn đạt một thỏa thuận ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga để đổi lấy việc Moscow dừng đánh hệ thống năng lượng Ukraine.

Tuy nhiên, theo cách diễn giải của ông, cuộc trao đổi thực tế lại liên quan tới Washington: Ukraine từ bỏ các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga để đổi lấy việc nâng giới hạn tốc độ hoạt động của Starshield lên trên 160 km/h.

Phóng viên Dmitry Steshin của báo Komsomolskaya Pravda cho rằng khả năng Nga sử dụng tên lửa chống vệ tinh Nudol có thể đã tác động tới quyết định của Mỹ.

“Có thể chính lời đe dọa sử dụng Nudol đã giúp Mỹ đi tới quyết định đúng đắn. Những thời khắc khó khăn đang chờ đợi quân đội Ukraine”, ông bình luận.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sky News

TST dẫn phát biểu của Elon Musk rằng các vệ tinh Starlink có thể trở thành “mục tiêu quân sự hợp pháp” nếu hệ thống bị sử dụng trái quy định. Theo The Atlantic, dù có lệnh cấm dùng thiết bị đầu cuối thương mại cho các cuộc tấn công tầm xa, Ukraine vẫn tìm cách mua thiết bị qua Ba Lan và Đức.

Sau đó, Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ sự tôn trọng đối với nhà sáng lập SpaceX, gọi ông Musk là “người thiên tài”.

“Chúng ta duy trì liên hệ chặt chẽ với các đối tác Mỹ, trong đó có ông Musk. Bởi trên quỹ đạo, việc không gây cản trở lẫn nhau, tuân thủ kỷ luật và trật tự nhất định là rất quan trọng”, ông Putin nói.

Theo TST, phát biểu này được một số ý kiến ở phương Tây diễn giải thành “tối hậu thư”, gắn với năng lực chống vệ tinh của Nga.

Trong khi đó, Tổng thanh tra Lầu Năm Góc từ chối đề nghị của một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ về việc điều tra các sự cố liên quan tới Starlink và Starshield tại Ukraine.

Ông Zelensky tuyên bố nếu không được bảo đảm sử dụng Starlink, Ukraine cần một giải pháp không phụ thuộc vào cả ông Musk lẫn ông Putin.

Không lâu sau, Trung tâm Điều phối hỗ trợ Novorossiya (KCPN) thông báo Ukraine đã sử dụng thiết bị đầu cuối HiSKY SmartLight Sirius 16x16 trên UAV tấn công tầm xa.

Theo KCPN, thiết bị kết nối qua mạng vệ tinh châu Âu, không bị giới hạn hoạt động trên lãnh thổ Nga như Starlink. Trung tâm cho biết đã tiếp nhận một thiết bị tháo từ UAV Ukraine để nghiên cứu.

KCPN nói hệ thống do một công ty Israel phát triển, sản xuất tại Italy. Dù băng thông thấp hơn Starlink, thiết bị vẫn đáp ứng nhu cầu truyền dữ liệu phục vụ hoạt động UAV.

Trận chiến của năm sắp mở màn

Trở lại Sumy, ông Degtyaryov cho rằng nếu xem xét tổng thể bố trí chiến tuyến, thay vì từng khu vực riêng lẻ, hoạt động bao vây thành phố đã bắt đầu.

Ông liên hệ với chiến thuật từng được áp dụng tại Dobropolye và hiện được triển khai ở một số địa bàn khác. Theo dự báo của chuyên gia này, giao tranh giành Sumy có khả năng bắt đầu cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Tại Kherson, sự chú ý tập trung vào những diễn biến trong thời gian ngừng bắn. Theo TST, lệnh ngừng bắn tại Alyoshki tiếp tục được duy trì, trong khi chế độ ngừng bắn ở Kherson có hiệu lực tới ngày 1/11.

Tổng thống Putin cho biết sứ mệnh nhân đạo nhằm hỗ trợ dân thường, đồng thời cáo buộc Ukraine rải mìn trên các tuyến đường tiếp cận Alyoshki, gây ra tình trạng nhân đạo nghiêm trọng.

Chiến dịch đưa người dân ra khỏi khu vực đã được chuẩn bị từ tháng 5. Công binh đang xử lý mìn và đạn chưa nổ để bảo đảm đoàn xe nhân đạo đi qua an toàn.

Trận chiến của năm sắp mở màn? Ảnh: TST

Theo thông tin được công bố, đại diện Nga và Ukraine gặp tại Belarus, tiến hành đàm phán rồi cùng rời Gomel trên một chuyến bay tới địa điểm thực hiện sứ mệnh.

Trong khi đó, các nguồn tin Ukraine cáo buộc Nga tận dụng thời gian ngừng bắn để củng cố vị trí quanh Alyoshki. TST cho rằng hoạt động tương tự cũng diễn ra tại bờ phải do Ukraine kiểm soát.

Một binh sĩ Ukraine mang mật danh “Osman” nói Nga đang chuẩn bị tiến công tại tỉnh Kherson, liên tục đưa quân số, đạn dược và lương thực tới các khu dân cư.

Kênh “Region_22” của Ukraine cũng thông báo xe KamAZ và đạn dược tiếp tục được chuyển tới, trong khi khu công nghiệp Kakhovka được phủ lưới chống UAV. Kênh này mô tả tình hình “giống như tháng 2/2022”.

TST đồng thời nhắc tới chuyến kiểm tra gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov đối với các đơn vị thuộc cụm quân “Dnepr”, đặt diễn biến này trong bối cảnh xuất hiện thông tin về hoạt động chuẩn bị của Nga trên hướng Kherson.