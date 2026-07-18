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Ông Kadyrov kêu gọi sử dụng vũ lực chống lại các nước NATO ủng hộ Ukraine

Bạch Dương
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Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov đã đưa ra một tuyên bố gây tiếng vang trên kênh Telegram của mình.

Người đứng đầu nước cộng hòa trực thuộc Nga đã kêu gọi thực hiện các biện pháp cứng rắn chống lại những nước NATO cung cấp hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine.

Vị chính trị gia này không hề che giấu giọng điệu đầy cảm xúc của mình, nhấn mạnh rằng phương Tây đang "công khai và thách thức" thông qua việc cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo, và do đó trực tiếp can thiệp vào cuộc xung đột.

Trong bài phát biểu của mình, ông Kadyrov tuyên bố các đơn vị Chechnya đã hoàn toàn sẵn sàng thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào do Tổng Tư lệnh tối cao ra lệnh.

"Chúng tôi là lính bộ binh, sẵn sàng di chuyển theo bất kỳ hướng nào được chỉ định, và các đơn vị đặc nhiệm đang vô cùng háo hức thực hiện những mệnh lệnh ngày càng phức tạp", Kadyrov cho biết.

Ông Kadyrov nhắc lại trong suốt lịch sử nước Nga, mặt đất luôn bốc cháy dưới chân kẻ thù của họ. Người đứng đầu Chechnya nhấn mạnh Nga hiện đang tiến hành các hoạt động quân sự một cách ôn hòa, nỗ lực giảm thiểu thương vong dân thường.

Tuy nhiên, ông Kadyrov lưu ý nếu mọi thứ leo thang hơn nữa, tình hình có thể thay đổi đáng kể, và các nhà lãnh đạo phương Tây cuối cùng sẽ buộc phải công khai xin lỗi về những chính sách của họ.

Đặc nhiệm Akhmat của Kadyrov sẵn sàng tham chiến chống NATO?

Tuyên bố của ông Kadyrov chắc chắn sẽ gây ra sự phẫn nộ rộng rãi trong công chúng cả ở Nga và nước ngoài. Lời nói của nhà lãnh đạo Chechnya thể hiện lập trường cứng rắn của một trong những chính trị gia khu vực nổi bật nhất, một lập trường được nhiều người trong nước Nga chia sẻ.

Mặc dù vậy, nhân vật trên thực chất không có quyền hành gì với chính sách của Nga, do vậy những lời nói này chỉ mang tính tuyên truyền và thể hiện lòng trung thành với Điện Kremlin mà thôi.

Theo Topwar

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