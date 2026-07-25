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Ông Hùng Cao đình chỉ công tác quan chức 'nói xấu' Tổng thống Trump

Kông Anh
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Quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc bị đình chỉ công tác sau khi chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump và những thay đổi mà họ thực hiện tại Bộ Quốc phòng.

Video quay lén cuộc nói chuyện riêng tư với Giám đốc Điều hành Kinh doanh và Vận hành Hành chính thuộc Văn phòng Bộ trưởng Hải quân Mỹ.

Hôm 22/7, nhà hoạt động cánh hữu Mỹ James O’Keefe công bố video quay lén cuộc trò chuyện riêng tư với Giám đốc Điều hành Kinh doanh và Vận hành Hành chính thuộc Văn phòng Bộ trưởng Hải quân Mỹ, ông Brandon Newsom.

Trong video, ông Newsom nói ông muốn “ở lại và bám trụ” tại Lầu Năm Góc với mong muốn có thể đảo ngược những điều được thực hiện bởi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Khi được hỏi thêm về những gì ông muốn thay đổi, ông Newsom kể về “rất nhiều lần” công việc ở Lầu Năm Góc “thách thức đạo đức của mình” và ông không nghĩ nên có “một lễ cầu nguyện cụ thể”. Điều này dường như nhắc đến những buổi cầu nguyện hàng tháng do Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth khởi xướng.

Ông Newsom cũng gọi Tổng thống Trump là “kẻ ái kỷ điển hình” và mô tả cuộc xung đột với Iran là “hoàn toàn ngu ngốc”, “do cái tôi của một người đàn ông gây ra”.

Sau đó, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho biết Newsom bị đình chỉ công tác. “Bộ Hải quân xem hành vi được thể hiện trong video này là vô cùng nghiêm trọng. Những phát ngôn như vậy và ý định rõ ràng nhằm lợi dụng chức vụ để phá hoại các chính sách và định hướng do các lãnh đạo được bầu đề ra là không phù hợp và không tương thích với các tiêu chuẩn được kỳ vọng ở nhân viên Bộ” , ông Hùng Cao viết trên X.

Ông Hùng Cao tiếp tục nhấn mạnh: “Có hiệu lực ngay lập tức, cá nhân này bị tạm đình chỉ công tác trong khi chúng tôi xác định những bước tiếp theo để đảm bảo trách nhiệm giải trình và bảo vệ tính toàn vẹn của sứ mệnh của chúng tôi”.

Lầu Năm Góc đang trải qua cuộc cải tổ lớn dưới thời ông Hegseth . Các đợt sa thải bắt đầu từ tháng 2/2025, khi ông Hegseth loại bỏ nhiều lãnh đạo quân sự, bao gồm Đô đốc Lisa Franchetti - sĩ quan cấp cao nhất của Hải quân - và Đại tướng Jim Slife, người đứng thứ hai trong Không quân. Tổng thống Trump cũng sa thải Đại tướng Charles “CQ” Brown Jr., Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

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